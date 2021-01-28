Государственные деньги как наказание. Кинолог назвал 3 «главных зла» в борьбе с бездомными псами

В Астраханской области завели уголовное дело из-за частых нападений бродячих собак. По мнению эксперта, опасными их сделали закон, коррупция и зоозащитники. Но шанс сделать российские города безопасными для людей и животных все-таки есть.

Представители астраханского управления Следственного комитета, как, впрочем, и жители, уверены, что участившиеся нападения собак на жителей Знаменска — результат халатности должностных лиц. Несмотря на многочисленные предупреждения и жалобы, чиновники из года в год оставались глухи к проблеме бродячих собак.

В прошлом году в Знаменске бездомные собаки 96 раз атаковали людей, а с начала нынешнего года произошло уже 25 таких нападений. Причем в эту статистику попали лишь те случаи, когда жители города обращались за помощью к медикам. Одно из последних таких происшествий — нападение своры на двоих детей: шестилетнюю девочку и семилетнего мальчика.

В других поселках и городах Астраханской области дела обстоят не лучше: жители жалуются на собак, которые сбиваются в стаи по 10–20 особей и курсируют по улицам от одного мусорного бака к другому, устраивают лежбища под продуктовыми магазинами.

«Перед тем как выбрасывать мусор, приходится смотреть в окно — нет ли собак поблизости с контейнерами» — рассказала «360» жительница поселка Красные Баррикады.

По словам женщины, детвора старается ходить в школу компаниями, ведь на большие группы псы точно не нападут.

Раньше, как рассказали местные жители, проблема бродячих животных решалась просто и жестко: несколько раз в месяц рано утром собак просто отстреливали.

Деньги не спасают от собак

Не лучше ситуация и в других регионах страны, причем не только на юге. Не так давно громкий случай произошел в Бурятии, где бродячие собаки напали на 11-летнего мальчика. Так как, несмотря на выделенные средства, с отловом собак власти не справились, они пообещали лишь ежедневное патрулирование улиц полицейскими.

Практически везде у чиновников находятся оправдания вроде нехватки средств для проведения отлова и последующего содержания собак. Но иногда, как в той же Бурятии, даже наличие денег не гарантирует достижения результата.

А вот президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц считает, что деньги (точнее, государственные деньги) — главное зло в вопросе бездомных животных.

Существует определенный порядок, который предполагает определенную процедуру отлова бездомных животных, их содержания в приютах, стерилизации, реабилитации после операции в течение двух недель и выпуск в «привычную среду», как сказано в законе. Но никто не гарантирует, что средства, которые были выделены на все это, были освоены именно так.

«Никто и никогда не сможет четко проконтролировать, когда и сколько бездомных собак было отловлено, стерилизовано и накормлено, какое количество собак содержалось. Содержание одной собаки в приюте — 150 рублей в день. Это отличная лазейка для воровства, лучше придумать нельзя!» — отметил кинолог в беседе с «360».

Права собак и людей

Константин Карапетьянц уверен, что немалую лепту в разросшуюся популяцию бездомных животных внесли зоозащитники. Именно их стараниями сегодня у бродячей собаки прав намного больше, чем у домашней. При этом никто не озабочен работой над тем, чтобы пристроить собак в семьи, нет масштабной консолидированной работы волонтерских движений.

Но когда собаку выпускают из приюта, она как была дикой, так дикой и осталась, независимо от того, стерилизовали ее или не стерилизовали.

Работу по социализации животных ведут единицы энтузиастов, и это не позволяет решить проблему глобально. Я не против бездомных животных. Но когда мы выпускаем их на улицу бесконтрольно, то получаем неутешительную картину Константин Карапетьянц.

Пора отнестись к этому вопросу серьезно и о человеке тоже подумать. Раньше бродячими животными занимались ветеринарно-санитарные службы, ведь это еще и риск распространения инфекций, о которых никто не говорит. К нам в города вернулось бешенство — и во многом благодаря именно бездомным животным.

В ответе за тех, кого приручаем

Лучше всего, по словам президента общественной организации «Кинология XXI век», дело обстоит в Санкт-Петербурге. Там ветеринарная академия предложила достаточно щадящий способ стерилизации — лапароскопию, благодаря чему собак можно было выпускать буквально через несколько часов после операции. Это существенно экономит и бюджетные средства.

Разумеется, никто не снимает ответственности с недобросовестных хозяев, которые выбрасывают надоевших питомцев, но «брошенки» не составляют даже 50% от количества собак, что гуляют по улицам российских городов. С людьми тоже нужно работать, объясняя им вечную истину: мы в ответе за тех, кого приручаем. Делать модным брать из приютов животных. Ведь во многих зарубежных странах люди по несколько лет стоят в очереди, чтобы взять из приюта питомца.