Убийца мозга: как люди случайно становятся жертвами самого опасного паразита

Этот паразит убивает всех от мала до велика и превращает мозг в кровавое месиво. Страшное биооружие создала сама природа, но людям, вроде бы, удалось найти на него управу. Читайте подробности в материале «360».

Источник фото: РИА «Новости» / Валерий Мельников

Река Бразос — одна из самых длинных в США. Она почти поровну делит огромные пространства штата Техас на западную и восточные части. Испанские первооткрыватели поэтично назвали ее «Рио де лос Бразос де Диос» (Река божьих десниц), а завладевшие Техасом в середине позапрошлого века американцы безжалостно сократили название до одного слова.

У большой реки большие проблемы. Лежащие на ее берегах ранчо, заводы и нефтедобывающие предприятия становятся источниками ядовитых отходов, отравляющих воды Бразоса. Но даже не это самое страшное — под внешне безобидной водной гладью прячется невидимая опасность, вполне сравнимая с чудовищным клоуном из хоррора «Оно». Атакует она крайне редко, но абсолютно безжалостно, становясь причиной мучительной смерти зараженного человека.

Эта инфекция прячется не только здесь, но и во многих других водоемах на юге США. Последней ее жертвой стала 10-летняя Лили Мае Авант.

Кошмар из реки

Члены семьи Авант не могли представить, что отдых на природе и пикник на идиллическом берегу могут стать причиной болезни и смерти юной Лили, весело купавшейся в теплой воде. Но прошло несколько дней, и девочка почувствовала легкое недомогание. Потом у нее начались приступы головной боли и поднялась температура. Вроде бы обычная простуда — так считали даже врачи. Но скоро стало ясно, что это не простая вирусная инфекция. Ночью Лили стонала и металась, словно в ночном кошмаре, а уже через несколько часов ее речь стала бессвязной. Она уже не приходила в сознание.

Больную немедленно доставили в госпиталь местного административного центра Форт-Уэрт и только там, после ряда тестов и анализов, смогли установить, что девочка заразилась одним из опаснейших микроорганизмов, который только можно найти в пресной воде.

Его научное название Naegleria fowleri, но есть и более простое: мозговая амеба. Простейшая одноклеточная бактерия довольно редка, но столкнуться с ней не пожелаешь даже злейшему врагу. Ее коэффициент смертности близится к 100% — пересчитать выживших можно на пальцах одной руки.

Как только стал известен диагноз, целый консилиум врачей начал борьбу за жизнь Лили Авант. Ее родственники создали в соцсети Facebook группу поддержки, на которую подписались более 20 тысяч человек — из постов в группе видно, сколько усилий было приложено, чтобы спасти девочку.

Увы, недели интенсивного лечения оказалось недостаточно. В понедельник на официальной Facebook-странице школы, где училась Лили, появилось сообщение о ее смерти.

«Мы глубоко опечалены этой потерей. Лили была настоящим благословением для нашей школы: выдающейся ученицей, но самое важное — прекрасным человеком и другом для всех нас. Она была доброй, деликатной, вежливой девочкой с золотым сердцем», — говорится в нем.

Водная зараза

Какой бы редкой ни была убившая девочку болезнь, она постоянно находит новые жертвы — если верить доступной статистике, бактерия убивает до 20 человек ежегодно, а всего, с начала новой декады, по всему миру зафиксировали свыше 300 случаев заражения.

Около половины из них приходится на южные штаты США: Техас, Калифорнию, Флориду. Здесь сочетание редких климатических факторов от температуры до рельефа местности создает возможность для возникновения колоний бактерий, пожирающих мозг и ждущих своего часа.

Всего одного купания хватило, чтобы паразит проник в мозг мальчика, посетившего популярный курорт Hot Ditch в Калифорнии — местные оазисы с теплой родниковой водой широко популярны далеко за пределами штата.

29-летний техасец Фабрицио Стабиле был здоровым и крепким молодым человеком, который увлекался плаванием и серфингом. Однажды после посещения аквапарка у него разболелась голова. Ослабить боль не смогли ни крепкий сон, ни обычные лекарства, а в больнице, куда мужчину экстренно доставили, был обнаружен отек мозга.

В его теле искали все известные вирусы и отравляющие вещества, но выявить причину болезни смогло лишь исследование спинно-мозговой жидкости — в ней нашли следы Naegleria fowleri. Диагноз поставили словно в сериале «Доктор Хаус» — в последний момент. Вот только хэппи-энда не вышло: организм Фабрицио был уже слишком ослаблен.

Причиной смерти врачи назвали первичный амебный менингоэнцефалит. Так научно называется эта кошмарная болезнь.

Все мы любим теплую воду, но именно она является идеальном местом обитания амебы, живущей на дне рек, озер и других водоемов. Попадая в бассейны и аквапарки, паразит прекрасно обживается во влажной среде в ожидании «хозяина» — человека, который любит купаться и нырять.

Паразит за пазухой

Мозговая амеба, словно заряженная мина, способна никак себя не проявлять на протяжении целых поколений. Можно спокойно пить и умываться зараженной водой и даже относительно безопасно в ней купаться. Есть только один способ узнать истинную сущность паразита — позволить воде попасть в нос.

