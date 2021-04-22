Брелок AirTag найдет потерянную вещь. Разберемся, посадят за него или нет

Компания Apple 20 апреля представила пользователям брелок AirTag, который станет решением проблемы для рассеянных людей, которые частенько теряют ключи, телефоны, рюкзаки и кошельки даже в собственной квартире. Теперь они смогут прикрепить маячки к этим предметам и видеть их расположение на карте в приложении «Локатор». Но вот вопрос, а не обвинят ли их в покупке шпионского оборудования? Прецеденты имеются.

Новый гаджет Apple вызвал большой интерес потенциальных покупателей. Если трекер AirTag прикрепить к мелким предметам, их можно будет найти по звуку. Для этого надо войти во вкладку «Вещи» и включить сигнал. Можно также обратиться с просьбой найти потерянное к Siri.

Умный маячок и шпионаж

Трекер AirTag передает по Bluetooth защищенный сигнал, который принимают ближайшие устройства со включенной функцией «Сеть Локатора». Геопозиция AirTag будет отправлена в iCloud, после чего место брелока появится на карте приложения «Локатор».

AirTag можно перевести в режим пропажи и получать автоматические уведомления о его местоположении.

Устройство работает от батарейки, которой должно хватить на год. Стоить один гаджет будет от 2990 рублей. Информации о начале продаж в России пока нет.

В целом, конечно, брелок является крайне полезным устройством. Однако у многих россиян еще жива в памяти история 2017 года. Тогда фермер из Курганской области Евгений Васильев купил GPS-трекер для коровы и едва не сел на четыре года.

Он заказал дешевенькое устройство на AliExpress, а получал его на почте в компании двух сотрудников ФСБ и главы сельсовета. Выяснилось, что в GPS-трекер был встроен скрытый микрофон, который дистанционно активируется с помощью SMS-сообщения. В отношении многодетного фермера-инвалида, который устал искать по окрестностям блудную корову, было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте спецсредств.

Оно принимало для Васильева самый незавидный оборот, но вмешался президент России Владимир Путин. Когда ему на пресс-конференции журналист RT рассказал эту историю, глава государства даже сначала не понял, в чем обвиняют фермера.

«По поводу того, что нельзя прикрепить к корове — первый раз слышу. К котам даже, я знаю, привинчивают GPS и „Глонасс“, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чем проблема, связанная с коровой», — изумился российский лидер.

В результате в 2018 году следствие в отношении курганского фермера прекратили, так как не удалось собрать доказательств умысла, направленного на негласное получение информации.

При сертификации легален

Помимо дела Евгения Васильева, в России в те годы начали более 200 уголовных производств против покупателей китайских гаджетов, которые отечественные спецслужбы отнесли к средствам негласного сбора информации. Предположив, что новинка Apple может вызвать недоброжелательный интерес отечественных спецслужб, «360» обратился к заместителю технического директора ИЦ «Телеком — Сервис» Дмитрию Плешакову, чтобы он разрешил возникшие сомнения.

По его мнению, запрещать брелок AirTag никто не будет. Эксперт напомнил, что 26 июля 2019 года была принята поправка к УК России. В ней указано, что к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относят устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, с открыто расположенными на них органами управления, техфункционалом или элементами индексации, отображающими режимы и использования.

«Apple декларировала, что брелок будет пищать, если вы от него удаляетесь. То есть использовать его для негласного получения информации достаточно сложно. Следует также учитывать, что функционал ПО, который был озвучен на конференции, позволяет мониторить все брелоки, которые находятся в зоне досягаемости телефона. Поэтому скрытно наблюдать при помощи такого устройства крайне проблематично», — разъяснил Плешаков.

Эксперт предположил, что, если в российском законодательстве не произойдет каких-то революционных изменений в сторону ужесточения, маячки останутся в «белой зоне». Хотя следует отметить, что перед началом продаж гаджета в нашей стране, он, как и любое другое радиоустройство, должен пройти сертификацию.

По всей видимости, с этим процессом и связана задержка с установлением даты начала торговли в России.

Революционность под вопросом

Дмитрий Плешаков признался, что у него, как владельца гаджетов компании Samsung, новинка оставила смешанные впечатления. Корейский концерн уже пытался внедрить аналогичную технологию. Но она не получила заметной популярности из-за отсутствия хорошо выстроенной экосистемы, которую разработала Apple.

«С одной стороны, это, безусловно, прорыв. Причем даже, наверное, не столько использование самого устройства, сколько использование сети телефонов для обнаружения подобных меток. Для более молодого поколения это будет не только модный аксессуар, но и достаточно полезный гаджет для забывчивых людей, которые могут где-то оставить свой рюкзак или сумочку и потом, руководствуясь указаниями программы, быстро его найти», — отметил Дмитрий Плешаков.

Источник фото: официальный Instаgrаm компании Apple

Вряд ли перед россиянами, купившими брелок AirTag в США до начала официальных продаж в России, встанет вопрос о его легальном использовании в нашей стране.

«Для того, чтобы эта технология работала, нужен не только сам брелок, должен в полной мере заработать функционал программного обеспечения. Уверен, что Apple сможет сделать так, чтобы брелоки, пока не разрешенные к продаже на территории России, здесь не работали», — резюмировал эксперт.