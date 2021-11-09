Большие новости 9 ноября. Гибель бойца СОБР в Петербурге, продолжение «Игры в кальмара», новые правила орфографии

Боец СОБР погиб под колесами автомобиля во время спецоперации по задержанию подозреваемых в телефонном мошенничестве в Санкт-Петербурге. Злоумышленник при попытке скрыться насмерть сбил силовика. Режиссер сериала «Игра в кальмара» пообещал второй сезон. Он заявил, что зрители не оставили ему выбора. Минпросвещения утвердило новые правила орфографии. Об этих и других событиях вторника, 9 ноября, — в дайджесте «360».

Смерть на спецоперации

Подозреваемый в телефонном мошенничестве насмерть сбил на машине бойца Росгвардии в Санкт-Петербурге. Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР проводили спецоперацию по задержанию подозреваемых в серии телефонных вымогательств денег у жителей города. Выяснилось, что один из вероятных участников банды работает курьером и развозит товары на фургоне. Когда машину злоумышленника окружили, он вдавил педаль газа, сбил силовика и скрылся. От полученных ранений боец скончался на месте. Поймали подозреваемого в ходе объявленного плана «Перехват». Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Игра в кальмара» получит продолжение

Режиссер и автор идеи «Игры в кальмара» Хван Дон Хек пообещал второй сезон. Он заявил, что основная идея уже есть, но написание сценария и съемки произойдут небыстро. Режиссер уже говорил, что намерен сделать главным героем организатора жестоких игр и сфокусировать сюжет на роли полиции в современном обществе.

Дилер, киллер и офшор

Новые правила орфографии разработало Министерство просвещения с учетом появления новых слов. Действующим правилам русского языка новички не подчиняются, поэтому норму необходимо закрепить.

В качестве примеров в проекте документа представлены: «дилер», «киллер», «офшор», «дефолт», «риелтор», «карате», «лоукостер», «каршеринг» и другие слова. Кроме того, специалисты русской словесности обновили правила написания буквы э (лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет), разобрались с дефисами (мини-турнир, медиахолдинг) и изменили устаревшие рекомендации по употреблению прописных букв.

Конец карьеры «депутата» Наливкина?

Против авторов юмористических роликов про уссурийского «депутата» Наливкина завели уголовное дело. По словам продюсера, дело завели после публикации скетча, который сняли с использованием пиротехники. Главный герой стрелял из гранатомета по автобусной остановке.

В МВД уточнили, что дело завели по статье «Хулиганство». В ведомстве пояснили, что остановка общественного транспорта получила повреждения после детонации самодельного взрывного устройства.

Петербуржцам прописали прививки

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для нескольких категорий жителей Санкт-Петербурга. Прививки обязали сделать людей старше 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, сотрудников аэропорта Пулково, Большого порта Северной столицы и порта «Морской фасад». Привиться от коронавируса также должны студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет для того, чтобы пройти практику.

Путешествия по QR-коду

Власти раздумывают над введением QR-коды для путешествий на самолетах и поездах. В данный момент идет проработка технических возможностей этого решения, сообщили СМИ. Но такую норму вполне могут ввести, если эпидемическая ситуация улучшится. Пока идет сбор предложений от профильных структур, депутатов и членов Совета Федерации. Введение QR-кодов для пассажиров уже поддержал глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Он отметил, что речь идет только о посадке в самолет. Купить билет пассажир может свободно.

Дальний Восток пожаловался на пробки

В портах Приморья образовались серьезные пробки. Их вызвали китайские суда, которые привезли свои товары для дальнейшей отправки по Транссибу. СМИ сообщили, что жители Дальнего Востока пожаловались на нехватку продуктов первой необходимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков успокоил жителей. Он отметил, что правительство принимает меры и Путин держит ситуацию на контроле.