Борис Клюев репетировал до последнего дня, вопреки тяжелой болезни. Коллеги вспомнили о его преданности сцене

После продолжительной борьбы с болезнью скончался народный артист России Борис Клюев. Большую часть жизни он посвятил службе в театре и не дожил до очередной премьеры всего два дня. О героической преданности своему зрителю «360» рассказали коллеги известного актера.

Бориса Клюева не стало 1 сентября. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет, не сумев побороть онкологическое заболевание. Смерть артиста стала неожиданностью для его семьи и коллег по цеху. До самого последнего дня Клюев думал о работе и готовился к новому спектаклю. Репетиции смогло прервать только ухудшение состояния здоровья актера.

«Борис Владимирович репетировал роль президента США Рузвельта. И когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть на коляске — ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске», — рассказал режиссер постановки Андрей Житинкин «Московскому комсомольцу».

Теперь премьера спектакля «Большая тройка» пройдет в Малом театре без знаменитого актера. Клюев должен был выйти на сцену и снова блеснуть перед зрителями 3 сентября. Сама постановка посвящена событиям февраля 1945-го. Тогда Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали судьбу мира после Второй мировой войны во время встречи в Крыму.

Театр — жизнь

Народный артист России Валерий Бабятинский отметил, что Клюев был очень порядочным человеком и хорошим актером. У артиста была непростая творческая судьба, которая особенно расцвела к финалу жизни.

«К сожалению, Боря был очень болен — у него была онкология. Он с ней боролся и справлялся. Он до последнего дня практически работал на сцене и играл. В репертуаре, который был объявлен на сентябрь, стоят его спектакли, в которых он исполнял главные роли», — рассказал он «360».

Бабятинский подчеркнул, что Клюев не только служил в театре, но и преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина. Артист был очень деликатным наставником, поэтому его очень любили студенты.

«В последние годы он руководил кафедрой актерского мастерства в Щепкинском училище. Он был такой человек — очень общественно значимый. <…> К нему очень тепло и, я бы даже сказал, нежно относились, с симпатией. Это не всегда бывает. Он завоевал признание», — отметил народный артист.

Он добавил, что смерть Клюева стала большой потерей для театра, особенно в то время, когда ушло практически целое поколения артистов. По словам Бабятинского, Клюев был настоящим актером Малого театра, с почтением и гордостью носящим это звание.

Очень уважительным был человеком. В отношении к театру он был примером, образцом. Он никогда не подводил театр, он никогда не ставил театр в соподчиненное положение. Для него театр был его жизнью Валерий Бабятинский народный артист России.

Вместе с работой на одной сцене артистов связывали и дружеские отношения. Бабятинский поделился случаем, с которого и началось его тесное общение с Клюевым. Во время его юбилея произошло так, что некому было выступить с приветственным словом.

«Он подобрал это знамя, понес его вперед и вышел на сцену со словами: „Сегодня в театре праздник — у Валеры день рождения“. Вот эти его теплые слова как бы стали цементом наших не просто хороших отношений, а, я бы сказал, товарищеских и где-то нежных. Я, в свою очередь, чем-то помогал ему, но и он выручал меня», — вспоминает артист.

Когда товарищи играли одну роль, а Бабятинский не мог выйти на сцену, Клюев ни секунды не колеблясь тут же подхватывал ситуацию и выходил к зрителям вместо коллеги. Актер был надежным товарищем, спортсменом и душой любой компании, отметил Бабятинский.

«Лучшие тосты произносил, и вокруг него всегда собирались люди здоровые — здоровые не только телом, но и душой. Кроме всего, он был хороший мужик такой — настоящий русский мужик с широкой душой. Он был щедрым, гостеприимным. Я его знаю только с такой стороны, поэтому для меня это личная потеря», — признался артист.

Он подчеркнул, что уход Клюева стал грустной и печальной вестью для театра, его друзей и близких. Бабятинский выразил соболезнования сыну, жене и всем коллегам актера. Он добавил, что Клюев стоит того, чтобы его помнить и беречь память о нем.