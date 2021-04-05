Бомба в голове. Как распознать аневризму, которая убила игрока «Знамени Труда»

Футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров замертво упал на поле во время матча. По предварительной оценке врачей, причиной смерти стала аневризма сосудов головного мозга. Эта болезнь не поддается профилактике и может до последнего не выдавать никаких симптомов. А для диагностики аневризмы нужны КТ и МРТ.

Никита Сидоров, 18-летний футболист молодежной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева, умер во время товарищеского матча. Игрок вышел на поле во втором тайме. Через пять минут Никита почувствовал себя плохо и упал в обморок. Врач, присутствовавший на поле, и приехавшая реанимационная бригада не смогли спасти спортсмена.

Директор клуба заверил, что все игроки перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр. Никита Сидоров был абсолютно здоров. Медики подозревают, что причиной смерти могла стать аневризма сосудов головного мозга. Официального заключения врачей пока нет.

Специалисты считают, что для предотвращения подобных случаев нужна тщательная диагностика. Но дорогостоящее оборудование могут себе позволить далеко не все региональные медцентры. Доскональное обследование проходят только футболисты сборной или крупных клубов. Сейчас Минспорта Подмосковья проводит проверку несчастного случая.

Бомба в голове

Аневризму сосудов головного мозга нередко называют бомбой замедленного действия. Заболевание чаще поражает сосуды, внутри которых кровь течет под высоким давлением, что приводит к изменениям в стенке сосуда. Происходит так называемое выпячивание. Оно начинает сдавливать окружающие мозговые структуры, нарушая функции центральной нервной системы.

Болезнь может быть как врожденной, так и следствием травмы головы и мозга. Причиной могут стать инфекции, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, атеросклеротическое поражение внутренней поверхности артерий, наркозависимость. Также спровоцировать аневризму могут постоянные стрессы и тяжелые физические нагрузки — они вызывают повышение давления в сосудах головы.

Именно последние причины часто приводят к трагической смерти молодых и внешне здоровых спортсменов. В 2019 году болезнь убила американку Кэти Коллинс, которая выступала как боец смешанного стиля (MMA). А в 2020 году погиб 19-летний футболист итальянского футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди.

Сигналы беды

При аневризме сосудов головного мозга человек может годами не испытывать никаких симптомов, а аневризма — расти, угрожая разорваться в любой момент с кровоизлиянием в ткань головного мозга. При этом на ранних этапах своего развития аневризма часто протекает бессимптомно.

Из-за такой скрытности аневризму сосудов головного мозга очень сложно распознать, что существенно затрудняет диагностику. Лишь четверть от общего числа больных до разрыва аневризмы испытывают головные боли. Нередко болезнь ошибочно принимают за опухоль головного мозга.

Первыми сигналами аневризмы головного мозга могут быть нарушение зрения, боль в области глаз и головы, изменение двигательных функций конечностей (например, человек внезапно разучился держать ложку), нарушение тактильной и болевой чувствительности ног. А также судорожные припадки и онемение мышц лица, внезапное нарушение дикции.

Если болезнь уже прогрессирует, у человека часто случаются интенсивные головные боли, которые не получается унять лекарствами. Также характерны светобоязнь, тошнота и рвота, двоение в глазах, интенсивные судороги и потеря сознания. При таких симптомах нужно срочно вызывать медиков.

Профилактики нет

Выявить аневризму можно с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Также используют ангиографию сосудов головного мозга, что позволяет оценить размер, локализацию и особенности строения выпячивания. В зависимости от результатов врач предложит хирургическое лечение или консервативную терапию.

Аневризма артерии головного мозга. Источник фото: wikipedia.org

На сегодняшний день хирургическое вмешательство считается оптимальным методом лечения. Это устраняет риск разрывов и негативное воздействие на нервную систему. Нейрохирург с помощью миниатюрных инструментов проводит вмешательство на сосудах головного мозга.

При консервативной терапии чаще всего используют обезболивающие средства, гипотензивные медикаменты для контроля артериального давления, противосудорожные препараты и средства для снижения концентрации холестерина в крови.

А вот профилактики аневризм не существует. Все рекомендации: стараться избегать стресса и физического перенапряжения, контролировать артериальное давление, корректировать показатели холестерина и сахара в крови. И, разумеется, периодически проходить профилактические осмотры у врача.

Регулярно проходить комплексные неврологические осмотры особенно рекомендовано людям, чьи родственники страдали от аневризмы. А также больным с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и спортсменам.