Борьба чужими руками. Конфликт США и Китая разделит мир на своих и чужих

Борьба за мировое господство

«США и Китай пытаются контролировать будущее мирового порядка. Пекин научился использовать американские правила игры против самих же Штатов, поэтому Вашингтон сейчас нарушает многие установки, которые когда-то играли ему на руку», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, отношения двух держав действительно продолжают ухудшаться. С этим согласен и политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он уверен, что ни о каком примирении речи идти не может, хотя перед пандемией Китай делал все, чтобы сохранить сдержанные отношения. Однако именно команда Трампа спровоцировала обострение ситуации, считает собеседник «360».

«США, похоже, торопятся скорее обложить и поделить Азиатско-Тихоокеанский регион на своих и чужих, чтобы начать сдерживать Китай именно в том плане, в каком принято в западно-центристской концепции: „Есть только мы, остальные должны подчиняться“», — заметил Кошкин.

Спасти отношения Китая и США может победа противника Дональда Трампа Джо Байдена в гонке за президентское кресло, считает Корыбко. Если действующий президент останется на своем посту, вряд ли отношения Китая и США улучшатся. Скорее всего, станет лишь хуже.

Однако маловероятно, что между США и Китаем разразится военный конфликт. Если это и произойдет, то это будет борьба чужими руками, где США используют Индию, Вьетнам и/или Японию против Китая Эндрю Корыбко американский политолог.

Как это отразится на других странах?

Корыбко отметил, что США давят на другие страны, чтобы они выбрали между Вашингтоном и Пекином. Страны, оказавшиеся посреди этого конфликта и не определившиеся со своей позицией, пострадают больше всего.

Кошкин же добавил, что смена мировых лидеров затронет практически все государства. Он привел в пример развал СССР, который сказался не только на европейской части, но и на азиатской и даже на африканской.

«Сейчас, скорее всего, снова формируется двухполюсный мир. Странам придется перестроиться под новые ролевые игры на международной арене, выбрать, на чьей они стороне. Если какие-то страны надежд Штатов не оправдают, Вашингтон будет их наказывать. Если кто-то присоединится к Китаю, конечно, он будет нести издержки со стороны США», — заявил собеседник «360».

По его мнению, сильно пострадает Европа. Узда, которую США набросили на нее после Второй мировой войны, не позволяет европейцам выбрать свой путь, о котором они пытаются сейчас говорить.

«Американцы будут натягивать эту узду и еще заставят европейцев воевать. Потому что уже неоднократно говорили, что НАТО должна выполнять боевые задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа боится Китай. Он уже запускал свои экономические щупальца, предлагал сотрудничество, но Европа до пандемии боялась потенциала Китая, боялась, что он всех проглотит. Сейчас уже США, скорее всего, устроят размежевание», — добавил политолог.

На чьей стороне Россия?

По словам Кошкина, Россия пока ведет согласованную политику с Китаем. Это оказалось весьма перспективно, во всяком случае так это расценивают многие американские и европейские специалисты. Однако сотрудничество с Пекином нельзя охарактеризовать как «душа в душу».

В этих отношениях есть элементы недоверия. России стоит держать дистанцию между формирующимися полюсами мира. Тогда эта дистанция должна приносить определенные дивиденды Москве.

«России придется балансировать между обеими сверхдержавами, оставаясь ближе к Китаю. Москва никогда не отвернется от Китая и не внесет очевидного вклада в сдерживание его позиций, поскольку обе страны нуждаются в совсем другом поведении по военным и экономическим причинам», — заключил Корыбко.