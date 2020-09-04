Борис Клюев до конца жизни дружил с одноклассниками и оставался верным мужем. Сегодня с ним очень сердечно простились

Сегодня в Малом театре прощаются с артистом Борисом Клюевым. Друзья и коллеги очень сердечно вспоминают о том, каким порядочным, сильным и душевным человеком он был. На протяжении всей своей жизни артист дружил с людьми, с которыми познакомился в детстве и юношестве, — встречал праздники с одноклассниками и однокурсниками. Его описывают как идеального мужа, артиста и педагога. А ученики Клюева признаются, что будут благодарны ему до конца жизни.

С самого утра знакомые с творчеством Клюева люди начали собираться у Малого театра в Москве. На церемонию прощания пришли не только коллеги по цеху и поклонники, но и близкие друзья. Одна из пришедших рассказала «360», что дружила с Клюевым 30 лет.

«Я его очень люблю как человека и как актера. Вообще, я думаю, что Боря был таким идеалом. Идеал друга. Здесь [пришли] друзья, с которыми он дружил со школьной скамьи. Он никогда не дружил с нужными людьми, он дружил по жизни — со студенчества, со школы. Это вся такая верная дружба», — поделилась женщина.

Она добавила, что Клюев был идеалом мужчины. Артист всегда элегантно выглядел и был красавцем. Кроме того, Клюев был идеалом мужа, так как всегда был предан и верен своей супруге.

«Идеал артиста. Те, кто видел его только в кино, наверное, много чего потеряли. Его нужно было видеть в театре — он в театре прекрасен! Какой он Арбенин, какой он Маттиас Клаузен — вот была его последняя премьера. Какой он педагог, сколько он звезд выпустил!» — подчеркнула близкая подруга Клюева.

По ее словам, дело даже не в звездах, а в самих студентах, чьим наставников был артист. Клюев был для своих учеников гуру, а отзывались о нем так, как говорят далеко не о каждом преподавателе. Актер всегда любил свое дело и горел им. Несмотря на серьезную болезнь, он до последнего играл в театре.

«Он был очень сильным человеком и всегда говорил: „Да, есть диагноз, но буду жить, буду бороться“. Правда, он с таким диагнозом играл тяжелейший „Маскарад“. Это чудовищно тяжелая пьеса Лермонтова. Три часа такого тяжелого текста и эмоций на сцене — и он играл!» — отметила подруга Клюева.

Источник фото: РИА «Новости»

«Сделал не только артистов, но и людей»

К зданию театра с большим венком красных роз приехал самый первый курс Клюева. Актер преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина.

«В первую очередь важно, что он был очень большим человеком. Он всегда говорил, что главное в нашей профессии — быть человеком. Мы его любя называли и будем называть „босс“, потому что он был такой большой и мы всегда за ним чувствовали, что вот он наш идет!» — поделился бывший студент Клюева.

Он подчеркнул, что к артисту всегда можно было обратиться с любой просьбой. Преподаватель всегда старался помочь.

«В плане профессии он очень много нам дал. Он воспитал чувство вкуса, эстетики к материалу, к сцене. Воспитал уважение к сцене, к партнеру. Это самое главное. Мы будем благодарны ему бесконечно до конца жизни, потому что он нас воспитал. Он сделал из нас не только артистов, но и людей», — отметил молодой человек.

По словам другого бывшего подопечного артиста, Клюев был для своих студентов как папа курса. Он держал учеников в строгости, но всегда был справедливым. Клюев давал подсказки и советы не только по профессии, но и по жизни.

«Умер счастливым человеком»

Проводить народного артиста в последний путь пришли и его одноклассники. Один из них рассказал, что был Клюеву хорошим близким другом. Он даже показал совместную фотографию с актером, сделанную пару лет назад после встречи Нового года. На кадре Клюев сидит на диване в спортивном костюме и держит на коленях собаку.

Источник фото: телеканал «360»

По словам одноклассника, артист любил играть на гитаре и петь песни. К своей болезни он относился спокойно и никогда не унывал.

«У меня в столе есть сборничек песен. Как-то раз Боря взял гитару и мы всю ночь пели песни. Исполняли песни нашего двора — Окуджавы и все песни нашей молодости», — поделился друг артиста.

Он добавил, что учился вместе с Клюевым в школе №660. В школьные годы будущий актер был двоечником, но уже тогда играл в театральном кружке. Первым партнером по сцене для Клюева стал актер Василий Бочкарев, который позже также играл в Малом театре. Будущие артисты участвовали в постановке еще в детском саду.

Одна из одноклассниц показала фотографию с Клюевым в старших классах. На снимке молодой артист запечатлен слева.

«Боря — часть моей жизни. 69 лет мы вместе. <…> Боря исполнил все то, о чем он мечтал. У него жизнь абсолютно удалась. Хотелось бы, чтобы она была подлиннее, но он успел сделать все за свои 76 лет. Многие не успевают сделать и за 120. В принципе, его жалеть не надо — он умер счастливым человеком», — рассказал «360» другой одноклассник Клюева.

Со своими школьными друзьями актер встречался очень часто. Мало кто может похвастаться такой многолетней дружбой, но Клюеву удавалось ее беречь. Товарищи последний раз виделись с ним на прошлой неделе. Тогда Клюев уже неважно себя чувствовал и лежал в больнице.

«Никогда не жаловался. О болезни вообще никогда не говорили. Мы все знали, но ни он, ни мы никогда не говорили. Сильный был человек очень», — отметил один из его одноклассников.

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. За время своей карьеры он примерил на себя более 100 ролей в театре и кино. Особенно полюбились зрителям его работы в ситкоме «Воронины» и картинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».