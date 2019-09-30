Бренд Forever 21 обанкротился из-за онлайн-конкурентов. Как интернет-магазины завоевали рынок

Производитель одежды Forever 21 пополнил ряды ретейлеров, не выдержавших конкуренции с онлайн-магазинами. За два года в Штатах закрылось более 20 сетей, и это, похоже, не конец. «360» выяснил, вымрут ли традиционные магазины и почему люди переключились на интернет-шопинг.

Fоrеvеr 21 — одна из крупнейших сетей одежды в мире. О ее планах закрыть магазины в США сообщили на официальном сайте компании. Банкротство поможет Forever 21 избавиться от убыточных точек и сформировать более доходную структуру капитала, пишет Bloomberg. Там также указывают, что закрытие ретейлера не оценят торговые центры, в которых находились магазины. Fоrеvеr 21 был одним из самых больших арендаторов.

Бренд с 35-летней историей и магазинами по всему миру не первый, чьи дела оставляют желать лучшего в последние годы. С начала 2017-го в США обанкротилось более 20 ретейлеров, в том числе Sears Holdings Corp и Toys «Я» Us.

Все больше клиентов переходят на онлайн-магазины, такие как Amazon. Это мировой тренд, считает главный редактор Bne IntelliNews Бен Эйрис.

«Я наблюдаю такую ситуацию по всему миру. Онлайн-торговля широко разрастается. Одна из основных причин в том, что традиционные магазины — это дорого. Интернет-версия позволяет избежать высоких затрат, что делает этот вариант более конкурентоспособным», — заявил собеседник «360».

Такое соперничество убивает традиционных ретейлеров, которые полагаются на офлайновые магазины. Реальность такова, уверен Эйрис, что привычным нам магазинам придется искать выходы на онлайн-маркет. И делать это надо быстро. Даже алкоголь уходит в онлайн.

Журналист напомнил, тот же Amazon начинал как онлайн-продавец книг, что создало проблемы для многих книжных магазинов. Хороший пример в России, по мнению Эйриса, — «Спортмастер». Этот магазин десятилетиями был самым крупным ретейлером спортивной одежды. Но буквально несколько месяцев назад его потеснил российский международный интернет-магазин Wildberries.

Это меняет бизнес, дает больше возможностей для развития некрупным магазинам. Если ты маленький производитель в Сиэтле или Самаре, ты можешь выйти на международный рынок. Это безумно привлекательно Бен Эйрис.

Выгодными покупки через интернет называет и политолог из США Эндрю Корыбко. По его словам, шопинг онлайн не требует взаимодействия с продавцом, что делает покупку более анонимной и дешевой. При этом сам американец предпочитает традиционные магазины и уверен, что часть из них продолжит работать офлайн, несмотря на конкурентов.

«Традиционный розничный рынок действительно испытывает серьезное давление со стороны интернета, хотя некоторые „физические“ магазины всегда останутся ради удобства и ностальгии», — подытожил Корыбко.