«Отомстили» России борщом. Украина присвоила его себе, но она не права

Украина решила, что Россия угрожает борщу. В итоге ЮНЕСКО внесла его в список нематериального культурного наследия Украины. При этом Украина подала заявку на это еще в прошлом году, а сейчас решила ускорить процесс — якобы борщ нуждается в срочной охране. Тем временем блюдо распространено в России, Белоруссии, Польше, Литве, Румынии и Молдавии. И повара должны делиться опытом, а не пытаться его присвоить, уверены эксперты.

Присвоить себе борщ

Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни в список нематериального культурного наследия, сказано в опубликованном заявлении на сайте ЮНЕСКО.

«Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране», — отметили в документе.

Украина подала заявку еще в марте 2021 года, однако именно сейчас власти призвали рассмотреть вопрос — в срочном порядке. Руководство страны сделало акцент на том, что борщ якобы «принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России». Тем временем это блюдо — основное первое в кухне народов России, Белоруссии, Польши, Литвы, Румынии, Молдавии, а также пользуется популярностью у восточноевропейских евреев — ашкенази.

Источник фото: РИА «Новости» / Фестиваль украинского борща в Киеве

Ранее украинская делегация в ЮНЕСКО увидела в России угрозу для борща. Об этом рассказал постпред РФ при организации Александр Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, нелепые выходки Киева вызвали у других стран-участниц не столько усмешку, сколько раздражение.

Борщ в каждом регионе свой

Даже в различных сборниках рецептов способов приготовления борща в районе 30. Об этом «360» рассказал шеф-повар, кулинарный эксперт, телеведущий, бренд-шеф Kenwood Сергей Синицын.

«Смысл тянуть одеяло на себя, на мой взгляд, отсутствует. Повара — это те люди, которые вне политики, вне конфликтов. Когда повара начинают профессионально расти, они делятся рецептами, чтобы у других наших коллег, вне зависимости от места рождения и проживания, была возможность расти. Спорить о том, чей на самом деле борщ, — то же самое, что спорить, чьи на самом деле пельмени: практически у всех стран мира есть свой способ приготовления пельменей», — пояснил повар.

Источник фото: РИА «Новости» / Польское национальное блюдо борщик с ушками и пельмени

Он подчеркнул, что культурой приготовления необходимо делиться — даже если кто-то пытается «тянуть одеяло на себя». Синицын отметил, что заявления Украины не могут запретить россиянам готовить любимый борщ.

«Борщ — некое собирательное название. У каждой хозяйки он получается по-своему, там есть свои секреты. Например, ростовский борщ практически не красный, более бурый. Я готовил борщ и в Мексике. Там я добавлял кактус, перец и халапеньо. Это был классный борщ, с местным фольклором. Украинский борщ может включать в себя и сало, и другие локальные продукты, которые производятся рядом. Даже если мы берем одинаковые продукты в разных регионах, блюдо тоже будет отличаться по вкусу», — отметил повар.

Именно поэтому он уверен, что смысла приписывать борщ только Украине или только России нет. По убеждению Синицына, это лишь разъединяет культуры.

Зачем разделять такие простые вещи, которые людям во всем мире могут доставить радость и удовольствие? Это очень глупо и не по-человечески. <…> В каждом регионе есть своя фишка: где-то добавляют сливочное масло в конце, где-то — чесночное, некоторые добавляют ложечку меда, кто-то делает на яблочном уксусе, кто-то — на винном Сергей Синицын.

Он еще раз подчеркнул, что профессиональные повара делятся этими рецептами, а не пытаются присвоить, оставить исключительно себе.

Нематериальное культурное наследие — что это?

Нематериальное культурное наследие также называют «живым наследием». Оно включает в себя обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами из поколения в поколение. Например, в список входят армянский лаваш или бельгийская культура пива.

Все это формирует у народов чувство самобытности и преемственности. Более того, это помогает развиваться творчеству и вносит вклад в улучшение социальной среды. Ведь многие традиционные знания различных культур применяются или же могут применяться в здравоохранении, образовании и других сферах жизни.

Источник фото: РИА «Новости» / Посетители кафе на Большой Никитской улице в Москве

Таким образом, охрана нематериального культурного наследия призвана сохранить традиции, обеспечить их жизнеспособность и создать условия для полного раскрытия их потенциала в интересах общества.