Большие новости 9 января. Ипотечные условия, желание России восстановить СССР, допрос киргизского музыканта в Алма-Ате

Банковские специалисты и финансовые эксперты перечислили россиянам условия для успешного взятия ипотеки. Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет восстановить СССР. Киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова узнали на видео с допроса в Казахстане. О главных событиях дня — в дайджесте «360».

Ипотечные условия

Россиянам станет сложнее взять ипотечный кредит из-за прекращения программы льготной ипотеки и повышенной ключевой ставки. Для одобрения заявки заемщик должен соответствовать определенным условиям.

Банковские специалисты и финансовые эксперты рассказали, что в первую очередь банки смотрят на уровень дохода потенциального заемщика. Также имеют значение уровень долговой нагрузки и профессия человека.

Восстановление СССР

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет добиться восстановления СССР. Он пояснил, что имеет в виду восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. При этом американец назвал такое стремление неприемлемым.

Допрос музыканта в Алма-Ате

Руководителя киргизского джазового оркестра Викрама Рузахунова узнали на видео с допроса в Казахстане. На опубликованных в соцсетях кадрах мужчина рассказал, что является безработным жителем Киргизии. По его словам, за погромы в Алма-Ате ему предложили 200 долларов, а также оплатили дорогу.

Рузахунова узнал в ролике основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров. При этом брат музыканта заявил, что на видео сняли не Викрама. Он подтвердил, что его родственника задержали, но на кадрах был не он.

Сугробы в Москве

Почти месячная норма снега выпадет в столице в течение первой рабочей недели. Высота сугробов будет достигать полуметра, чего не наблюдалось со времен Битвы за Москву. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он предупредил, что видимость на дорогах заметно ухудшится.

Подорожание ОСАГО

Стоимость полисов ОСАГО серьезно выросла в некоторых российских регионах. С 9 января верхняя граница граница единого для всей страны тарифного коридора увеличилась на 10%. Она достигла суммы 5980 рублей. Страховые компании будут рассчитывать базовый тариф ОСАГО исходя из этого значения.

Потеря оружия в России

Потерявших личное оружие россиян обяжут сообщать об этом факте в Росгвардию. Проинформировать силовиков необходимо будет в течение суток. Поправка в Федеральный закон «Об оружии» вступит в силу с 29 июня.

Текст дня

Вспышки ожесточенного сопротивления со стороны вооруженных погромщиков продолжаются в Алма-Ате. Из Казахстана попытались скрыться 300 иностранцев с оружием. Миротворцы ОДКБ смогли взять под охрану наиболее важные объекты.

Замминистра обороны страны Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения погромщиков и восстановления порядка. «360» следит за событиями в республике в онлайн-трансляции.

Раскрыта сумма ущерба от погромов в Казахстане, радикалы продолжают оказывать вооруженное сопротивление. Онлайн.