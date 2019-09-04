Бомбил у аэропортов хотят победить «справедливыми ценами». И против даже легальные таксисты

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило установить «справедливую цену» на поездки из аэропортов в центр Москвы. По их мнению, это поможет в борьбе с нелегальными водителями. Участники профессионального рынка идею не приветствуют. Рынок это не обелит, считают они, а стоимость поездок скалывается из множества постоянно меняющихся факторов.

Представители ООП обратились в столичный Департамент транспорта с предложением установить «справедливые цены» на поездки экономклассом из аэропортов в центр города. В организации проанализировали тарифы «Яндекс.Такси», Uber, Gett, «Ситимобил» и рекомендовали ведомству ввести тариф в тысячу рублей (15 долларов, или 14 евро) на поездку из Внуково и Шереметьево, 1,2 тысячи рублей (18 долларов, или 17 евро) — из Жуковского и 1,3 тысячи (20 долларов, или 18 евро) — из Домодедово.

По мнению ООП, это поможет в борьбе с нелегальными бомбилами, перевозящими пассажиров по завышенным ценам, что плохо для имиджа российской столицы. Проект «Справедливая цена» предполагает не только согласование цен с перевозчиками, но и дополнительное информирование о средней стоимости поездок через рекламные плакаты и баннеры в терминалах и на остановках общественного транспорта в аэропортах.

В письме организация сослалась на опыт минского аэропорта, где к II Европейским играм успешно реализовали аналогичный проект. В дептрансе Москвы изданию подтвердили, что рассматривают предложение ООП.

В столичных аэропортах к инициативе отнеслись скептически. В терминалах уже есть стойки с примерными расценками и предупреждениями о нелегалах. Также пассажиры могут заказать такси через приложения или добираться до города по железной дороге.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «360» сообщили, что если целью инициативы является обеление рынка и перевозка пассажиров из аэропортов легальными машинами «по понятным ценам, то мы это поддерживаем».

Халява безопасной не бывает

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил «360», что не поддерживает идею ООП. Тарифы постоянно растут, и изменить установленную ценовую политику будет сложно. По его мнению, разумная цена за поездку в Шереметьево и Внуково — 1,5 тысячи рублей, в более удаленные Домодедово и Жуковский — выше.

«У нас цены не меняются с 2013 года. Как были 1-1,3 тысячи рублей, так и остались. Я понимаю, что пассажирам хочется халявы, но она безопасной не бывает. Поэтому мы категорически против», — добавил Попков.

Заказывая такси, пассажир договаривается с таксистом о цене. У легальных водителей есть себестоимость поездок, расходы на них, они не могут предлагать демпинговые цены. Если пассажира что-то не устраивает, он может отказаться и поехать на автобусе или электричке. Но, желая сэкономить, люди нередко садятся к непрофессиональным бомбилам. Что порой приводит к печальным последствиям.

«Профанация и демагогия»

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В пресс-службе такси «Максим» идею ООП назвали «профанацией и демагогией». У их сервиса и многих других перевозчиков, а стоимость поездок из аэропортов и так лежит в предложенных пределах. Однако на цену могут влиять пробки, наличие свободных водителей поблизости и другие факторы. Поэтому в некоторых обстоятельствах за тысячу рублей никто из таксистов просто не поедет на заказ.

«Если инициатива направлена на таксистов, которые работают в аэропортах самостоятельно, без агрегаторов, то они сами для себя определяют цены. Непонятно, кто и на каких основаниях будет их регулировать. В действующем законодательстве отсутствует механизм принудительного ограничения цены на такси», — добавил представитель компании.

Излишнее информирование

По мнению руководителя пресс-службы ГК «Везет» Зои Австрийской, дополнительное информирование внутри аэропорта будет излишним. Заказывая такси в приложениях, пассажиры обычно видят фиксированную стоимость, которая не меняется, если не меняется конечный адрес. К тому же инициатива практически не повлияет на «обеление рынка»: легальность перевозчика зависит от юридического статуса и лицензии.

Для быстрой подачи машины в аэропорт стоимость поездки формируется с учетом ситуации на дороге, погоды, количества активных перевозчиков. И может быть даже ниже, предложенной ООП цифры

«Например, 4 сентября, в 12:00, из Домодедово до Красной площади поездка обойдется в 970 рублей. Из Шереметьево до центра города можно доехать за 820 рублей, а из Внуково — за 855 рублей», — добавила Австрийская.

Глава пресс-службы «Ситимобил» Георгий Лобушкин пояснил, что многие агрегаторы регулярно предлагают варианты поездок из аэропортов. Например, недавно, совместно с «Аэроэкспрессом», запустила специальный фиксированный тариф на комбинированные поездки. В его стоимость входит такси в пределах ТТК и билет на «Аэроэкспресс» до Шереметьево, Внуково или Домодедово.

«Цена тарифа для пассажира сейчас 700 рублей. Сюда уже включена стоимость билета на „Аэроэкспресс“ — 500 рублей, парный для двух человек — 1,1 тысячи, а для группы из трех-четырех человек около 1200 рублей», — сказал он.