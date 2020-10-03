Успех первого «Бората» до сих пор сказывается на жизни казахов. Скорый выход второй части в Сети встретили критикой

Британский комик Саша Барон Коэн снял продолжение скандального фильма «Борат» про путешествие карикатурного казахского журналиста в Америку. Фильм уже обвинили в том, что он позорит весь Казахстан, и запустили хештег #cancelborat, чтобы картину запретили. Все дело в пренебрежении авторов к чужой культуре.

Заблаговременный провал

Фильм британского комика Саши Барона Коэна «Борат» вышел 14 лет назад, в 2006 году. В титрах значилось расширенное название: «Культурные познания Бората в Америке в пользу славы великолепной казахстанской нации». Псевдодокументальная комедия вызвала огромные волны ненависти и негодования.

По сюжету Борат — казахстанский журналист, который приезжает в Америку и мечтает овладеть Памелой Андерсон. По мнению многих зрителей, «Борат» опозорил целую нацию в глазах всего мира.

Фильм полон пошлых шуток, а главный герой оказывается антисемитом, сексистом, хамом и дураком. Вместо казахского языка герои говорят на иврите, армянском и румынском, когда решают перейти на «родную речь». Вместо видов Казахстана в фильме также появляется Румыния, где проходила часть съемок.

В 2006 году от проката картины отказались многие страны, включая Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. Причиной стало то, что фильм мог оказаться оскорбительным для зрителей.

Несмотря на это, «Борат» сорвал кассу и заработал больше 260 миллионов долларов, а исполнитель главной роли — Саша Барон Коэн — взял несколько наград и был номинирован на «Оскар». Зарубежные кинокритики писали о том, что картина станет культовой, что она очень смешна даже в своей пошлости и возмутительности.

Посол Казахстана в Великобритании Ерлана Идрисова была в ужасе от фильма и написала колонку для одного из самых престижных изданий страны — The Guardian. Она уверена, что фильм полон клеветы и расизма, а известный комик просто воспользовался неосведомленностью Запада о культуре и жизни Казахстана.

«Создав фильм „Борат“, он также создал и вымышленную страну — жестокое, примитивное и гнетущее место, названное им „Казахстаном“, но не имеющее ничего общего с Казахстаном реальным», — писала Идрисова.

Второй лишний

Спустя 14 лет Саша Барон Коэн, видимо, решил повторно оскорбить Казахстан и всех его жителей. Премьера должна состояться в конце октября, прямо перед президентскими выборами в США. Полное название фильма снова впечатляет длиной: «Борат: Дар в виде Порнографической Обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженного народа Казахстана».

Из трейлера становится ясно, что на родине Борату сообщили о том, как люди Казахстана отреагировали на его первое путешествие, мол, он опозорил нацию. Однако на этот раз он отправляется в Америку со своей дочерью — в том же стиле и с теми же стереотипами.

После выхода трейлера «Бората 2» люди запустили хештег #cancelborat, призывающий отменить показ фильма, который во второй раз будет распространять обидные и неправдоподобные стереотипы о Казахстане и его жителях.

«Казахстан не выдуманная страна, это настоящая страна, и нельзя смеяться над целой нацией, но вы слишком глупы, чтобы осознать это», — написала в Twitter пользовательница kuzkeldi.

Пользовательница moldiregen отметила, что Казахстан — девятая по величине страна, население которой пострадало из-за того, что режиссеры и сценаристы туалетной комедии решили использовать в своем фильме название реальной страны, а также ее флаг и герб.

«Кто-то может сказать, что люди понимают, что это неверная интерпретация и презентация образа страны. Но Казахстан постоянно ассоциируется с Боратом. Например, на Чемпионате мира [по стрельбе в Кувейте] в 2012-м они включили фейковый гимн из „Бората“ на церемонии награждения», — написала она.

Другая пользовательница социальной сети уверена в том, что в современном мире существуют серьезные двойные стандарты.

«Мы живем в мире, где культурная апроприация запрещена, только если она касается определенных культур. Наше правительство не предпринимает серьезных шагов, чтобы запретить фильм. Видение нашей культуры и всей страны в этом фильме неверное и унизительное», — написала она.

Или все-таки смешно?

Несмотря на такую серьезную и массовую негативную реакцию, нашлись и те, кто рад выходу «Бората 2». Даже на постсоветском пространстве.

Другие считают, что ничего оскорбительного в фильме нет по той причине, что это сатира не над казахами, а над американцами.

Однако носители казахской культуры с этим не согласны. Пользователь hanteemо заметил, что легко предлагать взглянуть на подобное кино как на шутку и не принимать все близко к сердцу, когда унижениям подвергается чужая страна.

«Когда люди слышат, что я из Казахстана, 80% времени они кричат: „Борат! Ха-ха-ха потассиум! Ты пьешь лошадиную мочу?“ Этот фильм вышел больше десятилетия назад, а эти „шутки“ до сих пор в ходу. Я ни при каких условиях не готов встретиться с этим снова», — написал он.