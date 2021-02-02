Во время соревнований по борьбе куреш в Башкирии 13-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В причинах происшествия разбираются следователи. Однако спортсмены уверены, что травмы не повод бояться спорта.

Юный спортсмен прошел в финал районных соревнований и пострадал во время спарринга с последним соперником. Мальчика доставили в уфимскую больницу, сейчас он находится в коме. Следственный комитет Республики Башкортостан уже начал доследственную проверку и выясняет, были ли нарушены правила проведения соревнований. Позже будет решено — возбуждать уголовное дело или нет.

Директор спортшколы села Бакалы, где проходили соревнования, рассказал, как проходил бой мальчика: он потянул на себя оппонента и хотел его перекинуть. Однако вместо этого упал на маты и ударился головой. Тренеры и медики в школе оказали спортсмену первую помощь и вызвали скорую.

Мужчина отметил, что мальчик занимается борьбой около четырех лет, а техника безопасности на соревнованиях соблюдалась неукоснительно.

Борьба на поясах

Куреш, или так называемая борьба на поясах — традиционный вид спорта тюркских народов. Главная задача борца — оторвать соперника от пола и уложить его на спину, так что в схватке важны не только сила, но и вес спортсмена. В Башкирии соревнования по курешу проводятся с 1948 года.

Спортсмены используют захваты, броски, подножки, скручивания, подсады, зацепки и сваливания. Разумеется, все эти приемы могут обернуться ушибами и вывихами, растяжениями и переломами, а также повреждениями спины, шеи и головы.

Продукт среды

Борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили в беседе с «360» отметил, что любой спорт может быть травматичен. «Можно и на тротуаре поскользнуться. Все риски предвидеть и предугадать невозможно. Но можно соблюдать нормы допусков к соревнованиям», — сказал спортсмен.

Михаил Мамиашвили считает, что квалификация тренера дает возможность максимальность обезопасить спортсмена, но от травм его застраховать невозможно.

Да, травмы бывают — и не только у детей. У меня было больше 10 серьезных операций. Большой спорт — большой вызов. Другой вопрос в том, что сегодня, к сожалению, в общей массе детские тренеры отчасти не соответствуют тем требованиям, которые должен иметь наставник Михаил Мамиашвили.

Основная задача детского тренера не только развитие мускулатуры и техническое вооружение, это воспитательный процесс, погружение ребенка в историю его вида спорта, способность научить быть ответственным. Во главу угла не ставится олимпийское будущее — главное, чтоб он рос здоровым, в коллективе, мог переступать через трудности и собственную леность.

Спортсмен подчеркнул, что считает недальновидным не отдавать ребенка в спорт, угроза травм не должна отталкивать родителей и детей. Борец отметил, что ближайший совет при президенте как раз будет посвящен вопросам детского и юношеского спорта.

С коллегой абсолютно согласен и российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

«Конечно, травмы случаются — иногда кому-то не везет. Но и в жизни люди часто травмируются. Это дело случая. Спортивная травма — это звоночек: где-то перегрузили себя, нужно что-то поменять, внести что-то новое. Бывают тренеры, которые не умеют преподавать, а бывает, что сами спортсмены пренебрегают правилами безопасности: не пользуются защитой, нарушают режим, неправильно питаются. Но нужно не искать виноватых, а разобраться, как исправить ситуацию и впредь не допустить подобного», — сказал «360» спортсмен.

Детская страховка

Многие родители, отдавая детей в спортивную секцию, стараются застраховать их. Это в беседе с «360» подтвердил и вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. Он отметил, что страховки для детей-спортсменов существуют и они достаточно популярны.

Более того, многие секции и организаторы соревнований обязательно требуют наличия страховки, это распространенная практика. С точки зрения законодательства это необязательно, но тренеры всесторонне оценивают риски, поэтому большинство из них требует страховки своих подопечных. И если страховой случай был, то, разумеется, выплачивается компенсация.