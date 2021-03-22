Супружеский «пакт о ненападении». Россиянам объяснили, когда нужен брачный договор

Во время пандемии россияне заключили рекордное число брачных договоров. Юристы уверены, что это хороший знак. Такая практика не только дает супругам возможность избежать судов и скандалов в ходе развода, но является гарантией того, что ничьи интересы не пострадают.

В Федеральной нотариальной палате рассказали РБК о том, что в 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров — почти 150 тысяч, что более чем на четверть превышает показатели прошлых лет. Юристы и адвокаты объясняют такую статистику возможным ростом сознательности населения, так как брачный договор помогает избежать проблем при разделе материального имущества.

«Пакт о ненападении»

Почетный адвокат России, первый заместитель председателя президиума Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар уверена, что брачный договор необходим практически всем семьям.

«Это такой „пакт о ненападении“. То есть супруги понимают, что если семья распадется, у них не будет никаких имущественных претензий друг к другу, потому что они договорились „на берегу“», — объяснила она.

Айвар также уверена, что заключение подобного договора можно рассматривать и как акт доверия супругу.

«Люди уже определяются, как они будут жить в будущем. Не факт, что этот договор когда-то вступит в законную силу. Они могут жить долго и счастливо и умереть в один день, тогда никто ничего делить не будет, а всю жизнь они будут совместно пользоваться, распоряжаться и владеть имуществом», — объяснила Айвар.

Прежде всего в заключении такого договора заинтересованы супруги, которые владеют имуществом на момент вступления в брак. Юрист и полковник милиции в отставке Иван Соловьев добавил, что такой документ также может оказаться важным при «неравных» браках, когда один из супругов много зарабатывает, а другой, например, занимается воспитанием детей и ведением хозяйства.

«Можно прописать ежемесячные выплаты в пользу супругов, например, если женщина не работала, растила детей и утратила профессиональные качества. После развода у нее нет возможности себя содержать, так что можно прописать ежемесячное пособие. То есть они не будут все делить в судах», — сказала Айвар.

Гарантия и спокойствие

Иван Соловьев объяснил «360», что в России в брачном договоре прописываются только имущественные отношения — и ничего больше. В документе можно и нужно обозначить само имущество, которое будет разделено при разводе, установить режим собственности семейной пары, то есть их права на материальные блага, отразить порядок участия каждого из супругов в расходах и получении доходов семьи, возможность взаимного содержания и распределение собственности в случае развода.

Разделение собственности в соответствии с брачным договором может быть полезно не только в качестве договоренности на случай развода, но и в качестве своего рода страховки для обоих супругов.

«Бывает так, что семья берет кредит, а в случае развода все это остается за одним из супругов и один все это тянет. Или при разводе один из супругов „рисует“ себе долговые обязательства, чтобы ничего из своего имущества не передать супругу», — объяснил Соловьев.

Оба супруга получают спокойствие и гарантию, что не суд будет решать, кому что достанется, а будет так, как решили они сами. Чтобы не было бесконечных упреков, взаимных обид Иван Соловьев.

Айвар добавила, что договор будет залогом безопасности и в другом случае — например, если один из супругов ведет рискованный бизнес и имеет серьезные кредитные обязательства.

«Если в брачном договоре прописано, кому какое имущество принадлежит, то в данной ситуации на то имущество, которое определено как имущество супруги, кредиторы не могут обратить взыскание», — добавила она.

Брачный договор можно заключить и до, и после регистрации брака — закон никак не ограничивает этот срок. Супруги могут подписать документ даже непосредственно перед разводом, например, чтобы избежать «дележки» имущества в судах. Форма заключения брачного договора в России письменная, бумагу просто должен будет заверить нотариус.

«Это тот документ, который может снизить количество разводов в нашей стране и снизить моральные, материальные и людские потери, которые происходят при разводах, когда люди не могут поделить условные шесть соток, занавеску от ванной и еще что-то», — заключил Соловьев.