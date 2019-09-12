Пятница, 13-е. Каких несчастий стоит бояться в этот день

В сентябре 13-е число приходится на пятницу, а это повод провести вечер с хоррорами, ведь именно их мы должны благодарить за страх этого дня. Но до вечера еще нужно дожить. «360» собрал главные приметы и суеверия пятницы 13-го. P. S.: мы в них не верим, но кто предупрежден, как говорится…

Когда стало страшно

В сознании людей пятница, 13-е, связана с каким-то древним мистическим страхом. На самом деле понятие «несчастливого дня» стало так популярно совсем недавно.

Куприянов день, или Журавлиное вече. Каким народным приметам 13 сентября верили на Руси Подробнее

Ученые рассчитали, что впервые неудачная пятница, 13-е, появилась в биографии итальянского музыканта Джоаккино Россини. Там журналист, как сообщил Liveabout, написал, что если считать число «13» несчастливым, а пятницу неудачным днем, то Россини умер в самый несчастливый день — в пятницу, 13 ноября.

Часто историю «несчастливого дня» связывают с легендой о тамплиерах. Якобы в пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена тамплиеров, за чем последовали жестокие пытки и казни. История старая, только никаких средневековых подтверждений не имеет, а в мире стала популярна после ее пересказа в книге Дэна Брауна «Код да Винчи».

Современный ужас перед этой датой объясняется серией фильмов-хорроров под названием «Пятница, 13-е». Создателями франшизы являются американский режиссер Шон Каннингем и сценарист Виктор Миллер. Главный герой там — серийный убийца в хоккейной маске Джейсон Вурхиз. По сюжету, он в детстве утонул в пятницу, 13-го, в озере и каждый раз, когда выпадает такая дата, оживает и начинает убивать.

Научные изыскания

Какая бы ни была причина, но едва ли найдется много людей, которые не ждут от 13-го числа, выпадающего на пятницу, чего-то особенного. Тем более что происходит это не так уж и редко: каждый год, иногда два раза. Например, в 2019 году день неприятностей наступит еще и в декабре.

Последний рейс 666 отправился в «ад» в пятницу 13‐го Подробнее

Вообще, математики посчитали, что из всех дней недели у 13-го числа самая высокая вероятность выпасть именно на пятницу 🤷‍♂️. Они проанализировали 4800 месяцев, и оказалось, что 13-е выпадало на пятницу 688 раз — это чаще остальных дней недели. А вот четверг, 13-е, или суббота,13-е, встречаются реже всего.

В мировой истории пятницы, 13-го, не отмечены совсем уж огромным количеством происшествий, как это стоило бы ожидать. В этот день случались убийства, авиакатастрофы, крупные пожары, но самым известным и самым трагичным событием стали террористические акты в Париже в 2015 году. Погибли 130 человек, пострадали 350. Террористы назвали атаку «11 сентября по-французски».

В 2008 году голландские страховщики посчитали, что их клиенты обращаются к ним в пятницу, 13-го, гораздо реже по сравнению с другими пятницами. По их мнению, это связано с тем, что люди проявляют больше осторожности, передает The Mirror.

Кстати, все, кто боится пятницы, 13-го, болеют параскаведекатриафобией (два греческих слова — пятница и 13). Это проявляется в стремлении в этот день быть постоянно начеку, готовиться к любым неприятностям. Исследователь фольклора Доналд Доссей, предложивший термин параскаведекатриафобия, утверждал, что вылечиться от фобии можно, произнеся это слово несколько раз без запинки, написал сайт Livescience.

Чего боимся

Итак, а теперь лишь некоторые из примет, которые существуют в этот день:

Источник фото: Pixabay

1. В пятницу, 13-го, ни в коем случае нельзя отправляться в путешествие. Дорога в этот день будет наполнена неприятными сюрпризами. 💀

Источник фото: Pixabay

Новая книга Стивена Кинга ляжет в основу мини-серила Подробнее

2. Считается, что в этот день происходит больше автомобильных аварий, поэтому при возможности лучше пересесть на общественный транспорт, а еще лучше передвигаться пешком. Правда, в 90-х британские исследователи опровергли это суеверие, доказав, что с 1990 по 1992 год на трассе М25 в пятницу, 13-го, произошло даже меньше аварий, чем обычно.

3. Говорят, что в этот день по-другому начинают себя вести даже компьютерные вирусы, они становятся более активными. Пока что это никто не проверял, но людям рекомендуют при возможности отказаться от использования гаджетов.

Источник фото: Pixabay

4. Растение, высаженное в пятницу, 13-го, не будет плодоносить. Это суеверие вряд ли касается этой пятницы, ведь сейчас мало кто сажает новые растения, если только на противоположном полушарии.

5. Знающие люди советуют не устраиваться в пятницу, 13-го, на новую работу.

Источник фото: Pixabay

6. По приметам, свадьба в такой день, да и вообще любое веселье приводит к несчастью. Это предстоит опровергнуть Ксении Собчак, которая, по слухам, выбрала именно пятницу, 13-го, для своего нового брака.

Источник фото: Pixabay

7. Универсальная примета: если в этот день у человека нет никаких важных дел, лучше вообще не выходить из дома. А если все-таки хочется выйти, советуют направиться в церковь.