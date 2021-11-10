Браслеты Марии Антуанетты, колье Дианы и украшения Романовых. Топ-5 ушедших с молотка драгоценностей

Уникальная пара бриллиантовых браслетов, принадлежавшая ранее королеве Франции Марии Антуанетте, ушла с молотка за 7,5 миллионов франков (582 миллиона рублей). Драгоценные украшения королевских особ нередко становятся лотами на различных аукционах. В разное время так были проданы колье принцессы Дианы и ряд украшений династии Романовых. «360» собрал топ-5 драгоценностей царских особ, которые ушли с молотка.

Бриллиантовые браслеты Марии Антуанетты

Пара бриллиантовых браслетов, некогда принадлежавшая королеве Франции Марии Антуанетте, продана на аукционе Christie’s в Женеве. Лот ушел с молотка практически за восемь миллионов долларов.

Браслеты можно трансформировать в колье. Из всех украшений Марии Антуанетты только эти браслеты остались в том виде, в котором они были включены в посмертную опись драгоценностей королевы. Общая композиция, количество и качество камней, за исключением тех, что на застежке, остались нетронутыми, заявили эксперты Christie’s.

Колье принцессы Дианы

В феврале 2017 года Нью-Йоркский аукционный дом Guernsey’s выставил на торги колье, которое принадлежало принцессе Диане. Действующими тогда владельцами украшения была пара с Украины, сообщало People.

Украшение с бриллиантами и жемчугом получило название «Лебединое озеро» — в честь одноименного балета, на котором принцесса Диана присутствовала в этом колье в 1997 году за несколько недель до ее смерти. Этот визит на балет — один из последних ее выходов в свет.

Ювелиры в 1997 году начали делать серьги в пару к колье, однако закончить работу они смогли уже после смерти Дианы. На торги был выставлен полный комплект.

В создании ювелирного украшения принцесса принимала личное участие. Аукционный дом Guernsey’s описал драгоценность как «дар века».

Драгоценные украшения королевы Виктории

В феврале на торги аукциона Sotheby’s в Лондоне были выставлены драгоценные памятные украшения королевы Виктории, посвященные ушедшим близким.

Среди них медальон с полосатым агатом и бриллиантами в память о матери Виктории — принцессы Саксен-Кобург-Заальфельдской. Эта реликвия содержит прядь ее волос. Кулон в виде креста с эмалью и ониксом, и брошь из оникса с жемчугом изготовлены по заказу королевы Виктории в связи со смертью дочери принцессы Алисы.

Реликвии были предварительно оценены в промежутке от 1,38 тысячи до 4,15 тысячи долларов каждая.

Как отметил представитель Sotheby’s Дэвид Макдональд, о существовании этих украшений, «ценность которых не в больших бриллиантах, а в полном, глубоко личном выражении потери и любви», никто до этого не знал. Они просто клад для тех, кто «увлечен британской историей, королевой Викторией, личностью монарха».

Источник фото: sothebys.com

Пасхальное яйцо Фаберже

В сентябре 2021 года семейные реликвии дома Романовых, среди которых пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, были выставлены на аукцион в Москве. Общая стоимость лотов составила около 300 миллионов рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

Золотое пасхальное яйцо с сюрпризом было создано Карлом Фаберже в 1892 году. Оно находилось в коллекции императрицы Марии Федоровны. Стартовая цена этого уникального лота составляла 28 миллионов рублей.

В коллекцию сентябрьского аукциона входили также три уникальные иконы.

Источник фото: © Аукционный дом «Литфонд»

Гарнитур княгини Марии Павловны

На аукционе Sotheby’s, который пройдет 10 ноября, в качестве топ-лота будут выставлены драгоценности династии Романовых. Главным хитом станет гарнитур из броши и пары серег с сапфирами и бриллиантами.

Комплект принадлежал великой российской княгине Марии Павловне, тете императора Николая II и дочери великого князя Павла Александровича и греческой принцессы Александры Георгиевны.

Источник фото: Sotheby’s

Гарнитур был тайно вывезен из России накануне Октябрьской революции 1917 года. Как сообщил глава торгов аукционного дома Sotheby’s, драгоценности особенно интересуют представителей из Азии. Комплект состоит из овальной броши и сережек с бриллиантами и сапфирами.