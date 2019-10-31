Краткая история Brexit. Еще один политик не выполнил обещание, и выход из ЕС перенесли

Занимая должность премьер-министра, Борис Джонсон обещал добиться Brexit 31 октября любой ценой. Это так и осталось обещанием, а Великобритания пробудет частью Евросоюза до 31 января. С чего все начиналось и почему Brexit никак не случится — в материале «360».

Как начинался Brexit

О выходе из ЕС на протяжении долгого времени говорили то одни партии, то другие. К 2015 году этого больше всего хотели националисты и евроскептики. На выборах 2015 года премьер-министр Дэвид Кэмерон пытался принести победу своей консервативной партии. В надежде привлечь побольше голосов, он пообещал, что в случае победы проведет референдум по выходу из ЕС. Стоит отметить, что сам он выступал за то, чтобы остаться в союзе.

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Победу Кэмерон в итоге заполучил и обещание тоже исполнил. В парламент внесли законопроект о референдуме по выходу Великобритании из ЕС. После чего началась активная кампания по сохранению членства страны в Евросоюзе. Эту идею поддерживала и правящая, и оппозиционная партии.

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Референдум прошел в 2016 году, а его результаты шокировали всех. Разрыв был минимальным. За Brexit проголосовали 51,9%. После позорного проигрыша Кэмерон уходит в отставку, а его место занимает Тереза Мэй. Жители Великобритании разбились на два лагеря.

Отсрочкам снова быть

Победа в референдуме была только началом пути. Далее следовало самое тяжелое и по сей день непосильное для Великобритании — составить план выхода. Brexit несет за собой массу экономических, политических, правовых изменений. Все эти вопросы необходимо решить заранее. Сделка о выходе должна устроить ЕС, а также получить одобрение от Палаты общин. Есть также вариант выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, но он нанесет массу ущерба всем сторонам.

Тереза Мэй была уверена, что у нее все получится. Палата общин посчитала иначе. Все ее предложения по плану выхода раз за разом отклоняли. Между ведущими партиями парламента постоянно возникали и возникают жесткие разногласия. В итоге премьер-министр несколько раз просила ЕС об отсрочке.

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В результате бесконечных баталий Тереза Мэй также ушла со своего поста в 2019 году. Единственное, чего она смогла добиться — это очередной отсрочки. Ее приемник Борис Джонсон почти в каждом интервью еще более самоуверенно заявлял, что Brexit случится до 31 октября. Политик угрожал и выходом без сделки, и работу парламента остановить пытался, и даже до самой королевы дошел. Не помогло. Палата общин не поддержала решение, а Джонсон попросил об отсрочке. Теперь выход из ЕС должен произойти до 31 января 2020 года.

Камень преткновения

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Разногласий между партиями довольно много. ЕС заявил, что у Великобритании есть финансовые обязательства перед союзом, и она должна их выполнить. Планы по выплатам не устроили Консервативную партию. Однако, основной проблемой стал таможенный союз и создание таможенных барьеров на границе между Северной Ирландией и Ирландией, которая остается в составе ЕС.

И та, и другая стороны хотели сохранить прозрачность границы Ирландии и Северной Ирландии. Однако предполагалось, что для этого Северная Ирландия останется в таможенном союзе и в едином рынке с ЕС. Великобританию такой вариант не устраивал. Цель Brexit — перестать зависеть от Евросоюза. С такими условиями страна боялась, что зависимость никуда не уйдет. Именно, поэтому все варианты сделки Терезы Мэй потерпели крах. ЕС на уступки идти отказывался.

Впрочем, речи Бориса Джонсона кажется сделали свое дело. Премьер-министр так часто угрожал выходом без сделки, что Евросоюз пошел навстречу. Условия в отношении Северной Ирландии изменились.

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Теперь Северная Ирландия по-прежнему будет частью единого рынка ЕС, но останется в таможенном пространстве всего Соединенного Королевства. При этом Великобритания применит таможенные правила Евросоюза и осуществит сборы для тех товаров, которые следуют в ЕС через Северную Ирландию.

Когда закончится переходный период, данное соглашение будет продлеваться раз в четыре года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии.

Небольшой прогресс и досрочные выборы

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Новое соглашение от Бориса Джонсона Палата общин отклонять не стала. Однако, оттянуть Brexit захотела, а потому просто взяла и сменила регламент утверждения сделки. Теперь перед ратификацией нового соглашения нужно сначала принять законопроект об этом. Обычная попытка затянуть процесс, чтобы выход не случился 31 октября. План удался. Brexit вновь не случился, но прогресс все же появился. Палата общин поддержала закон о ратификации нового соглашения.

Джонсон также добился проведения досрочных выборов в Великобритании 12 декабря. Таким образом, он хочет сдвинуть страну из политического тупика. Если в парламенте появится рабочее большинство, то страна хотя бы поймет в каком направлении ей двигаться. Сейчас партии по прежнему спорят о том, каким должен быть Brexit.

Остается надеяться, что до 31 января 2020 года Великобритания примет хоть какое-то решение.