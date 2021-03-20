Российский блогер помогал детям и пенсионерам. А теперь его просят наказать за мошенничество

Блогер Бородатый Ден публикует видео в TikTok о помощи детям, нуждающимся, бабушкам. Параллельно он развивает свой Instagram. Подписчики называют его человеком, который делает мир добрее. С «360» связались люди, которые утверждают — Ден обманул их на деньги.

Что за блогер — Бородатый Ден?

На Instagram Бородатого Дена подписаны 200 тысяч человек, в TikTok подписок более 804 тысяч. Молодой человек публикует видео, как помогает детским домам, приютам для животных, пенсионерам, скупает у бабушек соленья.

Настоящее имя блогера Даниил Масленников. Ему 21 год, женат, растит маленькую дочь. Также, как и многие блогеры, он устраивает так называемые гивы.

Заказала наушники — и не получила

Не у всех общение с блогером заканчивается хорошо. Подписчики Дена рассказали «360», что он брал у них деньги, но обещанную услугу не оказал, а вознаграждение не вернул. География предполагаемых жертв обширна: Москва, Новороссийск, Воронеж, США, Канада, Южная Корея.

Свою историю «360» рассказала Надежда.

«Купила наушники и, естественно, их не получила. Меня на протяжении месяца кормили завтраками, и вчера я была вынуждена написать заявление в полицию», — отметила девушка.

По ее словам, в отделе ей рассказали, что она не первая, кто пожаловался на блогера.

Не запускал рекламу в Stories

Виктория — владелица своего салона красоты. В беседе с «360» она рассказала, что заказала у Бородатого Дена рекламу в stories. По ее словам, свои услуги Масленников оценил в шесть тысяч за показ. Деньги Виктория перевела на карту, которую он указал.

По словам девушки, она прождала три недели, но ролика так и не было, хотя Ден обещал устроить показ на следующий день. Сообщение с требованием вернуть деньги так и осталось непрочитанным, поделилась Виктория.

Она рассказала, что написала заявление в полицию, о чем предупредила Дена. На этот раз послание он прочитал, но ничего не ответил. Когда и правоохранители не смогли помочь Виктории, она рассказала свою историю подписчикам.

Когда я начала выкладывать stories, десятки людей стали откликаться, которые писали, что он их тоже обманул. Обманул на гивах, которые обещал проводить и не провел, обманул на благотворительных акциях, якобы он собирает бабушкам и дедушкам Виктория пострадавшая.

Девушка отметила, что Ден утверждает, что готов предоставить отчеты о деньгах, которые ему дают. Но каждый раз, когда она про них спрашивала, ответить он не мог.

По ее словам, блогер продает разные устройства, но не скидывает трек-номер для отслеживания товара, берет инвестиции для развития своего Instagram, продает различные бизнесы на Аvitо и телефоны.

Человека ничего не останавливает. Он как продолжал это делать, так и продолжает это делать Виктория пострадавшая.

Виктория пояснила, что первые пострадавшие от Дена появились еще весной. По ее данным, некоторые лишились 200 тысяч рублей, которые он обещал вернуть.

Собирал деньги на проведение гивов и исчезал

Виталий сейчас живет в Сеуле. За аккаунтом Бородатого Дена следит давно. Он отметил, что сначала был впечатлен роликами блогера, который помогает больным людям и инвалидам. Такое поведение вызывает колоссальное доверие.

В феврале Виталий увидел в stories Дена, что он ищет инвесторов для проведения гива. Вложенные деньги блогер обещал вернуть.

«Я, конечно же, заинтересовался. Написал ему в личные сообщения. Он мне отправил текст с условиями, где оговаривалось, что он ищет сумму в размере 140 тысяч рублей и обязуется вернуть инвестиции в течение двух недель с момента поступления денег», — рассказал Виталий.

Он отметил, что договора с Масленниковым не подписывал. По его словам, вместо этого блогер прислал ему видео о том, что он берет деньги и обещает вернуть через две недели.

Виталий подчеркнул, что из-за лимита на карте он перевел только 890 долларов с согласия Масленникова.

Спустя время собеседник «360» поинтересовался у Дена, как прошел гив, все ли в порядке, но ответа не получил.

«Я начал переживать. Написал на следующий день, спросил, почему молчит. На следующий день опять написал. Он мне на это отвечает: „Да, все в порядке, я запускаюсь через три дня“», — поделился Виталий. Он пояснил, что все закончилось блокировкой со стороны блогера.

Данный блогер по сей день продолжает заниматься такими же махинациями и занимается мошенничеством, обманывая людей. Я считаю, что таких людей нужно привлекать к ответственности и наказывать по всей строгости закона Виталий пострадавший.

«Все думают, что он такой добрый и хороший. И я тоже так думал, пока со мной не произошла вот такая история. Но для меня это было хорошим уроком. Но его деятельность, я считаю, необходимо прекратить», — добавил Виталий.

Источник фото: соцсети

Грозит до 10 лет тюрьмы

Несколько человек, неудачно поработавших с блогером, объединились теперь вокруг адвоката Михаила Алексеева. Он намерен добиться рассмотрения дела по статье № 159.4 УК РФ. В ней говорится о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

«К сожалению, на сегодняшний день правоохранительная система еще не успела сработать в том ключе, который должен случиться. Мы полагаем, что тут не может идти речи о гражданско-правовых отношениях, о том, что у блогера не очень хорошо получается вести бизнес. Здесь речь идет — мы уверены, изучив и проанализировав десятки жалоб, — все-таки о мошенничестве», — заявил «360» Алексеев.

Адвокат уверен, что дело будут рассматривать именно в рамках Уголовного кодекса. «Мошенничество в сети Интернет ничем не отличается от мошенничества в офлайне. Это самое главное, что должны понимать такие люди, нечистые на руку», — добавил Алексеев.

Блогер: в мире больше плохих людей

«360» не удалось получить комментарий блогера — по номерам, на которые мы звонили, не было ответа. Тем не менее у себя в stories Масленников рассуждал о людях, которые клевещут на блогеров. Он размышлял о том, что быть даже небольшим блогером — это «очень тяжело и очень трудно».

«Во-первых, рядом начнут появляться люди, в которых ты потом разочаруешься. Во-вторых, будет много людей, которые потом будут клеветать, говорить гадости, желать неудачи. Много людей будет появляться, которые будут как-то переворачивать информацию, говорить про тебя плохо. Очень много разных людей в этом мире — и плохих, и хороших. Но плохих гораздо больше», — сказал он.

Свою работу Масленников описал как помощь людям.

«За свою небольшую карьеру блогера я понял, что безумное количество людей нуждается в помощи и об этом говорит. И еще большее, просто огромнейшее число людей нуждается в помощи, и они молчат. И для меня просто шок и открытие, как же много на самом деле этих людей. Я хоть помогаю, но я помогаю в очень малом количестве. Это приносит людям капельку радости, капельку надежды в их жизни, возможно», — заявил Бородатый Ден.