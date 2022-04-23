Борис Демократический и разрушитель СССР. Роль Ельцина в истории России нельзя назвать однозначной

Первый президент России Борис Ельцин умер 15 лет назад, 23 апреля 2007 года. Единого мнения по поводу его роли в истории России до сих пор нет ни в обществе, ни среди ученых. Одни запомнили его «Борисом Демократическим», другие — виновником распада СССР и кризиса 90-х. Почему — в материале «360».

Летом 1991 года бывший председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин стал первым президентом России, набрав 57,3% голосов избирателей. Спустя полтора месяца после инаугурации, страну потряс Августовский путч.

Члены самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП) хотели сорвать подписание договора о Союзе суверенных государств между РСФСР и другими республиками. В первый же день путча Ельцин выступил перед народом с танка перед Белым домом и назвал действия ГКЧП попыткой государственного переворота.

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После этого почти все союзные республики объявили о своей независимости, а Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности коммунистической партии РСФСР, которая была окончательно дискредитирована. Так начался распад СССР.

Случайный человек с амбициями

К тому моменту, когда Ельцин оказался во властных кругах, в СССР уже был серьезный кадровый кризис, уверен политолог Артемий Атаманенко.

«На местах оказалось очень много случайных людей, которые имели определенные компетенции и возможности, но не дотягивали до того уровня, который был нужен для управления столь огромной и мощной страной, как Советский Союз. Ельцин стал как раз одним из таких политических персонажей», — объяснил он.

Но в отличие от ряда многих других, более заурядных политиков, Ельцин обладал гораздо большей напористостью, гораздо большей харизмой и гораздо более масштабными амбициями Артемий Атаманенко.

Как самостоятельный политик первый демократически избранный президент России не имел перспектив успеха, уверен историк Вардан Багдасарян. Кадры будущей реформации готовились, по его мнению, еще в период правления Брежнева: уже тогда внутри КПСС сложилось мощное реформаторское крыло.

«Сегодня появляется все больше информации о том, что это крыло поддерживалось [Западом] — это проявилось и во время визитов Ельцина в США, и через создание соответствующей информационной поддержки этому направлению реформ», — объяснил он.

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Встреча президентов РФ и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона во время рабочей поездки в Финляндскую Республику

Программа Ельцина, направленная на демократизацию и роспуск Советского Союза, по мнению Багдасаряна, также привлекла и западные политические элиты, которые помогли Ельцину в пропагандистской борьбе за сознание советских людей.

«По сути, в глазах народа адекватных конкурентов у Ельцина не было, поскольку коммунистическая партия находилась в очень шатком положении. А выборы 1996 года, результаты которых обсуждают до сих пор, привели к тому, что Ельцин закрепился как человек, который из власти не уходит», — добавил Атаманенко.

Разрушитель и реформатор экономики

Политическая деятельность первого президента России была связана с многочисленными провалами — от экономического кризиса 90-х годов до подписания неудовлетворительных Хасавюртовских соглашений по итогу Первой Чеченской кампании.

Одной из роковых ошибок Ельцина Вардан Багдасарян назвал ориентацию России в то время в сторону западного мира и западных ценностей — в том числе и в экономической отрасли. Именно это, по мнению историка, привело к тяжелейшему кризису 1998 года.

«Сегодня все говорят о том, что капитализм зашел в тупик. Движение в направлении капитализма и либерализма было начато в 90-е годы. Эта идеология оказалась для России не то, что нефункциональна, она противоречила цивилизационному потенциалу страны и нанесла непоправимый ущерб», — заявил Багдасарян.

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Митинг у Парка культуры и отдыха имени Горького в Москве, организованный движением «Трудовая Россия», против политики президента РФ Бориса Ельцина

Ельцин был политиком-разрушителем — его деятельность была связана с разрушением великой державы. Ситуация 2022 года прямо показывает те катастрофические удары, которые были нанесены стране в 90-е годы. Сегодня приходится это все исправлять Вардан Багдасарян.

Артемий Атаманенко уверен, что обвинять в распаде СССР и дальнейшем кризисе новой России одного человека нельзя. Хотя в интересах Ельцина и не было сохранения Союза.

«Ельцина в первую очередь интересовало сохранение его стабильной власти. Ради этого он готов был идти на большое количество сделок, которые в том числе и привели к тому политическому и экономическому распаду, которыми закончились 90-е», — объяснил он.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Родионов

Президент Российской Федерации Борис Ельцин, 1999 год.

В заслуги Ельцина, по мнению Атаманенко, нельзя не записать построение относительно гибкого и свободного экономического рынка в России.

«Это же в дальнейшем вылилось и в один из ключевых провалов, связанных с экономикой — к разгулу преступности на экономической почве, и к во многом неструктурированному бизнесу. При этом современный российский рынок действительно работает на том фундаменте, который появился именно в ельцинские времена», — подчеркнул он.

Царь Борис Демократический

Борис Ельцин остался в истории как первый демократически избранный президент. Для многих он по-прежнему является «освободителем России» и «отцом демократии».

«Ельцин вошел в историю и в целом в общественное восприятие под прозвищем „Царь Борис Демократический“. В этом видна ключевая линия поведения Ельцина: он был по своей природе человек и политик крайне властный, крайне авторитетный, даже авторитарный, но при этом мог достаточно умело „продать“ подать любую демократическую историю», — объяснил политолог.

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Президент РФ Борис Ельцин (в центре слева) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре справа) среди участников футбольного матча между командами правительства России и правительства Москвы, 1992 год

На руку Ельцину, по мнению Атаманенко, сыграл и его привычный образ «крепкого хозяйственника», который на первых порах подпитывался демократической эйфорией. Но в более поздние годы, как подчеркнул политолог, «Ельцин становится совсем другим политиком».

У нас народ вообще любит царский архетип, высшую верховную власть. Три фактора российской истории — это царь, бояре и народ. Народ ненавидит бояр, но очень любят царя. Его образ так и преподносился — как Царь Борис или Борис Второй Вардан Багдасарян.

Ельцин остался в памяти народа и как единственный президент, который ушел самостоятельно, подчеркнул Атаманенко. Причем объявил о своем уходе в очень символичную для россиян дату — 31 декабря 1999 года.

«В новое тысячелетие Россия вошла без своего старого президента», — сказал он.

Но, как это ни парадоксально, именно из-за политики «Бориса Демократического», по мнению Атаманенко, большая часть россиян сильно разочаровалась в принципах демократии.

«То, как по факту проводилась демократизация при Ельцине, мало было похоже на реальную демократизацию. Такое политическое послевкусие до сих пор остается — ко всему, что связано с демократией, у нас очень большое недоверие», — заключил он.