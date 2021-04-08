Брак по расчету дал трещину. Франция свалила вину за отсутствие «Спутника V» на Германию

Германия будет обсуждать с Россией поставки «Спутника V» в двустороннем порядке, то есть без участия Еврокомиссии (ЕК), которая все еще не одобрила российский препарат. Тем временем во Франции заявили, что в Европе все решает ФРГ. Именно из-за нее ЕС еще не закупил «Спутник V». Специалисты считают, что так французы перекладывают ответственность на немцев.

Планы Германии идут вразрез со стратегией ЕК

Власти Германии планируют решить, в каком объеме российский препарат может быть поставлен в страну. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

«Еврокомиссия сообщила вчера вечером, что она не будет заключать договоры [с Россией] как с другими производителями, например, с BioNTech. В этой связи мы <…> заявили, что в двустороннем порядке будем говорить, в том числе, с Россией. В первую очередь мы будем говорить о том, когда и какие объемы вообще могут быть поставлены», — отметил Шпан в прямом эфире телеканала ZDF.

Несмотря на планы ФРГ, Еврокомиссия не будет отказываться от общей стратегии по вакцинам от коронавируса для Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Я хочу напомнить, что у нас есть европейская стратегия по вакцинам, она предусматривает переговоры с рядом компаний, которые известны. Тот факт, что государства решают покупать вакцины других поставщиков, как уже было, к примеру, в Венгрии, не означает окончания европейской стратегии. Это две разные вещи», — заявил Мамер.

В ЕС все решает Германия?

Во Франции, в свою очередь, заявили, что знают об эффективности российского препарата еще с ноября. Об этом заявил лидер французской партии «Непокорившаяся Франция», бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. Однако, по его словам, в ЕС все решает Германия. Именно поэтому Франция просто не может сказать: «С нас достаточно, мы хотим, чтобы российская вакцина срочно поставлялась сюда».

«Вакцин не хватает, а все почему? Потому что мы оказались в заложниках глупых решений европейской бюрократии, которая рассматривает вакцину как товар. И мы отказались по идеологическим причинам от поставок во Францию российских, кубинских или китайских вакцин, которые существуют сейчас и работают», — пояснил Меланшон.

«Сваливание с одного на другого»

Все это напоминает «сваливание ответственности с одного и другого», политическую игру. Об этом в разговоре с «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Никто не может запретить Франции решить вопрос с закупкой вакцины. Тем более какое отношение имеет Германия к тому, что они хотят и могут закупать. Германия также может решать это сама. Здесь явно показана абсурдность бюрократического аппарата ЕС, который не в состоянии решать простые жизненно важные вопросы. <…> Думаю, это начало конца ЕС в той форме, в которой он сейчас есть Вальдемар Гердт депутат бундестага.

С этим согласен и эксперт по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, речь действительно идет о попытке перенести ответственность с себя на кого-то другого, хотя это и выглядит довольно странно, отметил собеседник «360». Он, в отличие от Меланшона, не считает, что в ЕС все решает Германия.

«Я бы не сказал, что Германия сейчас лидер ЕС. Она просто более успешна в экономическом отношении. Но политическим лидером в настоящий момент все же является Франция, хотя она все-таки отстает и в экономическом плане. <…> Брак по расчету между французами и немцами — залог нормального функционирования ЕС», — пояснил Федоров.

«Процесс затягивают»

При этом позиция Франции достаточно двоякая, отметил Федоров. По его словам, глава страны Эмманюэль Макрон сначала был согласен с канцлером Германии Ангелой Меркель в вопросе вакцинации. Он говорил, что если российский препарат эффективен, то его стоит купить. Однако затем Макрон изменил свое мнение.

Разнобой в его (Макрона — прим. ред.) в его позиции непонятен. При этом Франция сейчас переживает тяжелейший период третьей волны пандемии. <…> Реанимации заполнены. <…> Мэр Ниццы, например, уже сказал, что нужно закупать эту вакцину. <…> Такое ощущение, что процесс политизируют, затягивают. Зачем это делают? Не совсем понятно Сергей Федоров ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

По его мнению, французские власти делают «массу политизированных телодвижений», которые не способствуют завершению пандемии. Федоров считает, что в Европе попросту слишком сильна нескрываемая ненавсить к России.

«Думаю, что рационализм и здравый смысл в Европе все же одержит верх, несмотря на противодействие каких-то отдельных игроков, русофобов», — подчеркнул собеседник.

Также он не исключает лоббирования каких-то конкретных компаний в ЕС, которые продвигают вакцины.

Имидж «Спутника V» в Германии лучше, чем у других вакцин

Германия решила договаривается о поставках «Спутника V», не дожидаясь одобрения ЕК, так как российский препарат действительно нужен стране. Его имидж в ФРГ лучше, чем у других препаратов, у которых зафиксировали различного рода побочные эффекты. Именно из-за них многие европейцы боятся прививаться, отметил Гердт.

«„Спутник V», насколько я знаю, базируется на старой методике, опробованной столетиями, поэтому внутренне вызывает больше доверия, чем все эти западные разработки. Поэтому «Спутник V» и не хотят пускать на европейский рынок», — заключил Гердт.