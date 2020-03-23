Новый «Борей» уходит в Тихий океан. Российские подлодки получили опасное преимущество

Тихоокеанский флот РФ получит пять новейших атомных подлодок четвертого поколения проекта «Борей». Таким образом, Минобороны начнет восстанавливать дальневосточный подводный ядерный арсенал, фактически утраченный в 1990-х годах. В чем-то субмарины уступают иностранным аналогам. Зато могут то, на что не способны другие подводные ракетоносцы.

Тихоокеанский флот (ТОФ) получит пять новейших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей». Еще по трем уже заложенным субмаринам этой серии решение пока не принято. Но ожидается, что одна из них также отправится на Дальний Восток, сообщили «Известия».

Кроме этого, в 2020 году в Вилючинске, куда позднее прибудут подлодки, начнется строительство наземной инфраструктуры — мола и причала для субмарин. Они защитят корабли не только от возможного удара противника, но и от буйства стихии.

Ракетоносцы проектов «Борей» и «Борей-А» станут основой морских стратегических сил России. Военное ведомство, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков, всегда старалось держать баланс стратегических подлодок на Северном флоте и на Дальнем Востоке.

Но в 1990-е годы Тихоокеанский флот потерял практически все атомные субмарины. Долгое время на вооружении состоял всего один такой ракетоносец «Рязань». В 2013 году ТОФ получил на вооружение подводный крейсер проекта «Борей» «Александр Невский». В 2014-м пополнился ракетоносцем «Владимир Мономах». В конце января 2020 года журнал National Interest включил эти субмарины в топ-5 самых смертоносных в мире подлодок.

Менее шумные, более совершенные

Тихоокеанский флот получит модернизированные подлодки 955А «Борей-А». Правда, первым, уже в 2020 году, лодку этого поколения «Князь Владимир» получит Северный флот. Как «360» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, уже известны имена трех следующих подлодок, которые отправятся на Дальний Восток. Это «Князь Олег», который поступит к месту несения службы в конце 2020 года, «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». Их передача намечена на 2022 и 2023 годы.

В сравнении с предшественниками корпус новых «Бореев» стал более обтекаемым. Они лишились характерного «горба» — расположенной за рубкой ракетной пусковой установки, а также выступов в носовой части. Благодаря этому гидродинамика улучшилась, а технические характеристики не пострадали.

«Это лодки нового, четвертого поколения. Они стали менее шумными, у них усовершенствованная боевая информационно-управляющая система, новые радары. „Борей-А“ — модернизация существующего проекта с учетом актуальности, которая складывается вокруг наших границ и в мире», — добавил эксперт.

Каждый ракетоносец может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» дальностью полета более девяти тысяч километров. Перехватить их сложно из-за разделяющихся головных блоков. Усовершенствованная гидроакустическая система позволит «Бореям» обнаруживать чужие подлодки на большем, чем ранее, расстоянии.

Возможности «Бореев»

На вооружении США состоят аналоги «Бореев» — атомные подлодки «Огайо». Российские субмарины уступают по числу носимых ракет — 24 против 16. И по максимальному забрасываемому весу ракет — 1,15 тонны против 2,8 тонны.

«Но есть ряд конструктивных особенностей, которые позволяют „Борею“ забрасывать ракеты так, как не могут другие лодки. На них применили так называемый сухой старт. Технология позволяет произвести подготовку и запуск так, что гидроакустические системы противника не могут в это время обнаружить подлодку», — пояснил Леонков.

Поэтому атака «Бореев» будет неожиданностью для противника. Системы ПВО среагируют на ракеты уже во время их полета и перехватить их не смогут. Британские «Вэнгард» и французские «Триумфаны», как собственно и «Огайо», выпускались еще в XX веке, доработок эти субмарины не получили. В целом в сравнении с «Бореями», пережившими модернизацию, все эти субмарины несколько устарели.

Подлодки будут не единственным российским ядерным оружием на Дальнем Востоке. Там есть стратегические ракеты шахтного и наземного базирования и авиация с баллистическими ракетами, а также стратегический ядерный комплекс «Авангард».

«Вот эти комплексы в совокупности с лодками проекта 955А являются самым необходимым фактором сдерживания. В совокупности с высокоточным оружием, например гиперзвуковыми ракетами „Циркон“ или комплексом „Кинжал“, могут сдержать основные силы американцев — их военно-морские силы», — заключил эксперт.

Некоторые образцы новейшего вооружения российской армии впервые покажут во время Парада Победы на Красной площади. Среди них — боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с модулями «Кинжал» и «Эпоха», танки Т-90М «Прорыв», огнеметные системы «Тосочка» и многое другое.