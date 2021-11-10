Браслеты Марии Антуанетты, колье Дианы и украшения Романовых. Топ-5 ушедших с молотка драгоценностей
Бриллиантовые браслеты королевы Франции Марии Антуанетты были проданы на аукционе почти за 8 миллионов долларов
Уникальная пара бриллиантовых браслетов, принадлежавшая ранее королеве Франции Марии Антуанетте, ушла с молотка за 7,5 миллионов франков (582 миллиона рублей). Драгоценные украшения королевских особ нередко становятся лотами на различных аукционах. В разное время так были проданы колье принцессы Дианы и ряд украшений династии Романовых. «360» собрал топ-5 драгоценностей царских особ, которые ушли с молотка.
Бриллиантовые браслеты Марии Антуанетты
Пара бриллиантовых браслетов, некогда принадлежавшая королеве Франции Марии Антуанетте, продана на аукционе Christie’s в Женеве. Лот ушел с молотка практически за восемь миллионов долларов.
Браслеты можно трансформировать в колье. Из всех украшений Марии Антуанетты только эти браслеты остались в том виде, в котором они были включены в посмертную опись драгоценностей королевы. Общая композиция, количество и качество камней, за исключением тех, что на застежке, остались нетронутыми, заявили эксперты Christie’s.
Колье принцессы Дианы
В феврале 2017 года Нью-Йоркский аукционный дом Guernsey’s выставил на торги колье, которое принадлежало принцессе Диане. Действующими тогда владельцами украшения была пара с Украины, сообщало People.
Украшение с бриллиантами и жемчугом получило название «Лебединое озеро» — в честь одноименного балета, на котором принцесса Диана присутствовала в этом колье в 1997 году за несколько недель до ее смерти. Этот визит на балет — один из последних ее выходов в свет.
Ювелиры в 1997 году начали делать серьги в пару к колье, однако закончить работу они смогли уже после смерти Дианы. На торги был выставлен полный комплект.
В создании ювелирного украшения принцесса принимала личное участие. Аукционный дом Guernsey’s описал драгоценность как «дар века».
Драгоценные украшения королевы Виктории
В феврале на торги аукциона Sotheby’s в Лондоне были выставлены драгоценные памятные украшения королевы Виктории, посвященные ушедшим близким.
Среди них медальон с полосатым агатом и бриллиантами в память о матери Виктории — принцессы Саксен-Кобург-Заальфельдской. Эта реликвия содержит прядь ее волос. Кулон в виде креста с эмалью и ониксом, и брошь из оникса с жемчугом изготовлены по заказу королевы Виктории в связи со смертью дочери принцессы Алисы.
Реликвии были предварительно оценены в промежутке от 1,38 тысячи до 4,15 тысячи долларов каждая.
Как отметил представитель Sotheby’s Дэвид Макдональд, о существовании этих украшений, «ценность которых не в больших бриллиантах, а в полном, глубоко личном выражении потери и любви», никто до этого не знал. Они просто клад для тех, кто «увлечен британской историей, королевой Викторией, личностью монарха».
Пасхальное яйцо Фаберже
В сентябре 2021 года семейные реликвии дома Романовых, среди которых пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, были выставлены на аукцион в Москве. Общая стоимость лотов составила около 300 миллионов рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».
Золотое пасхальное яйцо с сюрпризом было создано Карлом Фаберже в 1892 году. Оно находилось в коллекции императрицы Марии Федоровны. Стартовая цена этого уникального лота составляла 28 миллионов рублей.
В коллекцию сентябрьского аукциона входили также три уникальные иконы.
Гарнитур княгини Марии Павловны
На аукционе Sotheby’s, который пройдет 10 ноября, в качестве топ-лота будут выставлены драгоценности династии Романовых. Главным хитом станет гарнитур из броши и пары серег с сапфирами и бриллиантами.
Комплект принадлежал великой российской княгине Марии Павловне, тете императора Николая II и дочери великого князя Павла Александровича и греческой принцессы Александры Георгиевны.
Гарнитур был тайно вывезен из России накануне Октябрьской революции 1917 года. Как сообщил глава торгов аукционного дома Sotheby’s, драгоценности особенно интересуют представителей из Азии. Комплект состоит из овальной броши и сережек с бриллиантами и сапфирами.