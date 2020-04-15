Исследования показали, что в Великобритании средний возраст вступления в брак у женщин 35 лет, а у мужчин — 38. Россиянки же выходят замуж в среднем в 24-26 лет, а мужчины — 26-29 лет. Однако в обеих странах браки заключаются все реже. Чем отличается ситуация в России и Великобритании и как она поменяется в будущем — в материале «360».

Общий уровень заключения браков в Великобритании находится на самом низком показателе за всю историю. Согласно данным Тhе Guаrdiаn, начиная с 1972 года их количество уменьшилось на 45%. За последнее десятилетие также резко сократились браки между мужчинами и женщинами в возрасте до 20 лет. А уже в 2017 году средний возраст вступления в брак мужчин составил 38 лет, а среди женщин — 35.

Интересно также, что в возрасте от 16 до 29 лет число женщин, вступающих в брак, превышает число мужчин. Однако с 30 лет число вступающих в брак мужчин превышает число женщин.

В России эта тенденция тоже актуальна. Например, количество браков, заключаемых с 18 до 24 лет, по сравнению с 2011 годом сократилось в два раза. Как передает Газета.Ru, в 2018 году больше всего россиян вступили в брак в возрасте от 25 до 34 лет.

По данным Минюста, количество браков с каждым годом становится меньше. В 2018 году их было в полтора раза меньше, чем в 2011. По сравнению с 2017-м годом показатели упали на 8%.

Люди не боятся поздних браков

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Олег Аполихин в прошлом году заявил, что средний возраст замужества у женщин 24-26 лет, а женитьбы у мужчин — 26-29. Об этом писал РБК.

Психолог Андрей Зберовский в таких изменениях не видит ничего особенного. По его словам, создание семьи зависит от материальных условий, экономики и менталитета страны.

Например, в Европе человек согласен строить семью, когда он стоит на ногах и имеет свое жилье. Но приобрести его там гораздо сложнее, чем в России. Стоит также отметить, что образование европейцы и американцы завершают позже, чем у нас.

«Среднестатистический европеец получает полное образование к 25-27 годам, потом лет десять тратит на построение карьеры и возможность взять ипотеку. Неудивительно, что к браку он подступается только годам к 38», — сказал собеседник «360».

С женщинами примерно та же история. Начиная с 50-х годов в Европе и США набирает популярность феминистская модель. По ней женщина должна опираться на саму себя, а не на мужчину. Соответственно, дамы тоже не спешат вступать в брак, пока не встанут на ноги и не будут иметь возможность приобрести собственное жилье.

Поздних браков они не боятся. Репродуктивная система в Европе ушла далеко, поэтому они с уверенностью смотрят в будущее и понимают, что с легкостью могут родить и в 40 лет Андрей Зберовский психолог.

В России же как такового равенства нет. Женщины по-прежнему получают за одну и ту же работу меньшую зарплату. Феминистская установка отсутствует, поэтому и замуж выходят пораньше.

При этом сложно сказать, какой будет ситуация через 20-30 лет. В России смешиваются культуры Кавказа, Средней Азии и Запада. Кто в итоге победит, покажет только время.

И еще один важный фактор: это смена стандартов жизни.

Раньше женщина рожала в нищете, но знала, что детская медицина, школа, садики и дополнительные кружки будут бесплатны. Она с оптимизмом смотрела в будущее. Сейчас семья становится все более затратным делом Андрей Зберовский психолог.

Брак чаще всего заключают с намерением завести детей. Несмотря на гормоны и потребность в деторождении, люди понимают, что все стоит денег. Ребенка нужно кормить, одевать, водить к врачам и обеспечивать образованием. Соответственно, чем дороже все становится, тем позже и реже люди вступают в брак.