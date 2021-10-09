Большие новости 9 октября. TikTok в 101 год, Ливан во тьме и БДСМ-учитель из Москвы

Ливан остался без света после остановки двух крупнейших электростанций. Шестерых россиян задержали в Турции по подозрению в шпионаже. Блокадница зарегистрировалась в TikTok в 101 год. Путешествие по «путинским» местам в Сибири станет доступно для россиян. Московского учителя заставили уволиться из-за фотосессии, которая напомнила родителям учеников БДСМ. Об этих и других новостях в России и мире за 9 октября — в дайджесте «360».

Новые погибшие из-за паленой водки

Число погибших из-за массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 30 человек. Еще более 20 человек пострадали. Правоохранители задержали девять подозреваемых, часть из них уже отправили под арест. Удалось поймать и предполагаемого организатора производства — им оказался 29-летний житель Орска. Следователи возбудили несколько уголовных дел, их объединили в одно производство. Расследование будет вести центральный аппарат СК.

TikTok в 101 год

101-летняя блокадница Надежда Строганова завела TikTok. На ее страницу уже подписались почти 65 тысяч человек. В своих роликах пенсионерка рассказывает про войну, а также отвечает на вопросы о себе. Кроме того, она опубликовала в соцсети видео с празднования своего 101-го дня рождения.

БДСМ в московской школе?

Московский учитель опубликовал фотосессию, которая напомнила родителям школьниц БДСМ. В результате на Георгия Миррора заявили в полицию, ему пришлось уволиться из Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ). Тревогу вызвал и TikTok педагога — в нем он объясняет своим подписчикам, которых почти 12 тысяч, как стать абьюзером.

«Путинские» места

Ростуризм и туроператоры разработают туристический маршрут по «путинским» местам в Сибири. Россияне смогут посетить места, в которых отдыхает президент — в Ростуризме отметили, что эта тема интересует многих путешественников уже давно. Планируется, что новый туристический маршрут охватит несколько регионов Сибири.

Задержание россиян в Турции

Шесть российских граждан задержали в Турции по подозрению в шпионаже и нападении на иностранцев. По предварительной информации, задержание проводили турецкие спецслужбы в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных неизвестна, но они являются гражданами России. При себе у них были оружие и российские паспорта, но пока неясно, поддельные документы или подлинные.

Ливан остался без света

Две крупнейшие электростанции Ливана прекратили работу из-за нехватки топлива. По предварительной информации, отключение электроэнергии в Ливане может продлиться несколько дней. Однако это не было неожиданностью: государственная энергетическая компания Ливана еще в сентябре предупреждала, что такое может произойти. Проблемы со светом начались уже давно, и в последнее время люди все меньше доверяют в этом вопросе государству, переходя на частные генераторы.

У Ахматовой пропал Ося

Музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге потерял кота Осю. Сотрудники забили тревогу и сообщили о пропаже питомца: на камерах видеонаблюдения видно, что его забрала неизвестная девушка. Осе почти 16 лет, и он является самым старым музейным котом. При этом он болен и два раза в день принимает жизненно необходимые лекарства. Хозяева не теряют надежды, что девушка вернет Осю обратно.