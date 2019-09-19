«Большинство жалеет себя, но есть раскаявшиеся». Как живут европейцы-боевики ИГ* в тюрьмах

Немецкий телеканал Welt побывал в тюрьме, расположенной на подконтрольной курдам сирийской территории. Там содержится несколько тысяч бывших боевиков ИГ*. Журналисты шокировали ужасными условиями содержания заключенных.

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Курдские подразделения удерживают около 12 тысяч бывших террористов. Граждан Германии среди них — около сотни. Сюжет для телеканала был создан американской съемочной группой, которая посетила одну из самых больших тюрем.

Корреспондент Штефан Шкарцкопф рассказал, что тюрьма очень небольшая по площади, но заключенных в ней невероятно много. Многие из них убивали и мучили людей, закладывали бомбы. В основном в пенитенциарном учреждении содержатся члены ИГ*, прибывшие из Европы.

Журналисты отметили, что большинство заключенных жалеют себя, но есть среди них и те, кто раскаялся в своих действиях.

«По мнению некоторых, решения, которые я принял и из-за которых я здесь оказался, были неверными. Я просто хотел жить при исламских законах», — признался представителям СМИ один из заключенных.

Репортеры сделали вывод, что заключенным почти не оказывается медицинская помощь. Недавно была попытка массового побега. Она не удалась.

Судьбу боевиков ИГ*, которые находятся в этой и подобных тюрьмах, обсуждали члены «Большой семерки» канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп.

«В наших руках там тысячи боевиков ИГ*. Некоторые из них особо опасны. На мой взгляд, их необходимо отправить туда, откуда они приехали», — произнес Трамп.

Система наблюдения в курдской тюрьме для террористов ИГ*. Источник фото: CBS / Twitter

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, запрещенная на территории Российской Федерации