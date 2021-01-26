Автору более 100 научных трудов по разработке военной техники Борису Обносову исполнилось 68 лет

Борис Обносов прошел путь от инженера кафедры Московского авиационного института имени Орджоникидзе до генерального директора одного из крупнейших производителей вооружения в России.

Более 16 лет он проработал на государственном предприятии оборонного значения в подмосковном Королеве. Деятельность Бориса Обносова позволила создать одну из основных успешно развивающихся структур оборонно-промышленного комплекса России — корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Она объединила научно-исследовательские, конструкторские и производственные предприятия. Обносов стал гендиректором в 2003 году.

Сейчас он автор более 100 научных трудов и патентов, которые связаны с совершенствованием производства военной техники.

Кроме того, он член Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского и Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Ученый возглавляет и совет директоров организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области.

Как все начиналось?

Борис Викторович родился 26 января 1953 года в столице. Здесь он и окончил Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе по специальности «летательные аппараты», а в 1983 году — Московский государственный университет имени Ломоносова по направлению «прикладная математика».

С 1998 по 2003 год он занимал высокие посты на предприятиях «Российские технологии», «Промэкспорт», «Рособоронэкспорт», «Промэкспорт — оборонные технологии».

Борис Обносов награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ведомственными наградами. Он лауреат государственной премии в области науки и технологий, двух премий правительства России в области науки и техники.

Вместе с тем Борис Обносов — почетный гражданин Королева и Московской области.