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    26 июля 2022, 21:15

    Борщ отказались признавать украинским. Права на блюдо могут принадлежать даже французам

    Диетолог Соломатина: борщ нельзя назвать исключительно украинским блюдом

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    Американская журналистка нашла исторические обоснования тому, почему борщ нельзя считать исключительно украинским блюдом. Она уверена, что права на знаменитый суп могут принадлежать кому угодно — от евреев до французов. Ведь до сих пор неизвестно, кто в многонациональном регионе предложил добавлять в него красную свеклу.

    Борщ отказались признавать украинским. Права на блюдо могут принадлежать даже французам

    Борьба Украины за борщ

    Не так давно министр культуры Украины Александр Ткаченко объявил о победе в «войне за борщ». Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар также успела порадоваться и заявила, что «борщ дерусифицирован!». Соцсети подхватили этот настрой и в интернете появился хештег #БорщНаш.

    Ведь Украина вот уже несколько лет пыталась установить право собственности на известное блюдо, при этом обвиняя Россию в его краже. И, наконец, в начале июля Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни в список нематериального культурного наследия.

    Однако говорить об успешном для Украины завершении русско-украинской «борщевой войны» преждевременно. В этом уверена обозреватель The American Conservative Катя Седвиг. Она напомнила, что в ЮНЕСКО отметили: культурное значение борща «не предполагает ни исключительности, ни права собственности». При этом журналистка напомнила, что это не единственный в мире спор из-за еды.

    «Как бы глупо это ни звучало, украинцы не единственная нация, ревностно охраняющая то, что они считают своим уникальным кулинарным наследием. Дело с борщом напоминает обвинения арабами израильтян <…> в краже местного деликатеса — фалафеля. При этом никто не знает, кто приготовил первый фалафель, также история не помнит и изобретателя борща», — написала Седвиг.

    Борщ может быть блюдом многих национальностей

    Журналистка напомнила, что борщ подают как в Восточной Европе, так и на Кавказе. Он наиболее известен своим сортом свеклы, которую обычно называют «красной». Обычно это блюдо готовят из мяса и овощей, включая лук, капусту и картофель. При это борщ можно подавать горячим или холодным.

    «Моя бабушка украшала его сметаной, зеленым луком и разрезанным пополам варенным яйцом. Хотя русские и украинцы боролись за право собственности на это блюдо, как еврейка я считаю, что у меня самой есть на него некоторые права», — заявила Седвиг.

    На борщ уже есть несколько претендентов, но это ни о чем не говорит. Об этом «360» рассказала диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что есть блюда, которые вызывают ассоциации с конкретными странами.

    «Как некая брендовая вещь. Но это не значит, что этого блюда не было в других странах, что кто-то из другой страны не мог быть создателем. <…> Историческая особенность появления, как с пельменями. Китайцы ведь тоже могут заявить свои права на это блюдо, а итальянцы могут сказать, что это их — равиоли. Много таких блюд», — пояснила диетолог.

    История появления борща

    По ее словам, борщ мог появиться задолго до русской или украинской национальностей. Она напомнила, что слово «борщ» имеет восточнославянское происхождение — от праславянского слова «борщевик». Из этого растения изначально и готовили популярный суп.

    Одно из самых ранних упоминаний о блюде можно найти в дневнике немецкого купца 1584 года, путешествовавшего по Киеву, который тогда еще был в составе Речи Посполитой. Еще одно упоминание о борще нашли в памятнике русской литературы XVI века — «Домострое».

    «Трудно не прийти к выводу, что в то время кулинарное лакомство уже было широко распространено в регионе. Употребление этого супа явно было популярным до того, как попало в записи, подтверждающие его существование», — написала Седвиг.

    Однако это не значит, что тогда появился борщ в привычном понимании. Восточной Европе не выращивали свеклу до XVI века, так что современный (красный) борщ — более позднее изобретение. И если даже предположить, что блюдо придумали на территории Украины, неизвестно, кому в этом многонациональном регионе пришла в голову идея добавлять в суп свеклу. Это мог быть казак, татарин или русин. Автором знаменитого борща мог быть даже путешествующий француз.

    «Ведь фирменное блюдо русской кухни, оливье, придумал французский повар Люсьен Оливье. <…> Точно так же рецепт борща с Украины можно включить в украинскую кулинарную книгу, а из России — в российскую. Не потому, что его придумали, а потому, что его готовят там», — подчеркнула журналистка.