Большой опыт вождения и пробел в памяти во время аварии. Что известно о водителе, устроившем смертельное ДТП в Люберцах

Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП в Люберцах, в результате которого погибли две женщины и пострадала 14-летняя девочка. Предположительно, трех человек на Октябрьском проспекте сбил 47-летний житель Сургута. Что известно о водителе и самой аварии, выяснил «360».

Подозреваемый — мужчина 1975 года рождения, в Москве живет с 2015 года. Занимается доставкой продуктов в компании, которая оформлена на супругу. При этом у него большой водительский стаж — с 1993 года.

Стало плохо за рулем

Источник «360» сообщил, что находившийся за рулем каршерингового автомобиля Kia водитель почувствовал себя плохо. Мужчина описал свое состояние, будто у него «в глазах все помутнело».

«Ничего не помню, очнулся, когда уже все случилось», — передал впечатления управлявшего иномаркой собеседник «360».

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, как иномарка на полном ходу влетела в переходивших дорогу людей. Машина раскидала трех человек, а затем врезалась в припаркованный автомобиль такси.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавших. Две женщины 1976 и 1975 годов рождения получили тяжелые травмы, а несовершеннолетняя девочка отделалась гематомой головы. Женщин госпитализировали, подростку предложили амбулаторное лечение.

Позже в прокуратуре Московской области сообщили, что двое взрослых пешеходов скончались. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Региональное ведомство взяло расследование под контроль.

Не допустить подобных ситуаций

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах. Он также обратился к правоохранительным органам с просьбой внимательно разобраться в причинах случившегося.

«Нам важно не допускать подобных ужасных ситуаций», — подчеркнул глава региона.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью сообщили о задержании водителя Kia на основании 91 статьи Уголовного кодекса. Все обстоятельства аварии правоохранителям еще предстоит выяснить.