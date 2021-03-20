Российский блогер помогал детям и пенсионерам. А теперь его просят наказать за мошенничество
Блогер Бородатый Ден публикует видео в TikTok о помощи детям, нуждающимся, бабушкам. Параллельно он развивает свой Instagram. Подписчики называют его человеком, который делает мир добрее. С «360» связались люди, которые утверждают — Ден обманул их на деньги.
Что за блогер — Бородатый Ден?
На Instagram Бородатого Дена подписаны 200 тысяч человек, в TikTok подписок более 804 тысяч. Молодой человек публикует видео, как помогает детским домам, приютам для животных, пенсионерам, скупает у бабушек соленья.
Настоящее имя блогера Даниил Масленников. Ему 21 год, женат, растит маленькую дочь. Также, как и многие блогеры, он устраивает так называемые гивы.
Заказала наушники — и не получила
Не у всех общение с блогером заканчивается хорошо. Подписчики Дена рассказали «360», что он брал у них деньги, но обещанную услугу не оказал, а вознаграждение не вернул. География предполагаемых жертв обширна: Москва, Новороссийск, Воронеж, США, Канада, Южная Корея.
Свою историю «360» рассказала Надежда.
«Купила наушники и, естественно, их не получила. Меня на протяжении месяца кормили завтраками, и вчера я была вынуждена написать заявление в полицию», — отметила девушка.
По ее словам, в отделе ей рассказали, что она не первая, кто пожаловался на блогера.
Не запускал рекламу в Stories
Виктория — владелица своего салона красоты. В беседе с «360» она рассказала, что заказала у Бородатого Дена рекламу в stories. По ее словам, свои услуги Масленников оценил в шесть тысяч за показ. Деньги Виктория перевела на карту, которую он указал.
По словам девушки, она прождала три недели, но ролика так и не было, хотя Ден обещал устроить показ на следующий день. Сообщение с требованием вернуть деньги так и осталось непрочитанным, поделилась Виктория.
Она рассказала, что написала заявление в полицию, о чем предупредила Дена. На этот раз послание он прочитал, но ничего не ответил. Когда и правоохранители не смогли помочь Виктории, она рассказала свою историю подписчикам.
Когда я начала выкладывать stories, десятки людей стали откликаться, которые писали, что он их тоже обманул. Обманул на гивах, которые обещал проводить и не провел, обманул на благотворительных акциях, якобы он собирает бабушкам и дедушкам
Девушка отметила, что Ден утверждает, что готов предоставить отчеты о деньгах, которые ему дают. Но каждый раз, когда она про них спрашивала, ответить он не мог.
По ее словам, блогер продает разные устройства, но не скидывает трек-номер для отслеживания товара, берет инвестиции для развития своего Instagram, продает различные бизнесы на Аvitо и телефоны.
Человека ничего не останавливает. Он как продолжал это делать, так и продолжает это делать
Виктория пояснила, что первые пострадавшие от Дена появились еще весной. По ее данным, некоторые лишились 200 тысяч рублей, которые он обещал вернуть.
Собирал деньги на проведение гивов и исчезал
Виталий сейчас живет в Сеуле. За аккаунтом Бородатого Дена следит давно. Он отметил, что сначала был впечатлен роликами блогера, который помогает больным людям и инвалидам. Такое поведение вызывает колоссальное доверие.
В феврале Виталий увидел в stories Дена, что он ищет инвесторов для проведения гива. Вложенные деньги блогер обещал вернуть.
«Я, конечно же, заинтересовался. Написал ему в личные сообщения. Он мне отправил текст с условиями, где оговаривалось, что он ищет сумму в размере 140 тысяч рублей и обязуется вернуть инвестиции в течение двух недель с момента поступления денег», — рассказал Виталий.
Он отметил, что договора с Масленниковым не подписывал. По его словам, вместо этого блогер прислал ему видео о том, что он берет деньги и обещает вернуть через две недели.
Виталий подчеркнул, что из-за лимита на карте он перевел только 890 долларов с согласия Масленникова.
Спустя время собеседник «360» поинтересовался у Дена, как прошел гив, все ли в порядке, но ответа не получил.
«Я начал переживать. Написал на следующий день, спросил, почему молчит. На следующий день опять написал. Он мне на это отвечает: „Да, все в порядке, я запускаюсь через три дня“», — поделился Виталий. Он пояснил, что все закончилось блокировкой со стороны блогера.
Данный блогер по сей день продолжает заниматься такими же махинациями и занимается мошенничеством, обманывая людей. Я считаю, что таких людей нужно привлекать к ответственности и наказывать по всей строгости закона
«Все думают, что он такой добрый и хороший. И я тоже так думал, пока со мной не произошла вот такая история. Но для меня это было хорошим уроком. Но его деятельность, я считаю, необходимо прекратить», — добавил Виталий.
Грозит до 10 лет тюрьмы
Несколько человек, неудачно поработавших с блогером, объединились теперь вокруг адвоката Михаила Алексеева. Он намерен добиться рассмотрения дела по статье № 159.4 УК РФ. В ней говорится о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
«К сожалению, на сегодняшний день правоохранительная система еще не успела сработать в том ключе, который должен случиться. Мы полагаем, что тут не может идти речи о гражданско-правовых отношениях, о том, что у блогера не очень хорошо получается вести бизнес. Здесь речь идет — мы уверены, изучив и проанализировав десятки жалоб, — все-таки о мошенничестве», — заявил «360» Алексеев.
Адвокат уверен, что дело будут рассматривать именно в рамках Уголовного кодекса. «Мошенничество в сети Интернет ничем не отличается от мошенничества в офлайне. Это самое главное, что должны понимать такие люди, нечистые на руку», — добавил Алексеев.
Блогер: в мире больше плохих людей
«360» не удалось получить комментарий блогера — по номерам, на которые мы звонили, не было ответа. Тем не менее у себя в stories Масленников рассуждал о людях, которые клевещут на блогеров. Он размышлял о том, что быть даже небольшим блогером — это «очень тяжело и очень трудно».
«Во-первых, рядом начнут появляться люди, в которых ты потом разочаруешься. Во-вторых, будет много людей, которые потом будут клеветать, говорить гадости, желать неудачи. Много людей будет появляться, которые будут как-то переворачивать информацию, говорить про тебя плохо. Очень много разных людей в этом мире — и плохих, и хороших. Но плохих гораздо больше», — сказал он.
Свою работу Масленников описал как помощь людям.
«За свою небольшую карьеру блогера я понял, что безумное количество людей нуждается в помощи и об этом говорит. И еще большее, просто огромнейшее число людей нуждается в помощи, и они молчат. И для меня просто шок и открытие, как же много на самом деле этих людей. Я хоть помогаю, но я помогаю в очень малом количестве. Это приносит людям капельку радости, капельку надежды в их жизни, возможно», — заявил Бородатый Ден.