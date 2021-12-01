«Даша, это тебе за триппер». Что известно об истории с «минированием» квартиры-борделя в Коломне

В подмосковной Коломне полиция разбирается в истории, которая уже облетела весь рунет. Там неизвестные «заминировали» квартиру российского пенсионера. К ручке входной двери они привязали предмет, похожий на гранату. По некоторым данным, взрывное устройство позже оказалось муляжом, но официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Жильцов из подъезда все равно пришлось экстренно эвакуировать.

Разминирование квартиры

Квартира находится в многоэтажном доме в Коломне. Предмет, похожий на гранату, увидел один из жильцов, когда проходил мимо. Он незамедлительно обратился в полицию. Как рассказали телеканалу «Звезда» очевидцы, на место приехало большое количество специалистов.

«Сейчас все экстренные службы города здесь. И кинологи, и полиция, и МЧС, и пожарные, и даже карета скорой помощи. Естественно, в подъезд никого не пускают. Проживающих выводили. Прям женщину в халате выносили, курточку накинули. Из подъезда всех проживающих эвакуировали», — рассказала женщина по имени Анна.

Квартира-бордель

Вскоре выяснилось, что жил в квартире совсем не ее пожилой владелец. Пенсионер сдавал жилье. В последнее время там проживали две девушки. Которые, как оказалось, оказывали там услуги интимного характера. Именно их работа и стала причиной мести со стороны недовольного клиента.

К гранате была приложена записка, на которой автор этой истории объяснял «минирование». Он написал, что заразился от одной из девушек половой инфекцией.

«Даша, это тебе за триппер», — гласила надпись на листке бумаги.

Полицейская проверка

Полиция уже обыскала квартиру, у дверей которой развернулась эта история. Внутри наши игрушки для интимных игр, а также подругу Дарьи — вторую девушку, которая снимала это жилье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подругу, как выяснилось, зовут Нодиракхон, ей 29 лет. Она рассказала, что впервые увиделась с Дарьей в одном из московских кафе. Девушки разговорились, и Дарья предложила своей новой знакомой заработать вполне легким способом. После этого девушки решили перебраться в Коломну, где и начали свою интимную деятельность. Несколько дней они действительно работали вместе, а потом Даша якобы куда-то пропала.

Поиски Дарьи

Кто на самом деле арендует квартиру, так до сих пор и не понятно. По некоторым данным, это семейный мужчина. Он настаивает, что никак не связан со всей этой историей. Якобы сначала просто жил там со своей семьей, но несколько месяцев назад решил переехать. В доме, по его словам, осталась некая подруга его жены. Является ли она той самой пресловутой Дашей, пока неясно.

Сейчас полицейские проводят проверку и разыскивают как саму Дарью, так и, в первую очередь, минера двери. Пока никакой информации об этом мужчине нет.