В Японии суд округа Фукуока принял беспрецедентное решение и отправил на эшафот 74-летнего босса якудзы Сатору Номуру. Глава преступного синдиката «Кудо-кай», орудовавшего на юго-западе страны, был признан виновным в заказном убийстве и трех нападениях на людей. Это первый в истории Японии случай, когда высокопоставленного гангстера приговорили к смерти.

Издание Nishinippon Shimbun сообщило, что приговор был вынесен при отсутствии прямых доказательств причастности обвиняемого к инкриминируемым ему преступлениям. Решение судьи основано на «предположениях» на основании того, что уже стало известно полиции. Судья Адачи заявил, что в бандах якудза существует строжайшая иерархия. Поэтому действия рядовых членов мафии были согласованы с боссом.

Необходимое зло

Члены якудза долгое время были в Японии неприкасаемыми. Какие бы средства они не использовали, их считали необходимым злом для обеспечения порядка на улицах и быстрого решения не совсем законных конфликтов. Однако в последние десятилетия закон ужесточили, на фоне снижения темпов развития экономики уменьшилась и социальная терпимость рядовых японцев.

Источник фото: Instagram.

Номура был признан виновным в заказном убийстве в 1998 году бывшего начальника рыболовного кооператива, имевшего влияние на проекты строительства порта.

Он также был обвинен в нападении в 2014 году на родственника жертвы убийства и в нападении с ножом на медсестру в клинике, где Номура лечился в 2013 году. Босса якудзы сочли ответственным за покушение на убийство в 2012 году полицейского, расследовавшего деятельность синдиката «Кудо-кай». Он выжил, получив серьезные травмы поясницы и ног.

Заместитель Номуры Фумио Тануэ был приговорен к пожизненному заключению. Босс мафии не ожидал смертного приговора. Во время слушаний он сохранял спокойствие, но после оглашения вердикта судьи не выдержал.

«Я ждал справедливости. Вы будете сожалеть о своем решении до конца жизни», — пригрозил он.

Золотой мальчик в рядах мафии

Западные СМИ написали, что якудза приобрела известность в хаосе послевоенной Японии. Но это не так. Традиции и законы группировки сложились еще в 1603–1868 годах. Ее членами становились самураи, потерявшие имущество и покровителя, бродяги и прочие маргинальные элементы японского средневекового общества. Они промышляли азартными играми, незаконной торговлей и содержали притоны.

Сатору Номуру никак нельзя назвать человеком, ставшим преступником ради куска хлеба. Его отцом, по данным японских СМИ, был богатый фермер. Он владел многочисленными рисовыми полями и оставил наследство размером 700 миллионов йен (470 миллионов рублей).

Источник фото: скрин видео с YouTube.

Примерно в 1972 году Номура присоединился к гангстерам. Уже в 1980 году он открыл игорный дом и признался в суде, что каждый день зарабатывал до 200 миллионов йен (134 миллиона рублей).

В 2000 году он стал фактическим лидером «Кудо-кай» и получил огромную власть. С тех пор в Китакюсю и других городах произошла серия нападений, в которых эта группировка была замешана или подозревалась в причастности. Подручные Номуры взрывали ночные клубы, расстреливали активистов, поджигали магазины и нападали на женщин-предпринимательниц.

На суде Номура отрицал все обвинения. Он заявил, что ничего не знает о действиях рядовых членов группировки. Может быть, какие-то ситуации и случались.