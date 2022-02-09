Большие новости 9 февраля. Валиева и допинг, Жириновский заболел ковидом, жестокое убийство кассирши

Награждение российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине отложили из-за допинг-теста Камилы Валиевой. Анализы она сдавала еще до прибытия на Игры. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Политик заразился штаммом «омикрон». Погибшую в результате ограбления подмосковной «Пятерочки» кассиршу несколько раз ударили битой и пинали ногами. Избиение женщины попало на камеры. Об этих и других событиях среды — в дайджесте «360».

Скандал вокруг Валиевой

Тест на допинг, который российская фигуристка Камила Валиева сдала до приезда на Олимпиаду, сочли подозрительным. Из-за этого церемонию награждения спортсменов из РФ отложили, идут юридические консультации.

СМИ пишут, что завоевавшую олимпийское золото Валиеву могут не допустить до личного турнира. Более того, велика вероятность, что российскую сборную лишат завоеванных в командном турнире медалей.

По имеющимся данным, в допинг-тесте юной спортсменки нашли запрещенный с 2015 года триметазидин. Однако его используют для лечения кардиологических проблем, и на повышение спортивных результатов препарат никак не влияет.

Болезнь Жириновского

Главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом. По версии СМИ, политик находится в Центральной клинической больнице с двусторонней пневмонией и серьезным поражением легких.

В Минздраве РФ подтвердили, что Жириновского лечат в ЦКБ с 2 февраля. Состояние лидера ЛДПР, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство, стабильное. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Били битой и ногами

Кассир подмосковной «Пятерочки» пыталась помешать одному из преступников проникнуть в комнату с сейфом. Злоумышленник несколько раз ударил женщину битой, а когда она упала на пол — пинал ногами.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «360», видно, что кассир через какое-то время пришла в себя и попыталась подняться. Убегавшие грабители пнули ее снова. Полученные женщиной травмы оказались смертельными.

Подозреваемых в ограблении магазина уже задержали.

Рассказ учителя

В Воронеже педагог решила рассказать ученикам о тяготах семейной жизни и разводе. В качестве слушателей она выбрала четвероклассников и буквально довела детей до слез. Своеобразным уроком заинтересовались в прокуратуре.

Учительница не стала дожидаться результатов проверки и подала заявление на увольнение. В воронежской администрации предположили, что она решила так поступить из-за начавшейся в соцсетях травли.

В автобус без налички

В Московской области намерены отказаться от оплаты проезда в автобусах наличными. Пока что нововведения рассматривают только для «Мострансавто».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заметил, что после перехода на безнал водителям не придется отвлекаться на расчеты. Кроме того, сама система оплаты проезда станет максимально прозрачной.

Текст дня

Страны ОДКБ заявили, что готовы оказать Афганистану помощь в переходе к мирной жизни. Если социально-экономическая и гуманитарная ситуация в стране ухудшится, негативные последствия испытает не только население республики, но и соседние государства. Выяснили, введет ли ОДКБ войска на афганскую территорию и какой именно будет поддержка организации.