Защитимся от таксистов-нелегалов. Случай Ильи Сачкова вскрыл серьезную проблему

20 ноября в Москве около гостиницы Four Seasons произошел конфликт с участием генерального директора Group-IB Ильи Сачкова. Сообщалось о том, что бизнесмен выстрелил в таксиста из газового пистолета, сам Сачков эту информацию опроверг. По его словам, он распылил газовый баллончик в сторону водителя нелегального такси из соображений самозащиты. «360» рассказывает, откуда в Москве нелегальное такси и что с ним делать.

Основатель и совладелец компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что же на самом деле произошло в самом центре Москвы вчера днем, рядом с гостиницей Four Seasons. Конфликт, по его словам, произошел по вине нелегального таксиста, который ждал пассажира на однополосной дороге прямо перед отелем.

После встречи в Four Seasons Сачков позвонил своему водителю и попросил подъехать ко входу, это оказалось невозможным из-за пробки, которую создали водители такси. Они, по словам Сачкова, ждали, пока их подзовет метрдотель, чтобы забрать пассажиров.

«Таксист, причем не Uber и не „Яндекс“, а какой-то no name, какая-то тусовка очень интересная как в аэропортах, доезжает до края гостиницы и ждет, пока кто-то выйдет из гостиницы и метрдотель подзовет такси. Подъезжает нормальное такси, но на самом деле это какая-то сомнительная тема — я такое видел в аэропортах», — рассказал Сачков в своем видеообращении.

Сам глава компании подтвердил, что просил таксистов отъехать от входа и не мешать другим автомобилям, но один из водителей отреагировал неадекватно, выругался и посоветовал «проваливать», после чего вовсе вышел из машины и начал угрожать. Тогда Сачков сначала сделал предупредительное распыление в сторону, а потом — в плечо замахнувшемуся на него таксисту. Все это, по словам Сачкова, будет видно на видеозаписях с камер рядом с гостиницей, когда правоохранительные органы их получат. Мужчина также утверждает, что таксисты были нелегалами.

Агрегаторы нелегальщины

Автоэксперт и координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк рассказал «360» о том, что сейчас вопрос с нелегальными такси в России стоит очень остро. По его мнению, с появлением агрегаторов — таких как «Яндекс Такси», Uber и другие, — количество нелегалов в этой сфере значительно увеличилось из-за того, что в законодательстве есть лазейки, которые успешно используются сервисами такси.

«В первую очередь, наверное, надо менять законодательство — [необходимо] разрешение, которое выдается на человека, а не на автомобиль, запрет работы без российского водительского удостоверения, потому что как раз поддельные аккаунты часто используют иностранные водительские удостоверения, для которых допущены исключения в законодательстве», — считает он.

Грэк также подчеркнул, что в прошлом году вопрос нелегальных такси поднимался на высоком уровне — и в мэрии Москвы, и в Совете Федерации согласились с тем, что иностранные права могут не соответствовать российским требованиям, а значит, в такси должны остаться только водители с российскими правами, а любые исключения из законодательства необходимо убрать для безопасности пользователей. Законопроект получил большую поддержку как в профессиональной среде, так и в пользовательской.

«Дальше, наверное, агрегаторы пролоббировали — сами инициаторы законопроект сняли. Общественность со всей страны и известнейшие общественные организации говорят о том, что закон нужен, мэр Москвы в предвыборных обещаниях говорит, Госдума подтверждает, что надо принимать этот закон, и вдруг сам инициатор законопроекта его отзывает. Ничем, кроме коррупции или бездумия, я это назвать не могу», — сказал «360» Евгений Грэк.

Евгений Грэк также заметил, что в России была очень неграмотная рекламная кампания относительно такси, в которой основной упор делался на то, что легальное такси должно быть желтого цвета. «Абсолютно не цвет влияет на уровень безопасности! Влияет уровень подготовки водителя, документы, обучение, стаж вождения, отсутствие вредных привычек, таких как наркомания и алкоголизм, отсутствие за спиной каких-то тяжких преступлений против личности, отсутствие учета у психолога и нарколога — вот это, наверное, все-таки важно», — считает эксперт.