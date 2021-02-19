Вдали от мегаполиса бизнес отобьется быстрее. Как выгодно инвестировать в Подмосковье?

Подмосковье стабильно держится в топе регионов по привлекательности инвестиций. Это стало возможно благодаря различным программам помощи бизнесменам. Власти Московской области и предприниматели области в ходе встречи в Clubhouse назвали основные меры поддержки. Среди прочего это помощь малому бизнесу, поддержка работы в отдаленных муниципалитетах.

Поддержка на любой вкус

Подмосковье на этой встрече представляли зампред правительства региона Вячеслав Духин и областной министр инвестиций Екатерина Зиновьева. В беседе участвовали как предприниматели, уже работающие в Подмосковье, так и те, кто только планирует открыть свой бизнес в регионе. Как раз для последних разговор был полезен в первую очередь. Так, Екатерина Зиновьева объяснила подключившемуся к комнате основателю группы компаний ATF media Эдгару Григоряну, как Подмосковье помогает начинающим предпринимателям обосноваться в регионе.

«У нас есть налоговые льготы для любого инвестора. Для инвестора, который вкладывает от 50 миллионов рублей и создает от 50 рабочих мест, область дает льготу по налогу на прибыль — минус 4,5% на четыре года — и обнуление налога на имущество тоже на четыре года», — сказала подмосковный министр. Она также обратила внимание, что Эдгар Григорян планирует строить здание для резидентов своей ассоциации — а значит они, как малый бизнес, смогут воспользоваться субсидиями.

В Подмосковье понимают, что инвесторы часто работают с займами. Поэтому особое внимание уделено помощи с кредитами.

«У нас есть фонд кредитования малого бизнеса — микрозаймы по пять миллионов рублей. У нас есть фонд развития промышленности, который кредитует уже средние компании — льготные займы 40-100 миллионов рублей. Ставка до пяти процентов годовых. У нас есть гарантийный фонд — то есть, когда вам не хватает залога в банке, чтобы получить кредит, мы можем вам от правительства области дать гарантию. Гарантия стоит недорого — 0,75%», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Ну и новое, что мы запускаем — будем субсидировать ставку для малого бизнеса, для производственных компаний, для сферы услуг, туризма, общепита. Мы будем субсидировать ключевую ставку на первый год Екатерина Зиновьева министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

Все эти программы помогают начинающим предпринимателям в первое время после открытия бизнеса — именно в этот период им приходится сложнее всего.

Один из участников беседы, фермер Вячеслав Ковтун недавно начал развивать свой бизнес в регионе. На начальном этапе ему удалось за небольшие деньги обзавестись землей в регионе. С субсидией для фермеров три гектара обошлись ему в 3% от кадастровой стоимости земли — то есть всего в 160 тысяч рублей. За 150 киловатт электроэнергии он отдал 11 тысяч рублей. Теперь на этом участке он развивает свой бизнес.

Вдали от мегаполиса бизнес отобьется быстрее

Предпринимателей в беседе особенно заинтересовали бонусы, которые дают инвестиции в отдаленные округа Подмосковья. Там можно получить в два раза больше поддержки от области.

«Про нашу программу поддержки инвестиций в отдаленные территории — любое предприятие, построенное там, отобьется на год быстрее. Мы все это просчитали. Это просто выгодно», — сказал зампред правительства Вячеслав Духин.

При этом проблем с логистикой нет. Волоколамский округ или Шаховская, например, находятся на Новорижском шоссе. Подмосковный сыровар Олег Сирота в этой беседе дал будущим инвесторам совет — открыть бизнес в Зарайске. Он, как раз, входит в список отдаленных городских округов.

«Он уже бомбанул по туризму. Там вообще нет кафе и гостиниц, а весь центр вылизали, выкрасили — отличный исторический город. Там выстрелит — Коломна выстрелила, выстрелит и Зарайск», — заверил Сирота.

Вячеслав Духин поддержал сыровара и отметил, что этот город напоминает бельгийский или нидерландский, с исторической застройкой и современными музеями.

Когда мы придумывали эти меры, посыл такой и был — создать правильные точки притяжения с высоким качеством жизни чуть-чуть подальше от Москвы. У нас уже не первый год в Подмосковье уделяется внимание благоустройству, но там нужен бизнес Екатерина Зиновьева Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

Человеческий подход

Меры поддержки для инвесторов помогли бизнесу в Подмосковье пережить коронавирусный год. В итоге малого бизнеса в регионе меньше не стало, а людей, работающих в нем, стало больше. Все дело в том, что помогали в первую очередь тем, кто не бросал своих сотрудников без зарплаты и работы, отметила Зиновьева.

Олег Сирота отметил, что программы поддержки бизнеса были очень актуальны в этом году. Особенно в начале пандемии очень помог, например, фонд микрофинансирования.

«Там можно быстро перебиться деньгами — до пяти миллионов рублей. Эта штука очень нам помогла в этом году. Когда просели по обороту, банки очень долго рассматривали лимит кредита и не всегда его давали. А фонд микрофинансирования, там небольшой процент и лояльное отношение к залогам. То есть можно заложить машину, например. Там быстро работают», — рассказал фермер.

В Подмосковье отношение власти и инвесторов очень человеческое, отметила подключившаяся к беседе корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова.

«Московская область делает потрясающие шаги в рейтинге инвестиционной привлекательности. Это благодаря неформальному, человеческому подходу. В нашем внутреннем, неформальном рейтинге Подмосковье сильно лидирует в плане человекоцентрического подхода. В том числе и по мерам поддержки», — сказала она в беседе.

Встреча в Clubhouse продолжалась почти полтора часа. Предприниматели получили ответы на свои вопросы, а детали уже продолжат обсуждать в личной беседе с представителями области. Подробнее об условиях для инвесторов можно также узнать на сайте подмосковного Мининвеста или по телефону горячей линии для поддержки предпринимателей (0150).