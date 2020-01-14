Все говорят о свадьбе Смолова с 17-летней внучкой Ельцина. «Брачный слух» пошел из соцсетей

Российские СМИ обсуждают грядущую свадьбу футболиста Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Сами они загадочно отмалчиваются, а агент нападающего слухи не подтверждает. Но есть ли у них основания?

Слухи о свадьбе поползли после того, как в начале января футболист выложил в Instagram фотографию, на которой его обнимает 17-летняя внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.

Тогда же в его Stоriеs появился снимок, на котором он обнимает девушку.

Источник фото: Instagram

Ранее под другим фото футболиста с острова Сен-Барт девушка оставила комментарий — эмодзи-значок «перчик». Судя по ответу Смолова, Мария уже не первый раз оставляет ему такое «жгучее» послание.

Источник фото: Instagram

Издание «7 дней» выяснило, что Смолов и Юмашева отдыхают на Карибах уже несколько недель и с родственниками девушки у нападающего сложились прекрасные отношения. А церемонию бракосочетания проведут после празднования совершеннолетия невесты в апреле. И все на том же острове Сен-Барт. По сведениям kр.ru, 29-летний нападающий уже сделал возлюбленной предложение.

В то же время PR-директор Федора Смолова Елена Болотова называет информацию журналистов догадками. Ее на церемонию не приглашали, и подтвердить она ничего не может. А сам футболист предпочел отмолчаться.

О самой девушке известно немного. Мария — внучка Бориса Ельцина, дочь его младшей дочери Татьяны и ее третьего супруга — журналиста, политика и девелопера Валентина Юмашева.

По слухам, девушка всю жизнь прожила за границей и родилась в Лондоне. Помимо российского, имеет гражданство Австрии, где недавно окончила элитную школу Theresianum. Знает несколько языков, в том числе французский и английский. Занималась верховой ездой, теннисом, балетом и музыкой. Много путешествует по миру со своим братом Борисом.

В апреле 2018 года Telegram-канал «Футляр от виолончели» рассказал о шикарной жизни и высоких запросах юной внучки Ельцина: мол, и элитную школу, и свои австрийские апартаменты барышня считала «безумно скучными». С рождения девушкой занимались франко-британские няни, отсюда блестящее знание языков. Мария не чурается высокой моды, предпочитая обувь от Prada, сумочки от Chanel и очки Christian Dior.

«Внучка Ельцина — VIP-путешественница. Она уверенно советует друзьям частные самолеты, пятизвездочный Four Seasons в Нью-Йорке, а любимым рестораном Москвы называет „Ветерок“. На упреки в соцсетях, что семья Ельцина живет в „мире бриллиантов“, Юмашева-младшая презрительно отвечает: „Ты никто!“» — отмечалось тогда в сообщении.