Россияне все чаще заключают брачные договоры. Что это говорит о современных семьях?

За последние годы в России значительно выросло количество брачных соглашений: за прошлый год их было заключено более 100 тысяч. Это в два раза больше, чем было в 2015 году. Разбираемся, что происходит с институтом семьи в России.

Что такое брачный договор?

Если вкратце, то это соглашение о разделе имущества, которое супруги заключают заранее, перед тем, как скрепить союз. Такая возможность предусмотрена Семейным кодексом. При этом важно понимать, что брачное соглашение может регулировать только имущественные отношения и не может ограничивать кого-либо из супругов в законных правах. Кроме того, договор можно изменить или расторгнуть — разумеется, по обоюдному согласию.

Таким образом муж и жена, скрепляя узы, уже четко понимают, что будет в случае развода. С одной стороны, это может помочь избежать конфликтов и семейных ссор в будущем. Иногда это может быть своего рода страховкой. По словам некоторых адвокатов, брачный договор — это в первую очередь гарантия того, что ни одна из сторон не останется без средств к существованию после развода.

У брачного соглашения есть и другие функции: например, оно определяет, должен ли муж отдавать в семью всю зарплату или только половину. А если вдруг жене вздумается пилить незадачливого супруга по поводу слишком редких поездок на море, то он может спокойно показать ей договор, в котором четко прописано, какой процент расходов он готов взять на себя с учетом финансового положения семьи. В общем, действует лучше всяких успокоительных.

Теперь предпочитают брак по расчету?

Конечно, брачный договор не может не вызывать вопросов с точки зрения этики. Да и потом, а как же клятва быть вместе и в горе, и в радости? А как же красивые слова о вечной любви, которая не зависит от материального положения? Все это совершенно не вяжется с бюрократией разделом имущества и обязанностей. Поэтому возникает вопрос: может быть, современная семья — это в первую очередь совместное хозяйство, а уж потом любовь?

По мнению психолога Андрея Зберовского, это свидетельствует в первую очередь о более взвешенном подходе к браку. Безусловно, имеет место снижение доверия между супругами. Но вызвано это чаще всего тем, что в брак теперь вступают в более зрелом возрасте, чем раньше. В таком возрасте, когда уже нет ослепления страстью и есть понимание, что брак вполне может быть и не навсегда. Да и потом, чувства чувствами, а собственность, которую человек с огромным трудом нажил к 30 годам, терять не хочется ни при каких обстоятельствах.

Браки разрушаются вовсе не от наличия договора, а из-за человеческого эгоизма. Андрей Зберовский психолог, доктор наук, профессор.

С другой стороны, по словам психолога, соглашение никак не влияет на крепость уз. Все равно важнейшую роль играют человеческие качества супругов, которые никакими договорами не отрегулируешь. Поэтому брачный договор не может ни гарантировать удачный союз, ни разрушить семейную идиллию.

А как на Западе?

Брачный договор в том виде, в котором он известен сегодня, начали заключать на Западе. В разных странах есть свои особенности.

К примеру, в Великобритании, есть две формы соглашения. Договор можно заключить еще до брака. Это удобнее тем, что каждый из будущих супругов уточняет, что он имел до свадьбы. Такие документы до недавнего времени не имели юридической силы, но повлиять на решение суда при разделе имущества все же могли.

Второй вид договора заключают уже сами супруги после заключения брака. В судах оба документа рассматриваются одинаково. Они должны соответствовать двум условиям: стороны подписывают договор добровольно и понимают последствия. Если одна из сторон захочет оспорить контракт через суд, то ей придется доказать, что обе нормы были нарушены. К примеру, жена богатого бизнесмена изменила ему. Он предложил не разводиться, а заключить брачный контракт, по которому она не будет иметь права на семейные активы. Когда они все же решили расстаться, суд не признал их контракт, так как жена подписала его под давлением мужа.

Существенно отличается брачный договор в США. Особенность его в том, что он регулирует как имущественные, так и неимущественные отношения. Например, американский договор вполне может включать в себя обязанности по дому или штрафы за измену. Но есть риск, что суд может не признать такие условия. Молодые американцы редко заключают брачные договоры. Обычно, кроме долгов за образование у них ничего нет. Такие соглашения заключают те, для кого это второй и последующие браки.

В Японии есть только добрачные договоры, которые заключаются до подачи заявления в ЗАГС. После свадьбы в документе нельзя менять ни одного пункта, если только там не указана возможность внесения незначительных поправок.

В традиционных семьях Израиля брачный договор — это вековая традиция. Жених и невеста прямо на свадьбе подписывают ктубу, так называется договор. Там указывается сумма отступных, которую муж должен выплатить жене, если развод, по мнению раввинов, не мотивирован. Обычно это достаточно крупная сумма.