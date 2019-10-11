Наиля Аскер-заде посмеялась над «сглазом» от фанатки. Но многие звезды в него верят

Ведущую телеканала «Россия 24» Наилю Аскер-заде пытались сглазить. Журналистка рассказала, что малознакомая ей женщина ходит к «шаману на Ленинском, и тот (Господь знает что) колдует». Эту историю Аскер-заде подала в шуточной манере, посоветовав недоброжелательнице обратиться к здравому смыслу и жить 2019-м годом, а не временами Рюриковичей. Зачем и как часто люди взывают к потусторонним силам — в материале «360».

Аскер-заде рассказала эту историю в Instagram. По словам ведущей, о недоброжелательнице поведала ее знакомая: дескать, некая женщина распечатала фотографию и ходит с ней к шаману.

Журналистка не верит в магию и сглаз, поэтому посоветовала озлобленной незнакомке быть добрее, больше работать и не забывать, что «сила действия равна силе противодействия».

«Не верьте кликушам — просто вспомните, что в древности их считали людьми в припадочном состоянии», — добавила Аскер-заде.

Но не все рационально подходят к сглазу — существует много знаменитых людей, которые не отрицают существования темных сил. «Щитом» от них считается красная нить. К удивлению, многие известные люди носили и носят этот оберег. Например, раньше такую носили Ксения Собчак, Филипп Киркоров.

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А Мадонна и вовсе стала одной из первых знаменитостей, надевшей на запястье красную нить — в 1997 году она познакомилась с каббалой и сразу стала преданной последовательницей этого эзотерического течения в иудаизме.

Естественно, не все звезды причисляют себя к иудеям. Зачастую они просто надевают какой-либо оберег от темных сил. Некоторым не нужны талисманы, так как их главной защитой являются шаманы и экстрасенсы.

Люди все еще пользуются услугами говорящих с духами и обладателей сверхспособностей, но кто-то пытается улучшить свою жизнь, а кто-то — создать иллюзию благополучия за счет неудач других людей. Так как звезды всегда в центре внимания, их энергетика всегда под угрозой.

Нездоровые поступи

Экстрасенс Дмитрий Волхов объяснил «360», что граждане, пытающиеся наслать порчу на знаменитостей, «нездоровы». Более того, экстрасенсы далеко не всегда соглашаются участвовать в таком мероприятии. Все зависит от их морали.

Это нездоровые люди, которые пытаются сглазить знаменитость при условии, что незнакомы с этим человеком. Смысла от этого нет, потому что большинство знаменитых людей тоже контактируют с людьми, которые могут их защитить от подобных воздействий. Это очень нерациональный поступок Дмитрий Волхов.

Если человек все же созрел для того, чтобы сглазить знаменитость, то не стоит ждать мгновенного исполнения желания. По словам Волхова, это зависит от специалиста, к которому общаешься — от его силы. Кроме того, важна и энергетика звезды: если она «более плотная», то руки темных сил не смогут до нее достать. Однако если «человек провисший» и у него усталая энергетика, то это сделать проще. Не всегда даже нужно ходить к сильному мастеру.

Источник фото: Flickr/Emily Genco

Сглаз для преграды

Шаман Елена Батыр рассказала «360», что часто люди пытаются сглазить неприятеля, в том числе звезду, которая мешает сделать карьеру, стоит на пути. Недоброжелатели активизируются также во время кризиса. Сами шаманы почти всегда отказываются портить кому-то жизнь.

В шаманизме будут отказываться. Я бы ни за что не взялась, потому что мы за все ответим: за сглаз, за порчу. Я и простым-то людям не делаю (не насылаю порчу, сглаз — прим. ред.) Елена Батыр.

По мнению Батыр, если человек приходит к шаману с желанием испортить кому-то жизнь, то необходимо попытаться направить его на путь. Например, предложить посмотреть на то, как улучшить его собственную жизнь. Ведь если он доволен своим существованием, то не будет ненавидеть мир.

Батыр объяснила суеверия знаменитостей тем, что чем больше человека видят, тем сильнее к нему налипает сглаз.