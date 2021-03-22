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    22 марта 2021, 18:13

    Супружеский «пакт о ненападении». Россиянам объяснили, когда нужен брачный договор

    Ольга Нижельская, Татьяна Струкова

    Во время пандемии россияне заключили рекордное число брачных договоров. Юристы уверены, что это хороший знак. Такая практика не только дает супругам возможность избежать судов и скандалов в ходе развода, но является гарантией того, что ничьи интересы не пострадают.

    Супружеский «пакт о ненападении». Россиянам объяснили, когда нужен брачный договор

    В Федеральной нотариальной палате рассказали РБК о том, что в 2020 году россияне заключили рекордное число брачных договоров — почти 150 тысяч, что более чем на четверть превышает показатели прошлых лет. Юристы и адвокаты объясняют такую статистику возможным ростом сознательности населения, так как брачный договор помогает избежать проблем при разделе материального имущества.

    «Пакт о ненападении»

    Почетный адвокат России, первый заместитель председателя президиума Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар уверена, что брачный договор необходим практически всем семьям.

    «Это такой „пакт о ненападении“. То есть супруги понимают, что если семья распадется, у них не будет никаких имущественных претензий друг к другу, потому что они договорились „на берегу“», — объяснила она.

    Айвар также уверена, что заключение подобного договора можно рассматривать и как акт доверия супругу.

    «Люди уже определяются, как они будут жить в будущем. Не факт, что этот договор когда-то вступит в законную силу. Они могут жить долго и счастливо и умереть в один день, тогда никто ничего делить не будет, а всю жизнь они будут совместно пользоваться, распоряжаться и владеть имуществом», — объяснила Айвар.

    Прежде всего в заключении такого договора заинтересованы супруги, которые владеют имуществом на момент вступления в брак. Юрист и полковник милиции в отставке Иван Соловьев добавил, что такой документ также может оказаться важным при «неравных» браках, когда один из супругов много зарабатывает, а другой, например, занимается воспитанием детей и ведением хозяйства.

    «Можно прописать ежемесячные выплаты в пользу супругов, например, если женщина не работала, растила детей и утратила профессиональные качества. После развода у нее нет возможности себя содержать, так что можно прописать ежемесячное пособие. То есть они не будут все делить в судах», — сказала Айвар.

    Гарантия и спокойствие

    Иван Соловьев объяснил «360», что в России в брачном договоре прописываются только имущественные отношения — и ничего больше. В документе можно и нужно обозначить само имущество, которое будет разделено при разводе, установить режим собственности семейной пары, то есть их права на материальные блага, отразить порядок участия каждого из супругов в расходах и получении доходов семьи, возможность взаимного содержания и распределение собственности в случае развода.

    Разделение собственности в соответствии с брачным договором может быть полезно не только в качестве договоренности на случай развода, но и в качестве своего рода страховки для обоих супругов.

    «Бывает так, что семья берет кредит, а в случае развода все это остается за одним из супругов и один все это тянет. Или при разводе один из супругов „рисует“ себе долговые обязательства, чтобы ничего из своего имущества не передать супругу», — объяснил Соловьев.

    Оба супруга получают спокойствие и гарантию, что не суд будет решать, кому что достанется, а будет так, как решили они сами. Чтобы не было бесконечных упреков, взаимных обид

    Иван Соловьев.

    Айвар добавила, что договор будет залогом безопасности и в другом случае — например, если один из супругов ведет рискованный бизнес и имеет серьезные кредитные обязательства.

    «Если в брачном договоре прописано, кому какое имущество принадлежит, то в данной ситуации на то имущество, которое определено как имущество супруги, кредиторы не могут обратить взыскание», — добавила она.

    Брачный договор можно заключить и до, и после регистрации брака — закон никак не ограничивает этот срок. Супруги могут подписать документ даже непосредственно перед разводом, например, чтобы избежать «дележки» имущества в судах. Форма заключения брачного договора в России письменная, бумагу просто должен будет заверить нотариус.

    «Это тот документ, который может снизить количество разводов в нашей стране и снизить моральные, материальные и людские потери, которые происходят при разводах, когда люди не могут поделить условные шесть соток, занавеску от ванной и еще что-то», — заключил Соловьев.