Городские депутаты уходят и возвращаются. Борьба в хабаровской ЛДПР накалилась после выборов

Депутаты ЛДПР из Хабаровска на этой неделе дважды попадали в федеральные новости. Сначала 17 парламентариев заявили о выходе из партии, но спустя два дня поменяли решение. Таким действиям есть несколько объяснений. По просьбе «360» политолог Илдус Ярулин объяснил, что происходит в Хабаровском крае.

«Реальные пацаны» и истеблишмент

В понедельник, 23 ноября, стало известно о выходе 17 депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР. Это председатель гордумы Михаил Сидоров, а также Антон Никольский, Арсен Клычев, Владимир Матвеев, Владимир Майсак, Дарья Зубкова, Денис Куратов, Денис Выходцев, Евгений Шепета, Иван Фоменко, Кристина Корнеева, Константин Головко, Михаил Мурылев, Наталья Жирякова, Ольга Ващенко, Сергей Перепечкин, Семен Гнутик. Имена перечислил сайт AmurMedia.

Сидоров объяснил решение разными взглядами на политику регионального отделения ЛДПР. Однако уже 25 ноября он заявил, что все 17 человек останутся в рядах партии.

По словам профессора Тихоокеанского государственного университета Илдуса Ярулина, обстановка в региональном отделении ЛДПР накалилась после выборов в гордуму. Они состоялись в прошедшем сентябре. Эксперт объяснил, что за два-три месяца до выборов в партию вступили совершенно разные люди.

«Люди были случайные, политически образованными в отношении ЛДПР не были. Тем не менее появилась возможность пойти во власть и получать какие-то бонусы. Набрали очень разномастную публику. Есть люди, что называется, „реальные пацаны“. А есть люди, которые представляют определенный городской истеблишмент, но не вписавшиеся во властные структуры», — сказал Ярулин.

Конфликт председателя Хабаровской гордумы с депутатом Соколовым

По мнению Ярулина, отчетливо конфликт стал виден после ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политолог высказал мнение, что «все депутаты до одного обязаны Фургалу и его команде». Осложнили все и непростые отношения внутри партийного отделения. Там возник конфликт между председателем гордумы Михаилом Сидоровым и депутатом Игорем Соколовым.

«Соколов был известен своей неоднозначной позицией. Тоже претендовал на лидерские посты в гордуме. Получилось так, что он избил одного охранника в одном из корпусов и Сидоров начал кампанию по его исключению из партии», — объяснил Ярулин.

Закончилось все тем, что Соколова исключили из партии. Однако, по словам профессора, за ним «стояла большая группа депутатов гордумы». Они написали заявления на имя врио главы региона и по совместительству руководителя краевой организации ЛДПР Михаила Дегтярева, в которых попросили снять Сидорова с поста.

Собеседник «360» добавил, что до этого было принято решение о разделении полномочий руководителя фракции в гордуме и председателя думы. То есть, по словам Ярулина, Сидоров был лишен возможности управлять фракцией. Вместо него поставили другого человека. Из партии вышли сторонники Сидорова и он сам. Те, кто хотел убрать его с поста, остались.

Отношение к Дегтяреву

Однако кризис в региональном отделении происходил и по другой причине, уверен собеседник.

«Сложилось и так, что врио губернатора Дегтярев жестко начал наводить порядок в [региональной] организации ЛДПР. Но порядок, который он считает нужным. То есть вопреки во многом тем чаяниям, которые есть у депутатов гордумы. А все эти депутаты — они ничем Дегтяреву не обязаны. Они пришли к власти при Фургале. Они за это Фургалу благодарны, они будут его поддерживать», — рассказал Ярулин.

По словам политолога, есть некие сигналы, которые позволяют думать, что Михаил Дегтярев не будет выдвигаться на пост губернатора в сентябре 2021 года. Значит, у депутатов региона «есть возможность для какой-то самостоятельной игры».

Будущее регионального отделения

То, как будет развиваться ЛДПР в Хабаровском крае, зависит от разговора Сидорова с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. По словам Ярулина, в ближайшее время они должны встретиться в Москве.

Думаю, после встречи с Жириновским городской администрации, особенно той части, которую будет возглавлять Сидоров, будут даны большие полномочия. Часть контролирующей функции, которая была у Дегтярева, она будет отнята и передана партийной организации Илдус Ярулин.

Профессор считает, что региональное отделение ЛДПР сможет сплотиться, когда у него появится сильный лидер.