«Роскомнадзор начал бомбить интернет». Почему любимые игры россиян работают с перебоями

Сайты некоторых популярных в России интернет-платформ стали работать с перебоями после того, как Роскомнадзор начал блокировки VPN-сервисов. Это назвали эффектом сопутствующих потерь, причем в будущем могут пострадать и другие платформы и приложения. Справиться с проблемами пользователям поможет повышение цифровой грамотности.

Проблемы Рунета

Пользователи некоторых популярных в России сетевых игр, например, World of Tanks и World of WarShips, а также онлайн-сервисов «Авито», BitTorrent, Twich и FlashScore заметили изменения в работе любимых сайтов — начались проблемы с доступом.

Операторы связи уверены, что это следствие стартовавшей 3 сентября блокировки VPN-сервисов Роскомнадзором в рамках так называемого закона о суверенном Рунете. В ведомстве при этом свою причастность отрицают.

Рядовая технология

Руководитель Российской ассоциации интернета вещей Андрей Колесников объяснил «360», что система анализирует трафик и вычисляет то, что похоже на работу VPN-сервисов — такой трафик либо замедляется, либо полностью блокируется. Отсюда и перебои в работе.

По словам эксперта в цифровой экономике, генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, VPN — это довольно обыденная технология в интернете, которой пользуются не только злоумышленники и недобросовестные пользователи или компании. И блокировка ряда VPN-сервисов могла привести к частичной парализации работы совершенно обычных сайтов.

«VPN-сервера — это не какие-то космические корабли, а вполне четкие элементы инфраструктуры интернета, которыми вполне могут пользоваться крупные и добросовестные игроки. В теории есть вероятность, что были затронуты сервера, которые были составляющей частью как VPN-приложений, так и сервисов крупных компаний», — сказал Щельцин.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев уверен, что проблемы сетевых игр и других платформ в данном случае — не более чем сопутствующий ущерб.

Роскомнадзор начал бомбить интернет, а осколками задело указанные уважаемые сервисы. И чем дальше, тем больше ведомство будет вмешиваться в работу интернета, тем больше будет таких аварий и нарушений работы сервисов. Я думаю, что это не последний их шаг Михаил Климарев.

В причастности РКН к перебоям в работе Twich, FlashCore и других ресурсов Климарев не сомневается. Некоторые компании, например World of WarShips, напрямую заявили об этом в своих комментариях по поводу сложившейся ситуации.

По мнению Андрея Колесникова, на самом деле поражение интернета блокировками Роскомнадзора может оказаться значительно более масштабным, чем то, что мы видим сейчас. Пока мы знаем лишь о перебоях в работе ультрапопулярных сервисов, но ими использование технологий VPN не ограничивается.

«Проблема в том, что это может затрагивать небольшие бизнесы, которые пользуются этой технологией. Это не обязательно игры или какой-то запрещенный контент. Это рядовая технология, которой пользуются миллионы», — подчеркнул он.

Найти выход

Сейчас затронутые блокировками компании активно ищут выход из сложившегося положения, но пока результаты этого поиска неочевидны. Арсений Щельцин уверен в том, что простого выхода из сложившейся ситуации нет, тем более для пользователя.

«Можно сделать собственный сервис такой, чтобы там не было внешних поставщиков, чтобы сервис принадлежал одной компании, которая бы контролировала весь процесс», — объяснил он.

Но это чисто экономически невозможно: как каждый ресурс использует сервисы сотен, а то и тысяч других поставщиков услуг Арсений Щельцин.

Андрей Колесников же убежден, что простых обывателей проблемы из-за блокировок по большому счету коснуться не должны. Тем не менее, если с этим все же пришлось столкнуться, в первую очередь необходимо банально повышать собственную цифровую грамотность. Тогда можно пробовать подключаться к частным VPN-сервисам и не пользоваться теми, которые будут блокировать — это самый простой путь.

«А те люди, которые пользовались этими приложениями, играми и так далее, это тот сегмент, который может научиться „лечить“ эту проблему. Можно объединяться в небольшие коллективы и отдельно для себя запускать частные приватные сети, которые тяжело вычислить», — заключил Колесников.