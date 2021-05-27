Борьба за домашний алкоголь. Производство самогона оказалось под угрозой в России

Борис Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов. По мнению бизнес-омбудсмена, эта мера повысит легальность алкогольного рынка. Борьба с самогоноварением ведется в России испокон веков, а запрет на продажу аппаратов может привести к их изготовлению дома.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что россияне стали чаще интересоваться приобретением самогонных аппаратов. В подготовленном для президента РФ докладе говорится об уменьшении числа магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя с 2012 по 2017 год. В 2012 году их было 305 тысяч, а в 2014-м — уже 215 тысяч. Такие цифры могут быть связаны со строгими требованиями к торговым объектам.

По мнению Титова, из-за этой тенденции из 160 тысяч сел и деревень 45% не имеют магазинов с лицензией. Поэтому жителям приходится пить либо нелегальный алкоголь, либо самогон.

По данным РИА «Новости», в прошлом году в «Яндексе» зафиксировали 1,6 миллиона поисковых запросов на покупку самогонных аппаратов. Чтобы повысить легальность алкогольного рынка, омбудсмен предложил запретить открытую продажу устройств для самогоноварения. В докладе сказано, что кустарно изготовленный самогон часто идет на продажу, а не для личных целей.

Проблема усугубляется и тем, что качество произведенного самогона никто не контролирует. Показатели вредных веществ в напитках оказываются выше нормы.

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена также рассказали, что лидеры по покупке самогонных аппаратов — это Липецкая, Тульская и Воронежская области, а также Хакасия, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Мифы и правда о самогоне

Самогоноварение до сих пор овеяно мифами. Для многих самогон прочно ассоциируется с атрибутом сельской жизни, однако статистика говорит о том, что, несмотря на обилие магазинного алкоголя, даже жители Москвы не прочь погнать. По данным «Российской газеты», в 2018 году каждый седьмой москвич перешел на домашние спиртные напитки. А РБК отметил, что во время пандемии и перехода на удаленку интерес к самогону только усилился. И чаще всего это не малоимущие, а средний класс и состоятельные люди.

По мнению совладельца магазина по продаже товаров по самогоноварению Тимофея Педоренко, потребитель начал понимать, что тот продукт, который он покупал в магазине, не устраивал его по качеству. Поэтому он перешел на домашнее производство, где он от и до может контролировать процесс.

Тот продукт, который делается сам, можно пить только через две или три недели после производства. Зависимому от алкоголя нужно выпить здесь и сейчас, но тут ни о какой алкоголизации речи не идет Тимофей Педоренко.

Он напомнил, что самый дешевый аппарат стоит от пяти до семи тысяч, а оптимальный вариант для дома обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Изготовить горячительный напиток непросто, ведь придется вложиться в оборудование и сырье, а также контролировать перегонку.

Возможный запрет

Борьба с домашним производством алкоголя ведется в России еще с XVII века. Историк водки и эксперт по алкоголю Борис Родионов объяснил, что власть установила монополию на крепкие напитки, как только на Руси научились их делать. А в СССР борьба с самогоноварением стала еще сильнее, ведь если человек с магазинного переходит на домашний алкоголь, то государство начинает терять деньги.

«Однако никакие законы не смогли искоренить это явление», — добавил эксперт.

Родионов отметил, что запретами нельзя ничего добиться — и об этом свидетельствует российская и общемировая практика. Если же запретят открытую продажу самогонных аппаратов, то найдутся умельцы, которые будут сами их мастерить.