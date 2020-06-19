«Брага перебродит, и ее выльют в реку!» Работники спиртового завода обратились к президенту с криком о помощи

Работники крупнейшего завода по производству спирта в Кабардино-Балкарии отчаялись ждать помощи от местных властей и решили напрямую обратиться к президенту. Они заявили, что если завод не откроют, брага перебродит и ее придется слить в реку. А это грозит экологической катастрофой.

Ролик-обращение оказался в распоряжении «360».

«Местные власти не до конца понимают масштаб бедствия для республики в целом и для каждой нашей семьи в отдельности. Если завод не запустит свои мощности в ближайшие день-два, <…>, то произойдет эпидемиологическая катастрофа!», — заявило в видеозаписи руководство завода «Риал».

По их словам, ограничительные меры наложило Росалкогольрегулирование. Причем дело тут не только в пандемии. У предприятия приостановили лицензию по другим причинам.

«Первопричиной стала выездная проверка, в ходе которой проводился замер спирта. Замеры сделали, получились нормативные потери, которые в целом допускаются», — рассказала «360» замдиректора ООО «Риал» Ираида Шанкова.

Но, по ее словам, через несколько месяцев Росалкогольрегулирование заявило о приостановке предприятия, причиной стала недостача.

«Но чтобы это выявить недостачу, нужно сделать инвентаризацию. Но этого сделано не было. Это означает, что предмета спора нет, он фактически надуман», — заявила Шанкова. В итоге предприятие вынуждено простаивать.

«Бражка перебродит, и мы ее будем вынуждены слить в реку, это будет большой вред экологии. Это в общем-то экологическая катастрофа», — заключила представитель завода.

Однако, по имеющимся данным «360», завод должен иметь собственные очистные сооружения, чтобы не выливать остатки производства в реку. Этого у предприятия «Риал» нет, заявил изданию источник, знакомый с ситуацией.

«360» также удалось получить комментарий и от представителей Росалкогольрегулирования.

«Сейчас идут судебные разбирательства с этим предприятием. До их завершения и опубликования окончательного решения суда мы эту ситуацию не комментируем», — заявил пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов.