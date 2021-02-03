США нацелят на Россию бомбардировщики из Норвегии. Ответ на провокации будет мгновенным

США отправят стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию, которая может стать «полем боя» между Москвой и Вашингтоном. Самолеты нацелят на Россию, уверены эксперты. Однако на подобного рода реакции российская сторона с успехом реагирует.

Ожидается, что более 200 военнослужащих ВВС США с авиабазы Дайесс, штат Техас, прибудут на аэродром Орланд 20 или 21 февраля. Именно туда перебросят В-1В Lancer для выполнения заданий. Об этом сообщило издание Нидерландского авиационного общества Scramble.

В июле 2020 года ВВС США обнародовали новую стратегию обороны Арктики, направленную на усиление своего присутствия в этом районе и противодействие «угрозам со стороны России и Китая».

«Находясь в Орланде, летчики будут проводить операции на Крайнем Севере и работать с союзниками и партнерами на всем европейском театре военных действий», — отметили в издании.

В январе в Scramble опубликовали материал о планах США перебросить оперативную группу из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Орланд находится в более чем 480 километрах от Северного полярного круга.

Норвегия как «поле битвы» Москвы и Вашингтона

Преподаватель Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер в интервью NRK рассказал, что Норвегия — стратегически важная зона для защиты Штатов на севере. Осло активно участвует в соперничестве Москвы и Вашингтона, уверен эксперт. По его словам, если конфликт сверхдержав выйдет из-под контроля, Норвегия станет «полем битвы» между Россией и США.

Хейер добавил, что американцы в последние годы отдавали роль стратегически важной территории на Крайнем Севере именно Норвегии, потому что эта страна находится ближе всех к «угрозе, которой Америка в кризисной ситуации опасается больше всего, — к ядерным силам России».

Угроза реальна?

Переправкой самолетов в Норвегию США пытаются оказать давление на Россию. Такое мнение в интервью Forbes высказал американский военный эксперт Джерри Хендрикс.

«Вооруженные ракетами самолеты В-1В представляют серьезную угрозу Северному флоту России. Совершая вылеты из Норвегии, Соединенные Штаты несомненно хотят показать, что эта угроза реальна. <…> Похоже, что это скоординированные усилия по поддержке американских союзников и по оказанию давления на русских», — отметил эксперт.

Он описал В-1В как высококлассную технику. Так, по словам Хендрикса, одно звено из нескольких самолетов обладает примерно такой же огневой мощью в борьбе с кораблями противника, как целое авиационное крыло американского авианосца. При этом большая дальность полета обеспечивает ему свободу маневра в небе.

Правда, российские эксперты говорят о В-1В чуть менее восторженно. Это аналог Ту-160 — сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца с крылом изменяемой стреловидности. Его разработали в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Об этом в разговоре с «360» рассказал специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии Геополитических Проблем Константин Сивков. При этом вес и боевая нагрузка американского самолета примерно в полтора раза меньше российского. Дальность полета и вооружение — примерно одинаковы.

«Пресечение провокации будет мгновенным и зеркальным»

Опасность от развертывания такой техники в Норвегии для России все же есть. Так считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он напомнил, что период прихода к власти в США новоиспеченного президента Джо Байдена наполнен «радикальными действиями» в отношении России.

Действия по периметру границ будут перманентно активизироваться. В качестве одного из примеров мы и рассматриваем переброску стратегических бомбардировщиков Андрей Кошкин.

По словам собеседника «360», это говорит о нацеленности американцев на широты Арктики. Именно там, отметил Кошкин, США проигрывают из-за особенностей Североатлантического договора. Россия на подобные действия реагирует весьма успешно, считает специалист.

«Основной тезис, который высказал президент России, — любая угроза обороноспособности нашего государства, откуда бы они ни исходила, должна быть пресечена. Все подобного рода вылеты, заходы, действия в акватории Черного моря <…> Везде наши дежурные средства должны быть в готовности отреагировать и, естественно, военные специалисты, которые планируют подобного рода акции, должны почувствовать, что пресечение провокации будет мгновенным и зеркальным по сути», — заключил Кошкин.