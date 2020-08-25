От мышьяка до инсценировки ограбления. Бразильская конгрессменша с седьмого раза убила мужа-пастора

Бразильскую конгрессменшу, мать 55 детей, обвинили в организации убийства мужа-проповедника. Женщина предприняла минимум шесть неудачных попыток избавиться от супруга. В итоге с помощью детей и внучки политик все же реализовала задуманное.

В июне 2019 года пастора Андерсона ду Карму застрелили в собственном доме. В него выпустили более 30 пуль, преимущественно в область паха и бедер. На момент смерти мужчине было 42 года. По словам его жены, конгрессмена и церковной певицы Флорделис душ Сантуш де Соуза, он был убит ворами.

Однако полиция считает иначе, пишет The Guardian. У Андерсона и его жены Флорделис было 55 детей, большей частью приемные. Правоохранители уверены, что члены семьи сговорились с целью убить Андерсона ду Карму. Мотивом стало недовольство тем, как мужчина распоряжался финансами.

Первые попытки убийства, полагает следствие, начались в мае 2018 года, когда родственники стали подмешивать мышьяк в пищу пастора. Дети и супруга как минимум шесть раз покушались на жизнь Андерсона. Добавляли яд в еду и напитки, пробовали инсценировать ограбление. Но все эти попытки провалились, хотя мужчина не раз обращался к медикам с жалобами на рвоту и расстройство кишечника, сообщает бразильская газета O Globо.

Версию о травле подтверждает то, что одна из дочерей искала в интернете информацию о «цианиде в пище». Сама девушка утверждает, что делала это из любопытства, чтобы помочь другу, у собаки которого была опухоль.

В итоге пастор заподозрил неладное и пригрозил прослушивать телефоны домашних. Это вынудило заговорщиков пользоваться одноразовыми аппаратами. После убийства двух сыновей пастора и помогавшего им полицейского арестовали. А 24 августа полиция задержала еще пятерых детей, внучку и женщину-полицейского, также помогавшую подозреваемым. Среди них - двое родных сыновей и дочь Андерсона.

Полиция убеждена, что за этим сговором стоит Флорделис. Именно она руководила всем процессом, но из-за депутатской неприкосновенности ее не могут арестовать. «Вывод, к которому пришло расследование, заключается в том, что она спланировала это трусливое убийство», — заявил журналистам руководитель отдела по расследованию убийств Антониу Рикардо Лима Нунес

Правда, не исключено, что в скором времени женщина лишится мандата. Руководство социал-демократической партии решило приостановить членство Флорделис в конгрессе и обдумывает возможность ее исключения из фракции.

Сама Флорделис упорно отрицает свою причастность к убийству мужа. «Скажем так, мы были удивлены сегодняшними событиями», — заявил ее адвокат Андерсон Роллемберг. Всего за неделю до громких обвинений в СМИ она разместила в Instagram фотографию, где она сидит на верблюде со своим покойным мужем во время поездки в Израиль.

«Я все еще чувствую себя потерянной… часть меня умерла вместе с тобой… Я чувствую смесь боли и отвращения — то, что они сделали с тобой, было так жестоко. Я люблю тебя, мой малыш», — написала она под постом.

Флорделис родилась и выросла в Жакарезинью где начала певческую карьеру и познакомилась со своим будущим мужем в начале 1990-х годов. Пара основала церковь и прославилась своей огромной семьей. Флорделис использовала эту известность как трамплин в политику. В 2018 году она стала одним из федеральных законодателей Рио-де-Жанейро.