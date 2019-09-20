Бородач, президент или актриса. Меняем лицо во время прямой трансляции

Современные технологии позволяют кардинально менять любое изображение: черты лица, фигуру, цвет волос можно преобразить за считанные минуты. Ученые пошли дальше и придумали способ изменять внешность человека на видео в онлайн-режиме.

Исследователи из Норвежского университета науки и технологии разработали программу под названием DeepPrivacy, пишет Vice. Она маскирует лицо человека, накладывая на него комбинацию из более чем миллиона лиц других людей. Это происходит в режиме реального времени, пока человек двигается и говорит.

DeepPrivacy использует технологию, аналогичную работе дипфейков — видео, которые создаются компьютерным алгоритмом из множества изображений. Для создания «масок» существует база данных Flickr Diverse Faces, которая состоит из 1,47 миллиона лиц с лицензированных изображений из фотохостинга Flickr.

Пока сгенерированные «маски» выглядят довольно сюрреалистично. Измененные лица людей представляют собой размытое дрожащее изображение, а не стабильную «маску», с которой пользователю будет удобно общаться в Skype или записывать видео на стриминговом сервисе Twitch.

Исследователи опубликовали видео с актерами из сериала «Игра престолов», на котором они применили разработку DeepPrivacy. На кадрах видны нечеткие, постоянно меняющиеся лица, в которых невозможно узнать популярных личностей. На лицах появляется то улыбка, то усы; сначала у актера очки солнцезащитные, и в ту же секунду они преображаются в обычные очки для зрения.

Однако DeepPrivacy не обеспечивает полную анонимность. Программа может изменять только центральную часть лица, а вот уши, волосы и одежда остаются прежними. Это делает человека уязвимым для новейших технологий, которые могут распознавать личность, например, по форме ушей.

Программа может быть полезна для людей, которые захотят сохранить анонимность и избежать слежки на игровых стримингах или платформах, предоставляющих секс-услуги онлайн. Но ведь найдутся и те, кто будет использовать DeepPrivасу в обратных целях. Так что, хотя DeepPrivacy еще находится на стадии разработки, возникает вопрос о том, как использовать такие технологии во благо, а не для преследования и манипулирования в интернете.