Жестокая ирония судьбы: можно без всякого риска наглотаться водичкой с мозговой амебой, но стоит ей попасть в пазухи носа, как судьба человека предрешена. Именно поэтому в числе жертв болезни есть не только завзятые пловцы и любители водных видов спорта, но и последователи некоторых оздоровительных практик.

В Сиэтле 69-летняя пенсионерка увлекалась хатха-йогой и промывала нос с помощью специального чайничка нети-пот. В него она наливала не кипяченую воду из-под крана. Увы, в ней каким-то образом оказалась одна из разновидностей мозговых амеб. «Часть ее мозга размером с мяч для гольфа выглядела как кровавое месиво. Повсюду были эти амебы, пожиравшие клетки мозга», — вспоминал ужасное зрелище нейрохирург Чарльз Коббс.

Мозговую амебу и ее подвиды проще всего охарактеризовать как почти идеальное бактериологическое оружие, созданное самой природой — невидимое, летальное и сложноидентифицируемое.

Сначала бактерия проникает в обонятельный нерв. Далее, без всяких GPS и спутниковых карт, паразит скользит по слизистой вдоль нервов, вторгаясь в нервную систему человека, а затем и в его мозг. Добравшись до «центра управления», амеба буквально пожирает ткани мозга, постепенно разрушая их целостность.

На это нужно от 5 до 10 дней. Словно нарочно, чтобы больной ничего не заподозрил, первые симптомы инфекции напоминают грипп или простуду. Зараженные люди могут страдать от лихорадки, рвоты и головных болей. По мере ухудшения состояния им все сложнее держать равновесие, появляются тяжесть в шее, необъяснимые приступы паники и галлюцинации. Заканчивается болезнь отеком мозга и гибелью человека.

Увы, некоторые врачи предсказывают, что если глобальное потепление будет продолжаться, то бактерия будет становится все более распространенной, а число жертв может расти в геометрической прогрессии. Как же ее остановить?

На страже мозга

Как и в случае с любой иной смертельной опасной инфекцией, ее профилактика более эффективна, чем лечение. Например, любителям промывать нос советуют делать это с помощью кипяченой либо бутилированной воды.

Одним из самых простых средств защиты от мозговой амебы является обычная затычка. Носовые зажимы помогут снизить вероятность заражения во время купания в пресных водоемах, бассейнах и аквапарках.

В жаркую погоду надо быть особенно осторожным — любая стоячая вода при высокой температуре становится настоящим бульоном из патогенных микроорганизмов. Морская вода, кстати, убивает большинство бактерий, но и в ней встречаются опасные паразиты.

Поэтому к любой проблеме со здоровьем, особенно возникшей сразу после купания, стоит отнестись всерьез и посетить врача. Другое дело, что многие врачи не способны с первого взгляда распознать симптомы редких заболеваний, и тут уже успокоить нас может только статистика — вероятность столкнуться с самыми опасными видами природного «биооружия» крайне низка.

Настолько низка, что даже самые хорошо оборудованные медицинские центры США часто не имеют в своих хранилищах лекарств, спасающих от мозговых амеб. И дело вовсе не в технологиях — разработано уже несколько видов антибактериальных лекарств, самое известное из которых милтефозин, — а в финансах.

Лекарства против амеб создаются в частных лабораториях фармацевтических корпораций и стоят бешеных денег. Курс того же милтефозина обойдется в 48 тысяч долларов. Огромная сумма, которую больница должна для начала выложить производителю, а потом уже внести в счет пациента.

Что же делать? С одной стороны, рост критики фармацевтических корпораций, обвиняемых то в завышении цен на жизненно важные препараты для ВИЧ-инфицированных, то в создании «опиоидного кризиса», а с другой, учащение случаев заражение мозговой амебой, привели к появлению новой деловой модели.

Корпорация Profounda предлагает больницам свой милтефозин бесплатно. Правда, платить все равно придется, но только в случае использования лекарства. Подобное решение далеко от благотворительности, но все-таки даст шанс на создание «стратегических» запасов лекарства на местах.

Аналог «антиамебного» средства также разработали в Германии. Ам сейчас идут эксперименты по созданию ряда экспериментальных препаратов, которые будут по-настоящему эффективны и помогут не только остановить ее распространение в теле жертвы, но и вылечить последствия от попадания инфекции в мозг.

Надо отметить, что за всю историю борьбы с мозговыми амебами в США было всего четыре случая, когда пациенты «испортили» репутацию этих одноклеточных монстров и смогли выжить. Спасло их в первую очередь быстрое и верное диагностирование болезни.

Пожалуй, именно наличие настоящих профессионалов, способных напрячь свои маленькие серые клеточки, чтобы спасти чужие, является главным барьером на пути «пожирателей мозгов».

Это и страх наказания — ведь многие из колоний паразитов живут в искусственно созданных условиях вроде бассейнов. Один из аквапарков, где произошло заражение, уже закрылся, а к другому мать погибшего Стабиле предъявила претензии на миллион долларов. В этом случае, правда, локализовать источник заразы не удалось, но анализы воды из аквапарка, который он посещал перед смертью, показали высокий уровень загрязненности.