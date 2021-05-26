Босс мафии стал блогером. Он раскрывает секреты турецкой власти

Известный мафиозный босс Седат Пекер последние три недели шокирует Турцию видеороликами на YouTube. В них он обвиняет видных турецких правительственных деятелей в убийствах, изнасилованиях, коррупции и незаконном обороте наркотиков. Доказательств он никаких не предоставляет, но общественность все равно взбудоражена. Из обещанных 12 видео Пекер успел выложить семь.

Сенсационные признания Пекера на YоuТubе касаются событий многолетней давности и затрагивают как ныне действующих политиков, так и тех, кто уже ушел в отставку. Несмотря на то, что его слова ничем не подкреплены, они все равно наносят удар по президенту Турции Эрдогану и его правящей партии АКР. Все из-за того, что люди уже злы и недовольны из-за экономического упадка страны и слабой борьбы с пандемией.

По сообщениям The Guardian, видео Пекера на различных онлайн-платформах собрали более 30 миллионов просмотров.

Что известно о Пекере?

Мафиозному боссу сейчас 49 лет, и он приобрел известность в 1990-х годах, когда политические партии в Турции активно сотрудничали с мафией. В те годы выяснилось, что спецслужбы сотрудничали с гангстерами в проведении политических убийств. Пекер за свои преступления отбыл несколько тюремных сроков.

Он был освобожден в 2014 году и некоторое время спокойно жил в Турции, но бежал из страны в 2020 году, после того как Министерство внутренних дел начало новое расследование его сетей. По словам Пекера, сейчас он живет в Дубае. В апреле 2021 года власти совершили налет на его дом в Стамбуле.

В своих изобличительных видео мафиози признался и в собственной причастности к преступлениям. Он заявил, что его люди в 2015 году нападали на офисы газет и угрожали ученым, призывавшим к миру в затяжном конфликте Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), по приказу официальных лиц AKP. Пекер также сказал, что они помогли захватить активы и имущество, принадлежащее врагам правящей партии.

На данный момент из ближнего окружения Пекера арестован только его родной брат Атилла. Он сидит за участие в попытке убийства журналиста в 1996 году. Предполагается, что после шокирующих заявлений Пекера будет совершено больше арестов.

Обвинения мафиози

Освещая грязное белье AKP за два десятилетия, Пекер также призвал молодежь страны бросить вызов политическому статус-кво.

«Мои драгоценные братья, мои братья моложе 40 лет. <…> Вы должны создать новый мир, новую страну в этой стране: этой стране нужно, чтобы ее 84 миллиона населения были единым целым», — сказал он.

За семь эпизодов гангстер нарисовал картину обширного сотрудничества между сетями организованной преступности и высшими должностными лицами. Пока что его главной мишенью стал министр внутренних дел Сулейман Сойлу, которого, по словам Пекера, он защищал от соперничающих группировок внутри АКР.

Он также обвинил сына бывшего премьер-министра в контрабанде кокаина из Венесуэлы в рамках сети незаконного оборота, простирающейся через Северный Кипр и порт, контролируемый сирийским режимом. Бывший премьер-министр сказал, что его сын отправился в Венесуэлу, чтобы пожертвовать маски и СИЗ из Турции.

По словам Пекера, один из бывших министров внутренних дел, приговоренный к пяти годам тюремного заключения за работу с фигурами преступных группировок в 1990-х годах, принимал непосредственное участие в нераскрытом убийстве журналиста в 1993 году. А его сын, также политик, изнасиловал и убил журналистку в 2019 году. Бывший министр внутренних дел заявил в Twitter, что заявления Пекера являются клеветой.

Мафиози также сказал, что бывший подполковник и высокопоставленный чиновник турецкой разведки заказал убийство журналиста — турка-киприота в 1996 году.

Хотя Пекер не коснулся Эрдогана, атаки на его ближайшее окружение ясно показывают, что он является конечной целью. Видео вызвали лишь косвенный упрек со стороны самого президента, который на прошлой неделе заявил, что его партия заслужила доверие и принесла мир Турции, взяв на себя борьбу с преступными группировками, когда пришла к власти 19 лет назад.

Все люди отвергли обвинения Пекера, а Сойлу возбудил против него дело о клевете. В трехчасовом интервью, которое транслировалось на канале HaberTürk в понедельник вечером, министру пришлось защищаться от заявлений гангстера. Проправительственные СМИ хранили молчание по этому поводу во вторник утром, что породило слухи о том, что его политическая карьера испытывает сложности.

Многие ожидают, что оставшиеся эпизоды фильма Пекера коснутся темы переброски оружия через границу с Сирией и слухов о покупателях нефти у «Исламского государства»* несколько лет назад.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.