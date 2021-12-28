Брат Диего Марадоны умер в 52 год. Генетика или снова наркотики?

Брат Диего Марадоны умер в возрасте 52 лет. Он так же, как и знаменитый родственник, был футболистом. И это не единственное, что было общего между братьями. Когда звездный спортсмен скончался, он был немногим старше своего родственника. Более того, причиной обеих смертей стали проблемы с сердцем. Некоторые медики уверены: это генетика.

Смерть Уго Марадоны в 52 года

Уго Марадона, младший брат бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, умер в Неаполе. Об этом сообщило издание Sportmediaset. Экс-футболисту и тренеру было 52 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Помощь брату легендарного спортсмена оказывали 118 медицинских работников, однако спасти ему жизнь не удалось.

Марадона прославился своими выступлениями за итальянский «Асколи», венский «Рапид» и испанский «Райо Вальекано». В качестве тренера он возглавлял клуб «Пуэрто-Рико Айлендерс». В итоге спортсмен завершил карьеру в Японии в конце 90-х годов. После этого он остался жить в небольшом итальянском городе на побережье, в нескольких километрах от Неаполя. Там он жил со своей женой. Там же спортсмен начал новый этап своей жизни — в качестве тренера. Сначала он занимался с детьми в футбольной школе, а затем — в небольших командах любительской лиги.

Смерть Диего Марадоны в 60 лет

В ноябре прошлого года на 61-м году жизни умер Диего Марадона. Причиной смерти чемпиона мира в составе сборной Аргентины стал отек легких, вызванный острой сердечной недостаточностью. При этом тело аргентинца захоронили без сердца. Об этом в своей книге рассказал журналист Нельсон Кастро. По его словам, болельщики хотели выкопать сердце Диего Марадоны, но этого не произошло.

«Люди узнали об этом плане, поэтому сердце Марадоны было извлечено. Это также было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти», — заявил Кастро, его слова привела спортивная газета Marca.

По словам журналиста, сердце звезды футбола весило полкилограмма. В то время как обычно речь идет о 300 граммах.

«У него было сердце спортсмена, которое само по себе большое, оно было увеличено из-за чего-то другого. Это было из-за сердечной недостаточности», — высказал свое мнение автор книги.

Футболист скончался на год раньше своего брата — 25 ноября 2020 года. На тот момент спортсмену было 60 лет. Медицинская экспертная комиссия, которую создали для расследования смерти, посчитала действия ответственных за здоровье спортсмена медиков неадекватными, неосторожными и недостаточными. Комиссия решила, что врачи не обеспечили Марадоне нужное лечение и уход.

Правда, многие до сих пор связывают проблемы с сердцем футболиста с его не вполне здоровым образом жизни. Ведь Марадона был известен своими вредными привычками, среди которых долгие годы были и наркотики.

Генетическая предрасположенность

Упоминать о генетической предрасположенности можно и нужно. Об этом забывать нельзя. Об этом «360» рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

«Если в роду по прямой линии прослеживается такая тенденция, как, к примеру, инфаркты миокарда, пусть даже небольшой площади и глубины. Безусловно, существуют элементы генетической предрасположенности. Само собой», — подчеркнул медик.

Он рассказал, что ему доводилось оперировать людей, у которых в роду целая плеяда людей, у которых были серьезные проблемы с сердцем. Если человек знает, что отец перенес инфаркт или умер от него, к врачу стоит приходить чаще.

Иной точки зрения придерживается доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач кардиолог Юрий Конев. Он считает, что дело может быть все в тех же наркотиках, которые многие винили в смерти Диего Марадоны.

«Я считаю, это наркотики. Если брат увлекался наркотиками. Основная причина смерти Диего Марадоны — хоть она и не озвучивалась — наркотики. А младшие подражают старшим», — заключил медик.