Японцы заметили большой белый шар в небе. НЛО заинтересовало даже власти страны, но до разгадки далеко
Белый шар в Японии, над северо-восточной префектурой Мияги и ее административным центром, городом Сэндай, — это не просто шутка и повод для конспирологических теорий, ведь к объекту серьезно отнеслись власти. Министерство транспорта Японии заявило, что неизвестный белый шар, замеченный на северо-востоке страны, улетел к морю и пропал, то есть соответствующие службы следили за перемещением объекта.
Явлением заинтересовалась в том числе полиция, которая подняла вертолет, чтобы узнать природу объекта. Выяснилось только то, что это белый шар, который летит на высоте 1,5 километра, имеет два пропеллера и крестообразную конструкцию внизу.
Объект не имел никакого отношения к Минтрансу и метеорологическому управлению.
Теоретически шар мог запустить кто угодно, но для этого в Японии необходимо получить разрешение. В соответствующие службы никаких заявок не поступало. Официальные органы не осмелились предполагать природу объекта — либо решили не говорить. Поэтому главными исследователями шара стали пользователи соцсетей.
Что это было?
Шар, замеченный над Японией, похож на метеорологический зонд. Но такое оборудование не может висеть в воздухе на одном месте в течение такого длительного времени, особенно когда дует ветер.
Доцент кафедры аэронавтики Университета Кюсю Синичиро Хигашино заявил, что изображение крупным планом помогло увидеть на объекте солнечные батареи.
У пользователей более интересные, но менее реалистичные версии. По данным Reuters, люди выразили два мнения о происхождения объекта: одни считали, что это инопланетный корабль, другие зашли еще дальше и заявили, что это дрон Северной Кореи, который, по идее, должен выбрасывать пропагандистские листовки. У кого-то появилась мысль, что это устройство для распространения новой коронавирусной инфекции.
Интересную позицию высказал еще один юзер. Он просто удивился: «Почему это в новостях?» Другой задался вопросом: «То есть продвинутые инопланетные цивилизации используют воздушные шарики. Как мы не могли до этого додуматься?»
Белые шары на планете
Ранее похожие объекты замечали в других странах — Бразилии и России. Жители иностранного государства запечатлели на видео, как военные «сражаются» с неопознанным летающим объектом, а пользователи соцсетей уверяли, что солдаты сбили НЛО. Один местный житель сказал журналистам, что видел, как «нечто упало в озеро», но объект не был похож на спутник.
Конспирологи после произошедшего полезли в Google Maps, чтобы посмотреть на упавший в озеро объект, и действительно заметили белое свечение. Вот только в самой компании заявили, что это просто «отблеск от одного из зданий в сумерках».
В апреле жители российского Томска заметили три светящиеся точки, которые двигались, сохраняя форму треугольника. Мечты искателей пришельцев разрушила доцент кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета Томского государственного университета (ТГУ) Татьяна Галушина. Она сказала, что никакой загадки в точках нет, а то, что видели люди, — хороший монтаж.