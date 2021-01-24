Люксовые магазины Великобритании заявили, что им проще сжечь свою продукцию, чем оформлять таможенные платежи на возвратные товары. Дополнительные суммы появились из-за Brexit — теперь европейские покупатели должны переплачивать за доставку из Лондона, о чем многие не знали. О том, как изменилась стоимость товаров после выхода Британии из Евросоюза и что будет дальше будет с торговлей, — в материале «360».

Британские ретейлеры заявили, что будут отказываться от товаров, которые хотят вернуть покупатели из ЕС. Некоторые продавцы подчеркнули, что им проще сжечь эту продукцию, чем вернуть ее домой, — это обойдется намного дешевле. По данным Би-би-си, у британских хай-стрит и люксовых брендов уже накопилось большое количество товаров, которые застряли на континенте с курьерскими службами, и их число продолжает расти. При этом агентство подчеркнуло, что никто из ретейлеров не стал комментировать эту ситуацию.

В чем причина?

С 1 января Великобритания окончательно вышла из Евросоюза — страны заключили 1246-страничное соглашение о двусторонних отношениях. Теперь британцы, которые едут в Европу, должны будут проходить проверки на границе, получать визы для пребывания в странах ЕС больше 90 дней, а европейцы не смогут работать в Великобритании как дома. Кроме того, между Евросоюзом и Соединенным Королевством начнет действовать таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль.

Кроме того, новое торговое соглашение предусматривает дорогостоящие пошлины на прибыль — в то время, когда доходы фирм серьезно страдают из-за пандемии коронавируса. Глава Британской ассоциации моды и текстиля (UKFT) Адам Мэнселл заявил Би-би-си, что ретейлерам дешевле списать стоимость товаров, либо отказываясь от них, либо потенциально сжигая их, чем иметь дело со всем этим.

Как изменились цены?

С 1 января многие европейские клиенты получили неожиданные счета, когда забирали товары, которые они заказали из Великобритании. Это коснулось различных категорий товаров, начиная от одежды и мебели и заканчивая кормом для домашних животных. Кроме стоимости самой покупки, клиенты должны были оплатить также НДС и таможенные пошлины.

В общей сложности покупатели должны были переплатить почти треть от стоимости самого заказа. Например, Том Бейли из Марселя рассказал, что купил полку для ванной комнаты за 47 евро и получил к ней счет на оплату импортной пошлины в размере более 30 евро. А житель Франкфурта должен был дополнительно заплатить сборы в размере 102 евро за велосипедную форму из Великобритании.

Адам Мэнселл отметил, что дополнительные расходы стали частью новой торговой сделки.

«Если вы находитесь в Германии и покупаете товары из Великобритании, вы, как немецкий клиент, являетесь импортером, ввозящим товары в ЕС. Затем к вам стучится курьерская компания и выставляет счет на таможенное оформление, который вам необходимо оплатить, чтобы получить товар», — пояснил он.

Бывший эксперт по логистике и экспедированию грузов Крис Хиксон отметил, что многих покупателей удивили неожиданные наценки. Они предполагали, что после того как ЕС и Великобритания заключили соглашение о беспошлинной торговле, дополнительные сборы не возникнут.

«К сожалению, тарифы — это не то же самое, что таможенные пошлины. Таможенная пошлина — это сбор, который необходимо уплатить за ряд товаров, импортируемых в ЕС из стран, не входящих в Европейский таможенный союз. К этим странам относится теперь и Великобритания», — пояснил он.

Товары проще сжечь, чем вернуть

Многие клиенты автоматически отказываются от товара, когда узнают о дополнительных расходах, и отказываются их оплачивать. По данным Statista, число таких возвратов уже достигло почти 30%.

Когда товары возвращаются на склады Великобритании, необходимо заполнить новые таможенные документы.

«Плата за экспортное оформление, плата за импортное прибытие, плата за импортный НДС и в зависимости от товара также документ о правилах происхождения. Многие крупные компании не справляются с этим, не говоря уже о небольших», — подчеркнул Мэнселл.

Би-би-си со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении агентства, сообщила, что четыре крупнейших британских ретейлера высокой уличной моды накапливают возвратные посылки в Бельгии, Ирландии и Германии. Один из этих брендов понесет расходы в размере почти 20 тысяч фунтов стерлингов — более двух миллионов рублей — для возвращения этих посылок.

Проблемы появились также у курьеров и грузовых компаний, которые занимаются перевозкой грузов из Великобритании в Европу. Из-за новых таможенных разрешений они начали испытывать задержки с доставкой товаров в Европу. Шона Браун из курьерской службы Speedy Freight подчеркнула, что это привело к более серьезным переменам, чем все предполагали.

«Раньше мы получали заказ в Германию — и водитель уезжал. Теперь мы должны сделать экспортную запись с подробным описанием того, где она была сделана, водитель должен пойти в таможню в Дувре, затем таможню в Германии по прибытии, а затем разобраться с НДС», — пояснила она.

Браун подчеркнула, что для малого бизнеса это огромная работа, которую очень трудно выполнить, когда практически все сотрудники переведены на удаленку из-за пандемии.

Глава модного бренда VILDNIS Улла Виттинг Ричардс из-за нововведений прекратила экспортировать товары на свой самый быстрорастущий рынок — в ЕС.

«Я и раньше занималась логистикой. Я ожидала, что это будет плохо, и я привыкла к очень трудной процедуре доставки в США, но это просто умопомрачительно», — заявила она Би-би-си.

Она отметила, что сейчас не видит возможности повысить цены на товары.

«Возможно, нам просто придется сказать, что мы не можем заставить работать бизнес с ЕС. Это настоящий позор. В Европе существует огромный интерес к устойчивой моде, и нам, возможно, придется отказаться от нее», — подчеркнула она.

Европейские компании уходят из Англии

Трудности начались у европейских перевозчиков и транспортных компаний. Они стали отказываться от бизнеса в Великобритании, потому что местные чиновники ввели новое условие для работы: по прибытии в страну они требуют предоставить десятки тысяч фунтов стерлингов в качестве гарантий для покрытия НДС или потенциальных тарифов. До Brexit этого требования не было.

После нововведения транспортные компании Евросоюза, которые ранее сотрудничали с малыми и средними предприятиями для перевозки грузов, решили не брать на себя новое финансовое бремя. В результате число отказов от перевозок в Англию во вторую неделю января выросло более чем в полтора раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

До выхода Соединенного Королевства из Евросоюза грузовики с товарами могли спокойно проходить британские порты — теперь они, как и британские экспортеры, должны предоставить большое количество документов. В их числе документ Rex, который подтвердит происхождение продукта. На основе этого будет ясно, попадает ли товар в льготную категорию, или против него должны применять тарифы при въезде в страну.

Директор компании Key Cargo International в Манчестере Колин Джеффрис рассказал Guardian, что его бизнес практически остановился в первую неделю 2021 года из-за новых торговых барьеров, которые появились после Brexit. Он рассказал, что многие перевозчики недостаточно ответственно отнеслись к серьезности финансовых гарантий, которые с 1 января стали применять к товарам.

Теперь грузовик, который везет товар на 200 тысяч фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей), должен предъявить документ финансовой гарантии или наличные на сумму 40 тысяч фунтов стерлингов (свыше четырех миллионов рублей) — этой суммы хватит только на предоставление гарантий по НДС. Джеффрис подчеркнул, что это серьезное бремя для транспортных компаний, которые направляют в Великобританию сразу несколько грузовиков.