Россияне атаковали аккаунт Белого дома в Instagram. Теперь там рецепты, цитаты из «Брата» и военных песен

Уже неделю российские пользователи Instagram осаждают официальные аккаунты властей США в соцсети. Комментарии под последними постами Белого дома и Джо Байдена почти сплошь русскоязычные. Официальному аккаунту НАТО пришлось временно закрыть их. При этом россияне держат позитивный и довольно дружественный настрой — вспоминают песни и стихи, делятся рецептами, шутками и даже предлагают американским политикам уроки истории.

Многие авторы комментариев называют себя солдатами диванных войск российской армии и в шутку заявляют о том, что захватили Белый дом, потому то русскоязычные ответы в аккаунтах властей США преобладают. Несмотря на то, что это лишь шутка, администраторы аккаунтов начали удалять популярные российские комментарии.

Но шутить россиянам это не помешало — о репатриации колорадского жука в штат Колорадо, о награждении Джо Байдена «за освобождение экономики России от западных интервентов», скорых концертах группы «Любэ» в Вашингтоне и многом другом.

Русскоязычных комментариев под постами Белого дома оказалось так много, что некоторые пользователи начали шутить про то, что это похоже на родительский чат или перепись населения. Не обошлось и без анекдотов про тонкости перевода от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Многие также вспомнили популярный фильм Алексея Балабанова «Брат 2», главный герой которого, простой русский парень Данила Багров, противопоставлял свои ценности американским. Часто цитировали как известный монолог героя, начинающийся со слов «Вот скажи мне, американец, в чем сила?», а также стихотворение Владимира Орлова «Родина», прославившееся после выхода фильма в прокат.

Еще один популярный жанр русскоязычных комментариев под постами Белого дома и Джо Байдена — рецепты. Россияне делились друг с другом подробными описаниями приготовления голубцов, салата оливье, оладий, яичницы и многого другого.

Кое-кто даже решил устроить американским властям ликбез: в день рождения российского космонавта Юрия Гагарина 9 марта пользователи напомнили о его подвиге и выдающейся биографии.

Творчество в массы

В комментариях под постами в аккаунтах Белого дома и американского президента Джо Байдена стали популярны песни военных лет. Здесь оказалась и известная каждому «Катюша», и «Смуглянка», и «День победы», и многие другие.

Вспомнили и детские песни. А самые креативные комментаторы даже выложили известную песню «Выйду ночью в поле с конем» смайликами эмодзи.

Также многие русскоговорящие пользователи в комментариях к постам американских властей делились гимнами России и Советского союза.

При этом нашлось в комментариях место и для народного творчества. Одни начали сочинять частушки про Белый дом, другие — переделывать известное детское стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?».

Третьи же решили проявить смекалку и художественный талант — и изобразили символами в комментариях портрет президента России Владимира Путина и танк Т-34.

Многие пользователи отметили, что такого единения россиян в комментариях иностранцев не было со времен аналогичной «осады» аккаунта певицы Леди Гаги в 2019 году. Тогда в ее Instagram устроили своеобразную «доску объявлений» в отместку за то, что звезда якобы увела мужа у российской модели Ирины Шейк.