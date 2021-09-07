Умер известный оформитель и сценограф Борис Краснов. Театральный художник из Киева смог покорить Москву своим талантом и расположить к себе и звезд, и политиков — он ставил выступления Аллы Пугачевой и концерты в Кремлевском дворце. Однако за успех приходится платить — деньгами, репутацией, здоровьем. Краснова судьба ударила по всем фронтам, а осложнения после ковида окончательно погубили мастера.

После тяжелой и продолжительной болезни скончался Борис Краснов. Почетный член Академии художеств, известный художник-постановщик, дизайнер и продюсер в возрасте 60 лет умер ночью в Центре паллиативной помощи в Москве. Краснов перенес сильнейший инсульт и из-за паралича и поражения мозга был прикован к постели.

После смерти о нем вспомнят многие — художник общался со всем бомондом столицы, его ценили за юмор и безусловный талант. Краснов умел создать атмосферу, которая иной раз вытягивала на себе самое неказистое представление. В его декорациях артисты чувствовали себя королями, а публика полностью погружалась в действо на сцене.

Борис Краснов смог возвести профессию оформителя, фамилию которого обычно набирают в конце мелким шрифтом, на новый, небывало высокий уровень. Его мастерство сценографа ценили не только в России, но и за рубежом. Однако талант не смог защитить художника ни от преследований и наветов, ни от болезни.

Явление Краснова

Сначала никакого Красного не было. В зимнем Киеве 1961 года родился мальчик Борис Ройтер. Его отец работал начальником отдела капитального строительства предприятия «Электронмаш», а мать — главным художником-модельером на трикотажной фабрике «Киянка».

После окончания школы Борис Ройтер поступил на театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского государственного художественного института. При получении диплома молодой художник уже мог похвастать декорациями к 18 спектаклям. Самым первым стал «Ромео и Джульетта» в Киевском театре пантомимы.

Парня заметили, на него стали кивать в кафе, шепча за спиной «Это тот самый художник „Ромео и Джульетты“!». Но сам художник хорошо понимал, что Ройтер в Киеве 80-х годов многого он не добьется. По совету друга перевел фамилию с немецкого на русский, закрепив это в городском ЗАГСе, рассказывал Краснов в эфире радио «Эхо Москвы».

Правила игры

Жить Красновым действительно было легче. Разумеется, все решал талант, но главное — теперь не мешала фамилия. Художника пригласили на главные республиканские подмостки — в академический русский драматический театр имени Леси Украинки. Должность молодого человека звучала так: исполняющий обязанности главного художника и художника по костюмам.

И тут Краснова снова отметили. Пришедший в театр замминистра рекомендовал художника Театру юного зрителя в Запорожье. За оформление их спектакля «Так победим» Борис Краснов удостоился государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко. Сам художник в том же интервью на «Эхе» сказал, что просто решил не упираться и они были рады, что он так просто принял правила игры.

В 1987 году Краснова по направлению Министерства культуры УССР отправили на двухгодичную стажировку в Московский театр имени Ленинского комсомола. Также художник учился во Всесоюзном институте повышения квалификации работников культуры СССР на факультете художников драматических театров и ТЮЗов.

Огни Москвы

Художник отлично понимал, что останется жить в Москве, и не собирался возвращаться в Киев. Работа была: стал главным художником в Московском театрально-концертном объединении «Ленком» под руководством Александра Абдулова. Приезжего киевлянина заметили и позвали оформлять Московский международный кинофестиваль.

Дальше все было по накатанной: первая церемония вручения призов Российской киноакадемии «Ника», конкурс «Миссис Америка» в МХАТе, стенд «Русская музыка» для музыкального семинара в Нью-Йорке и показы мод Валентина Юдашкина. И, конечно же, «Рождественские встречи» Аллы Пугачевы.

Это была другая жизнь, но правила игры в ней были все те же, хорошо усвоенные с юности. Краснов дружил с политиками и звездами, часто появлялся в жюри разнообразных конкурсов и легко давал интервью. С 1992 года появляется сценографическая компания «Краснов дизайн», а в 1994 — квартира на Арбате.

Борис Краснов создавал декорации практически ко всем отечественным шоу. К нему также обращались за помощью Элтон Джон, Эрос Рамазотти, Сара Брайтман и многие другие. Неудивительно, что к началу нового века Борис Краснов стал художником-постановщиком Государственного Кремлевского дворца. В 2010 году художник вошел в список шести лучших выставочных дизайнеров мира.

Оправдан без компенсации

А через год эта жизнь рухнула. В 2011 году Краснова задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. Есть версия, что компания «Инконнект» задолжала декоратору приличную сумму. Тот через время якобы попытался вернуть долг, отобрав всю фирму вместе с ее госзаказом, написал сайт Pravo.ru.

От шока и потрясения у художника случился инсульт, ему сделали сложную операцию на головном мозге. После того, как Краснова освободили из-под стражи под залог в пять миллионов рублей, его смогли перевезти за границу и он несколько лет восстанавливался в европейских клиниках.

Спустя четыре года следствие решило, что в действиях Бориса Краснова отсутствовал состав преступления. После признания своей невиновности больной художник не стал требовать компенсации за навет и задержание, но вот другие фигуранты дела получили длительные сроки, рассказал «Коммерсант».

Последний инсульт

Краснов вернулся в Москву и жил тихо, не попадая больше ни на страницы светской хроники, ни в полицейские сводки. В августе этого года появилась информация о том, что сценограф заболел COVID-19. Из-за осложнений у Краснова случился повторный инсульт, который повлек за собой паралич правой стороны тела и 85% поражения мозга.

Обездвиженного художника отвезли в хоспис, где он и провел свои последние дни. Краснова до последнего поддерживала Алла Пугачева, но все понимали, что дни оформителя практически сочтены.

«Последние дни Борис провел в хосписе. Там он вчера и умер: 80% мозга уже не работало. Я слышала, что родня еще при жизни Краснова начала пилить его наследство. Человек он был состоятельный. Несколько квартир в центре Москвы, загородный дом», — процитировал kp.ru слова певицы Анны Калашниковой.