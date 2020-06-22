Тела двух братьев нашли в разных концах Уфы. Их увел из дома отец и пропал

В октябре 2019 года в Уфе без вести пропали двое мальчиков. Накануне их отец поссорился с супругой и ушел, забрав детей. Поиски не дали никаких результатов, только спустя восемь месяцев их тела обнаружили в реке в разных концах города. «360» собрал все, что известно об этой истории.

В конце октября 2019 года Эльмира Мазова сообщила в полицию о том, что двое ее несовершеннолетних сыновей пропали. Вместе с пятилетнем Ильей и восьмилетним Вячеславом бесследно исчез и Артем Мазов, их отец.

Накануне супруги сильно поссорились, Эльмира сказала, что хочет подать на развод. После этого мужчина, по ее словам, забрал сыновей и ушел из дома без вещей и документов.

Позже машину Артема Мазова вместе с его телефоном нашли на окраине города, следы мужчины и двоих детей вели к реке Уфимка. Тогда спасатели прочесали все окрестности, искали и в реке, но ничего не нашли. В марте в этом же районе обнаружили надувной матрас с отпечатками пальцев отца мальчиков, но поискам это не помогло.

Артем Мазов — главный подозреваемый

В декабре 2019 следствие раскрыло три основных версии пропажи детей. По мнению СК, они могли либо оказаться жертвами преступления, либо несчастного случая, однако второй вариант казался полиции маловероятным. Главной же версией стало то, что отец забрал детей и скрывается с ними вместе из-за семейного конфликта.

Причем об Артеме Мазове все его знакомые отзывались положительно, говорили, что он «и мухи не может обидеть». Учителя и родители говорили о том, что Артем всегда был уравновешенным, прилежно учился и с удовольствием занимался спортом.

«Надежный товарищ и друг. Хороший спортсмен. Прекрасный семьянин. Всегда имел интересы в жизни — спорт, путешествия. Они с семьей, наверное, всю республику успели объездить», — рассказал один из близких знакомых семьи Мазовых.

На проблемы в семье тоже никто никогда не жаловался, по словам знакомых, отец любил сыновей, очень о них заботился, всегда хорошо относился.

Поиски пропавших детей велись не только в Башкортостане, но и во многих других регионах России. В ноябре поступила информация о том, что Мазовых видели в океанариуме Владивостока, спустя несколько недель отца, уже без детей, якобы видели в Севастополе.

Позже Эльмира Мазова в бумагах мужа нашла прощальную записку — экспертиза подтвердила, что писал ее действительно Артем. Он писал, что собирается «уехать далеко и надолго» и просит супругу «жить так, как она хочет».

Причем и отец Артема Мазова, и мать пропавших детей утверждали, что мужчины уже нет в живых, как и детей, которых он забрал.

«Скорее всего, найдут мертвыми… У мужа есть отклонения, он мог совершить это. Я хотела развестись, он мне звонил перед тем, как совершить это, спросил: ты точно уверена, что мы разводимся? Я говорю: точно. Я думала, что он меня может убить, но что он детей убивать будет — я не знала», — говорила Эльмира.

Однако до сих пор подтверждений этому не было.

Найдены, погибли

20 июня 2020 года, спустя 8 месяцев после пропажи, тело одного из пропавших мальчиков было найдено недалеко от того места, где Мазов бросил автомобиль. Тело второго ребенка унесло в реку Белая, его нашли на противоположном конце города. Оба тела заметили рыбаки с разницей в несколько часов. Эльмира Мазова опознала сыновей по одежде.

По информации источника «Башинформ», у одного из детей была оторвана кисть — это могло произойти из-за того, что дети долгое время были привязаны к чему-то под водой. Спустя восемь месяцев сильное течение могло разорвать веревки, поэтому тела обнаружили практически одновременно.

Отец Мазова рассказывал, что в день пропажи, якобы забрав детей на прогулку, он заезжал в магазин за бельевой веревкой. Следователи предпологали, что из-за рано вставшего льда на реках тела детей могут найти только весной или летом.

«Спасибо всем за соболезнования, за веру, за молитвы, за поддержку. Я очень благодарна людям кто искал, верил до конца», — написала на своей странице «ВКонтакте» Эльмира Мазова.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве, поиски отца мальчиков, который также значится пропавшим без вести, продолжаются. Пока о том, как умерли дети, следствие не говорит, но предположения уже есть.

По одной из версий Артем Мазов связал руки сыновьям и толкал их в холодную воду, несколько раз окунул и оставил умирать. По другой версии он сначала задушил их, а затем утопил тела в реке. Тогда на Уфимке уже начинал схватываться лед. Следователи не исключают, что в ближайшее время найдут и тело самого Артема Мазова.